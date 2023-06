Mizada Mohamed: Horóscopos del 5 al 11 de junio

Aries

Tienes todas las de ganar porque Júpiter te está afectando de manera súper maravillosa, Júpiter ahorita nos está dando a todos a todos buena fortuna, abundancia, triunfo, éxito prosperidad por un año completito.

Va a ser una de esas semanas inolvidables donde tus sueños se hacen realidad, tú mantén tu sonrisa ante las personas que ocasiones son bastante imprudentes mantén tu sonrisa y sigue con tus planes porque esta semana te va a llenar de aplausos de recompensas y de reconocimientos para ti.

Tauro

No es tiempo de pensar, es tiempo de actuar en todo eso que no habías hecho en muchísimos años, Júpiter te está dando a ti también la oportunidad de poner sobre la mesa todo aquello que habías dejado para después, que habías dejado o lo habías postergando estoy hablando así directito en cuestión, laboral profesional, económica y ahora bien en cuestiones, sentimentales y familiares.

Todo aquello que se cerró en el 2021 y 2022 no hay marcha atrás, tal vez tú quieras que las cosas sigan funcionando como tú lo traías en mente, pero ya no hay forma, porque pasaron muchos eclipses, pasaron muchos movimientos. La situación es que ahorita que ya van a salir los nodos de Tauro y Escorpión para pasar a Aries, libra a ti te está dando una liberación, no pienses mucho, piensa poco siente mucho actúa bastante tienes todas las de ganar en todos los sentidos.

Géminis

Analizar, observar y checar es parte de tu vida, ahorita estamos en el sol en tu signo que eso es fenomenal para todos ustedes mis queridos Géminis, además este próximo 11 ya mercurio pasa precisamente a tu signo. Esto es espectacular porque saldrán grandes oportunidades de hacer nuevos negocios, arreglar cosas que no se habían arreglado, que no funcionaban, iniciar algo por tu propia cuenta, lo que sea, a lo mejor escribir ese libro, esa película, esa serie, tener ese podcast, ese canal de televisión.

Se van a poder arreglar las situaciones, porque para ti la comunicación es parte de tu vida, eso el hablar expresar y comunicar es muy tuyo, seguramente traes en mente muchos planes, así que no te quedes con las ganas. Es una muy buena semana para intentar que las cosas se den.

Cáncer

Ya viene el Sol en Cáncer las próximas semanas se vienen los ciclos del Sol, de la Luna Mercurio, Marte, Júpiter, Saturno. Si te sientes al revés volteado como que te desdoblaron por dentro que no sabes qué está pasando tómalo con calma, es natural. Aquí es todo aquello que no hayas dicho, no hayas hecho, no haya solucionado, lo hayas dejado para después todo aquello que no enfrentaste ahorita, te está moviendo de tu centro.

Están por cumplir años, días antes de su cumple es natural, a todos nos pasa y ahí es cuando aprendemos. El día del cumple de cada uno de ustedes exactamente ya no faltará nada, es tiempo de depurar de quitar de sacar en todos los sentidos en lo físico mental espiritual en los trabajos en las relaciones y demás

Leo

Te están dando una grandiosa oportunidad para amarte, para valorarte para respetarte, si estás buscando un nuevo trabajo estás o estás esperando la respuesta de un trabajo o de algo que tenga que ver con créditos esta semana vas a tener muy buenos resultados.

Lo único que tienes que hacer es enfocar tus emociones, tus impulsos, enfocar tus planes, tus deseos, tus ideales porque tienes todas las de ganar, es una semana perfecta para avanzar. Eso es maravilloso, enfocar, canalizar, no te enganches. Va a ser una semana que la vas a recordar por mucho tiempo, porque todo aquello que tú decías que no se estaba dando sea en el trabajo, o sea, en la familia, sea en el amor, va a suceder.

Virgo

Habrá una cascada de oportunidades que viene a tu vida con grandísimos resultados, compras, ventas negociaciones, cambios de casa, compra o venta de casa, cambio de vehículo muchas cosas que tú traías en mente las vas a ver que muchas empiezan esta semana y ya no hay quien los pare. Éxito total para ti.

Tienes la oportunidad de solucionar diferencias de comunicación, que eso es lo más importante, porque la comunicación en todos lados es básica, primordial y sumamente importante, no se diga en el hogar. Esta semana vas a tener la oportunidad de poner las cartas sobre la mesa en tu hogar llegando a grandísimos acuerdos con todos, con mucho amor, con mucha alegría, con mucha felicidad tienes planes de estudiar algo nuevo o cambiarte de ciudad o cambiarte de país, traes muchas ideas.

Libra

Las influencias planetarias que están a tu favor, varios planetas están haciendo como que un pastel especial para ti, si tú has manejado actitud mental positiva, te has enfocado, has visualizado decretado, tratas de llevar la fiesta en paz, lo mejor posible que eso es muy normal y natural.

Esta semana vas a empezar a tener grandísimos resultados las puertas se abren de par en par, sigue manteniendo tu actitud mental positiva reconectando y reencontrando piezas perdidas contigo mismo no guardes en tu vida, lo que no debas de tener y ábrete a todo lo nuevo que está allá.

Escorpio

Esta semana para ti la influencia y la energía del tiempo que traes contigo, como varita mágica, como llave mágica tienes todas, solamente frena, tu lengua mental, si tu lengua mental te empieza a dar lata y te dice que no puedes hacer algo, que no puedes lograr algo, no le hagas caso tú mismo te estás boicoteando, calla tu mente.

Tú aprovecha las oportunidades en cuanto se presenten, vas a recibir correos mensajes, llamadas, juntas, eventos, reuniones, que van a darte grandísimos resultados algo que va a llegar a tu vida, ni siquiera lo esperabas, son cambios súper favorables en tu vida profesional y económica, hay gran cantidad de viajes para ti, muchísimos unos son de trabajo otros son de placer.

Sagitario

Es tiempo de avanzar, es tiempo de lograr, donde pones el ojo pones la flecha y esta semana vas a cerrar muchos ciclos, esta semana es cierre de ciclos sin que estemos en luna menguante, no es necesario, todas aquellas cosas que pensaste que analizaste. observaste, visualizaste seis meses atrás se está manifestando, se va manifestar a partir de ya desde el 5 hasta el 17 de junio vas a tener grandísimas oportunidades de cerrar esos ciclos.

En lo social habrá muchas personas de las que te has ido alejando, porque pues tú sabes que es lo mejor que puedes hacer para tu bienestar, pero también en lo laboral, vas a empezar a poner cosas en la balanza, cerrar cajones, a cerrar puertas. En las cuestiones emocionales. Eso es un trabajo diario y personal esta semana te puedes sentir un poco inquieto el día siete u ocho, porque o tienes una junta de eventos reunión o por alguna situación hay una negociación muy importante

Capricornio

Las puertas de tu economía se abren de par en par, algo que sé que te da mucha alegría y mucha felicidad, lo que sea una deuda bancaria se empieza a solucionar o llegan a muy buenos acuerdos o también te van a dar un crédito que tú estabas buscando que puede ser hipotecario que puede ser automotriz o lo que sea llega a tu vida, un crédito viene para iniciar algo por tu propia cuenta o para saldar deudas.

Hay cosas nuevas que el camino te está presentando a ti cuando te llegan cosas nuevas como que no te causan mucha gracia porque te gusta tener todo marcado, todo cuadrado, todo ordenado, pero las sorpresas vienen de maravilla, mi querido Capricornio, son sorpresas que te van a llenar el alma, te van a llenar el corazón, te van a dar grandes propuestas que te van a dar paz y serenidad. Una llamada o noticias o vas a ver a alguien de tu pasado que también te va a dar mucha alegría y felicidad hay reencuentro sentimental, un reencuentro social y las propuestas laborales se escuchan.

Acuario

Están en su mejor época, ahorita esta semana, el universo les va a regresar todo multiplicado, me refiero a que aquellos que hicieron proyectos en noviembre, diciembre, enero de este año los resultados los van a tener a partir de ya en esta semana, respuestas, trámites convenios, contratos, muchas cosas al respecto.

En el romance es importante, recordarte quién eres qué quieres a dónde vas y con quién quieres ir siempre en la vida. Hay que recibir exactamente en la medida que estamos dando y me estoy refiriendo al amor y al romance y en toda la extensión de la palabra las relaciones familiares.

Piscis

No es tiempo de pensar, es tiempo de actuar. Ponte delante de la fila, esta semana, ni siquiera te tengo que decir porque tú solito te vas a poner delante. Como que dijiste borrón y cuenta nueva hasta aquí, ándale, me da mucho gusto.

Los movimientos planetarios te están ayudando muchísimo el eclipse. Te sentiste un poco inquieto y desesperado esos días, pero ahorita te sientes fuerte fuerte, capaz lleno de luz, de fuerza de energía, claro, así debes de seguir esos cambios patrimoniales que tú quieres están aquí arriba están en tu mente así de sencillo, porque tú eres una persona muy echada para adelante, muy chambiadora, muy trabajadora, muy comprometida, pero tú mismo, en tu mente como que haces cortocircuito y cada que te enfadas, te ofuscas, te alteras o te preocupas bloqueas los flujos energéticos del dinero.

Esta semana vas a andar tan alegre, tan contento, tan divertido, va a llegar exceso o cambios de trabajo o de dinero que llegan por un lado, llegan por el otro a lo que tú te dediques.