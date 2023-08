Mizada Mohamed: Horóscopos del 7 al 13 de agosto

Aries

Debes continuar con todo lo que empezaste a finales de junio o principios de julio. No detengas tus pasos bajo ninguna circunstancia. Esta semana, comenzarás a hacer un trabajo personal. Esto es bueno porque cuando trabajamos con nosotros mismos, dejamos de normalizarnos y proyectamos lo que verdaderamente somos.

La casa del dinero está muy bien aspectada. Si estás buscando un nuevo trabajo, un nuevo puesto o un aumento de salario, esta semana es el momento de actuar. También es un buen momento para iniciar un negocio propio. La luna nueva te trae la idea de hacer un cambio en tu entorno. Este cambio podría ser físico, como mudarte de casa o remodelar tu hogar.

Tauro

Estás en una etapa muy buena de tu vida. La vida ha sido muy amable contigo, aunque a veces no lo parezca. Esto es porque eres lo que piensas. Cuando trabajas con tu mente, le das la batuta a la acción de lo que estás viviendo. Tienes mucha buena fortuna. Tienes salud, relaciones, familia, prosperidad, trabajo y dinero. Si aprovechas este Júpiter en Tauro, que está en tu signo hasta el 2024, vas a lograr todo lo que has querido hacer muchos años atrás.

Estás en una época perfecta para sanar tus heridas, enfrentar tu realidad y vivir tu presente con armonía, equilibrio y agradecimiento. Esta semana, es importante que te reencuentres con tú yo más profundo, liberándote de ataduras y siendo lo que quieres ser.

Géminis

No te inquietes ni te desesperes. Dale tiempo al tiempo. Eres una persona alegre, simpática, rápida y carismática. Sin embargo, a veces te desesperas porque sientes que los demás van demasiado lento para tu ritmo. Esto es bueno, porque te ayuda a mantener el equilibrio.

Esta semana, trata de manejar de manera perfecta tus relaciones sociales y laborales. Ahora que estamos en la luna nueva, se te van a abrir grandes oportunidades de abundancia. La luna menguante es un buen momento para analizar, observar y chequear todo lo que quieres hacer. Pon en orden tus proyectos y planificaciones. Todo está cooperando a tu favor. Lo único que puede pasar es que te gane el impulso, la desesperación o la ira. Si esto sucede, inhala y exhala profundamente.

Cáncer

Estás en una época muy buena. La luna menguante es especialmente favorable para ti, porque es tu luminaria. La luna puede mover tus emociones y sentimientos, pero también puede darte paz y serenidad. Necesitas amor, afecto, atención y cariño, pero también lo necesitan las personas que te rodean. Tu lado humano y sensible está elevado esta semana, así que es importante que descanses más, delegar o tomarte las cosas con más calma.

Los meses de agosto, septiembre y octubre serán muy responsables para ti. Tendrás nuevos trabajos, nuevas propuestas y nuevos caminos. Dale un poco más de espacio a tu vida. Si ahorita estás diciendo que las cosas no te están saliendo bien, no es así. Las energías planetarias están trabajando para relajarte, centrarte y llevarte por el camino adecuado.

Leo

No pienses tanto las cosas y no platiques tanto. Hazlas. No platiques lo que estás haciendo ni lo que vas a hacer. Deja que se den solas. Esta semana de menguante es un buen momento para liberarte de ataduras y ser lo que quieres ser. Es tiempo de descansar, hacer introspección, meditar y reencontrarte contigo mismo.

Puedes darle continuidad a cualquier proyecto con el que ya estabas en acción. Es importante que duermas más, que te cuides, que hagas ejercicio y que le des más espacio a tu persona. Traes la mente con muchas ideas, y eso es bueno. Tienes grandes ideas en tu hogar. Hay sorpresas, novedades y acontecimientos que van a llenar tu corazón de mucha alegría.

Virgo

Tienes el poder, la fuerza, la energía y la capacidad para ganar, pero necesitas salir de tu zona de confort. No es que no estés haciendo nada, pero ha habido muchas cosas que te han estado moviendo de tu centro. Esto es bueno, porque eso significa que el Universo te está empujando a hacer cosas nuevas y diferentes.

Necesitas enfrentarte a tu pasado, cerrarlo y liberar lo que tengas que liberar. La luna menguante puede ayudarte a hacer esto. Puede traer algo de tu pasado a tu presente que te conviene de una manera bárbara. Esto podría ser en términos de relaciones laborales o amistades. Es importante que te reconectes con estas personas. Pueden ayudarte a encontrar la paz, la tranquilidad y la prosperidad que buscas.

Libra

Estás en un momento de cambios, novedades, oportunidades y transformaciones. Es importante que te des el permiso de ser, hacer y tener lo que quieres ser, hacer y tener. Estás en una época de renovación interior. Es tiempo de remodelar tu forma de pensar y decorarla como tú sabes hacer. El arte, la belleza y la decoración son importantes para ti.

La luna menguante te está diciendo que estás esperando para hacer que las cosas sucedan. Es tan sencillo, sólo tienes que empezar. Este mes de agosto es un mes muy interesante para ti. Los planetas están impactando tu vida de una manera amable y agradable. Vas a hacer cosas que dejaste de hacer por postergación, miedo al qué dirán o por no querer salir de tu zona de confort.

Tu casa número uno está muy marcada con cambios en tu personalidad. Estos cambios son buenos para ti y para tus seres queridos. También vas a iniciar algo por tu propia cuenta a partir de agosto. Tienes en mente estudiar algo o perfeccionarte en alguna área de tu vida. Esto es muy positivo, porque te ayudará a crecer y desarrollarte como persona.

Escorpio

Júpiter es un planeta hermoso. Es el planeta del triunfo, el éxito, la abundancia, la benevolencia y la buena fortuna. Está abrazándote, apapachandote y llevándote de la mano para que soluciones las diferencias en cuestiones laborales, profesionales y económicas. Vas a tener grandes beneficios en tus ingresos y un balance bárbaro en tu vida.

Este balance no sólo se verá reflejado en lo administrativo, sino también en el ser, hacer y tener. Es importante tener este orden en nuestras vidas, porque cuando somos, sin problema hacemos y tenemos.

Estás en un proceso mágico y maravilloso. Sigue adelante con tus planes, deseos y anhelos. Comparte con los demás, porque Júpiter lo tiene claro. Él está ahí contigo, impulsando tu crecimiento y ayudándote a compartir con las personas que están a tu alrededor.

Sagitario

Vas a poner las cartas sobre la mesa en tu ambiente profesional. Vas a estar relajado, tranquilo y sereno, viendo la vida con tus lentes color de rosa. Como todos sabemos, los sagitarianos nos adelantamos a las situaciones y a los acontecimientos.

Ha habido algo que ha estado moviéndote por dentro desde hace bastantes meses o incluso años. Es hora de tomar decisiones y determinaciones de hacer algo nuevo, algo diferente. Los hábitos y las costumbres a veces no nos esperan.

Ahora viene un giro muy interesante en tu vida profesional. No vas a salirte del área en la que tú eres bueno, pero vas a hacer algo diferente dentro de tu línea. Esto traerá beneficios en tu paz interior y cambios en tu economía. Vas a estar abierto a la abundancia.

Capricornio

Esta semana es una semana de cambios y oportunidades. Vas a estar involucrado en muchas actividades relacionadas con compras, ventas, negociaciones, acuerdos, asociaciones, escuchar consejos, dar consejos e informar a los demás. Vas a conocer personas muy interesantes, de las que vas a aprender mucho. Vas a tomar su experiencia como ejemplo para hacer cosas nuevas y diferentes. También vas a avanzar con mucha rapidez en algo que deseas y necesitas.

Es importante que te des más espacio a ti mismo y hagas una buena introspección. Necesitas descansar lo necesario para cargarte de energía. Esta semana es mágica para ti. Vas a recibir muchas cosas buenas y vas a necesitar apoyar a uno de los miembros de tu familia. Necesitas toda esa energía para poder hacerlo.

Acuario

la superluna estuvo en tu signo. Esto significa que estás en un momento de cambios, novedades, reconocimientos, recompensas y sorpresas. El único constante en la vida son los cambios, y eso es lo que estás viviendo. Puedes sentirte indeciso sobre si hacer algo o no, pero es importante que escuches a tu ser interior. También es importante escuchar a las personas que te quieren y que tienen experiencia. Ellos pueden ayudarte a tomar las decisiones correctas.

Tu intuición, tu percepción, tus guías, tus maestros y tus angelitos de la guarda también están conectados contigo. Mantente atento a las señales y a los mensajes que tienen para ti. Muchos de estos mensajes vienen de tus seres queridos. Estás buscando un cambio, pero este cambio no está en tu exterior. Está en tu interior. Necesitas reconocerte, amarte, valorarte y darte tu lugar. No dejes que los comentarios negativos te hagan perder tu centro.

Piscis

Tu intuición, tu percepción y tus sueños premonitorios están muy fuertes en este momento. Júpiter en Tauro te está dando la fortaleza, la fuerza, el poder y la energía necesaria para tomar las riendas de tu vida y tomar las decisiones adecuadas. También vas a recibir apoyo, guía, consejo e información de parte de uno de los miembros de tu familia.

Este es un momento de cambios, oportunidades y transformaciones. Es tiempo de dejar atrás el pasado y vivir el momento. El pasado es pasado y el futuro es incierto, así que lo mejor que puedes hacer es concentrarte en el presente.

