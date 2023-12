Mizada Mohamed: Horóscopos del 25 al 31 de diciembre

Aries

El influjo de Júpiter, el planeta del triunfo y la prosperidad, se manifiesta en Aries a partir del 30 de diciembre, cuando Júpiter estará directo. Durante la semana del 29 al 4, estas energías serán prominentes, otorgándote regalos, recompensas y reconocimiento. A pesar de un año lleno de cambios y transformaciones, has salido victorioso/a, mostrando confianza y determinación. Ahora, se te abre la puerta a la abundancia, no solo en lo laboral y profesional, sino también en lo sentimental y familiar. El universo te ofrece grandes regalos y recompensas, cosechando lo que verdaderamente te mereces en términos de unidad, hogar, armonía y felicidad.

Es momento para Aries de recibir reconocimientos que llenarán de alegría el alma, especialmente junto a algunos miembros de su familia. El universo te ofrece este periodo para disfrutar de las bendiciones y logros que has cosechado.

Tauro

Se augura un período favorable para los Tauro, con cambios significativos en lo personal, sentimental, económico y social. Estos cambios se traducirán en un flujo constante de oportunidades y beneficios, aunque se recomienda no sobreanalizar las situaciones amorosas para evitar bloqueos autoimpuestos. El consejo clave es pensar menos, sentir más y actuar con determinación, alejándose de comentarios negativos que puedan entorpecer este ciclo final del año.

Este periodo ha marcado transformaciones considerables para Tauro, mayormente positivas, permitiendo evaluar relaciones personales y decisiones importantes. La introspección realizada ha allanado el camino para determinaciones cruciales en la esfera personal y familiar, proporcionando una sensación de serenidad. Además, se vislumbra un crecimiento económico, con ingresos en aumento, lo que abre oportunidades para realizar inversiones o saldar deudas pendientes, incluso iniciar proyectos propios o negociaciones ventajosas en bienes raíces.

Géminis

Géminis, este final de año se presenta lleno de festividad, alegría y gratitud, instándote a no permitir que comentarios ajenos interfieran en tu bienestar. La entrada de Júpiter en Tauro el 30, junto con la presencia de tres planetas en Sagitario, crea una poderosa alineación que beneficiará tu vida. Mercurio, Marte y Venus, al estar en la misma Cruz mutable que tú, te brindarán apoyo para desbloquear situaciones estancadas en áreas como el hogar, relaciones personales, trabajo y negociaciones, facilitándote liberarte del pasado para vivir en felicidad, paz y armonía en el presente.

Es momento para Géminis de abrirse a la abundancia que el universo tiene reservada. Esta alineación planetaria promete asistirte en diversas esferas de tu vida, ayudándote a superar obstáculos y liberarte de ataduras que impiden tu progreso. Prepárate para aprovechar esta oportunidad y recibir los regalos que el universo tiene preparados para ti, querido Géminis.

Cáncer

Cáncer, te aguardan propuestas intrigantes que no se limitan únicamente al ámbito laboral; estas incluyen amor, paz, serenidad y transformación en tu manera de percibir, sentir y actuar. Se avecina una oportunidad de autodescubrimiento, de definir quién eres, tus metas y con quién deseas compartir tu camino. Un ofrecimiento laboral impactante está en el horizonte, llevándote un mensaje que capturará tu atención y se alinea con tus anhelos. Asimismo, negociaciones y acuerdos estancados encontrarán un camino claro hacia la realización, brindándote noticias positivas en la transición hacia el nuevo año.

En este periodo, se vislumbra una semana significativa, marcada por cambios profundos que te brindarán paz y tranquilidad. Estás rompiendo con patrones, abandonando zonas de confort y hábitos arraigados para perseguir tus sueños. Esta liberación de acción te permite explorar la intuición, percepción y creatividad, llevándote hacia aquello que siempre has anhelado.

Leo

Leo, esta semana te brinda oportunidades que requieren ser aprovechadas con una actitud positiva y entusiasta, combinando conocimiento y una sonrisa contagiosa. Es un momento propicio para expresar tus necesidades tanto en el ámbito doméstico como profesional. Esta etapa fomenta una introspección profunda, permitiéndote comprender el valor del momento presente, priorizando la salud, paz, amor y tranquilidad, aspectos fundamentales para encontrar nuevas oportunidades.

Ha sido un año de intenso crecimiento, aprendizaje y superación de desafíos para los Leo. Muchos han descubierto la fuerza, el compromiso y la capacidad de entrega necesarios. Esta reflexión ha permitido discernir quiénes merecen estar en su camino y a quiénes se les envían amor y bendiciones.

Virgo

Virgo, la rueda de la fortuna está girando a tu favor, invitándote a abrir tus ojos, alma y corazón para hacer realidad uno de tus sueños. Este año has aprendido a no dejarte detener por comentarios negativos o malintencionados, comprendiendo que hacer que las cosas sucedan depende de tus acciones. Desde finales de agosto y principios de septiembre, los cambios y transformaciones que iniciaste están a punto de dar frutos significativos, trayendo alegría, paz y serenidad esta semana.

Las decisiones que tomaste, liberándote del peso de las opiniones ajenas, han dado resultados positivos. La semana se presenta llena de logros, especialmente en asuntos que estaban estancados, no solo para ti sino también para algún miembro de tu familia. Este periodo se perfila como una etapa de celebración y satisfacción por el progreso alcanzado.

Libra

Libra, Venus es tu planeta regente, se desplaza a Sagitario a partir del 29 de diciembre, llevando consigo una oleada de sorpresas, novedades y oportunidades del 29 de diciembre al 4 de enero. Estos días prometen descanso y vacaciones, pero también una energía mágica que te brindará frutos y logros significativos. Es momento de sentirte merecedor del triunfo, éxito, abundancia y prosperidad, aprovechando tu mente positiva y una intuición fortalecida por la presencia de múltiples planetas en Sagitario y el Sol en Capricornio.

Las últimas semanas te han llevado a tener sueños premonitorios y una percepción aguda de lo que sucede a tu alrededor, conectándote con tus guías, ángeles y maestros. Buenas noticias se perfilan tanto para ti como para tu familia, con cambios en la economía y la firma de contratos y acuerdos que se concretarán a partir de la próxima semana, con el regreso de Mercurio directo en Sagitario hasta el 13 de enero, dejando atrás su fase retrógrada a partir del primero de enero.

Escorpión

Escorpión, la justicia se encuentra en tu camino después de tiempos complicados y situaciones adversas. Todo comienza a acomodarse en el lugar correcto, reflejando la influencia de la paciencia, prudencia, perseverancia y tenacidad que has demostrado. Este momento te trae resultados significativos, donde recibirás los frutos del triunfo, el éxito, la abundancia y la prosperidad, no solo en tu vida laboral sino también en tu relación contigo mismo, tus seres queridos y amistades.

Has cerrado ciclos, te has alejado de situaciones y esto se ve reflejado en tu habilidad para pasar de pensamientos negativos a una mentalidad positiva. Aunque la vida sigue presentando desafíos, has logrado superarlos. A partir del 27 y 28 de diciembre, con la luna llena en Leo, se auguran cambios positivos y hermosos tanto para ti como para tus seres queridos. Este período traerá buenas noticias y transformaciones a tu vida.

Sagitario

Sagitario, este año ha sido un vaivén de altibajos, una montaña rusa emocional. Sin embargo, esta semana trae una fase de introspección profunda con la luna creciente y la luna llena en Leo el 28. Del 29 al 4 de enero, Mercurio, Venus y Marte se alinearán en Sagitario junto con Júpiter directo en Tauro el 30, brindándote un impulso poderoso en el amor, la paz, la unidad, el trabajo y las finanzas.

Tu corazón generoso y noble dará frutos notables, especialmente con la llegada de buenas noticias con la luna llena del 28. Venus permanecerá en Sagitario hasta el 13 de enero, finalizando su retrogradación el 1 de enero, marcando el momento adecuado para concretar tus análisis y decisiones. El universo está listo para retribuirte con creces, es momento de recibir y ganar.

Capricornio

Capricornio, el momento te brinda una providencia, crecimiento, abundancia y prosperidad, especialmente a través de tus amistades y contactos sociales. Es un buen momento para tomar acción rápida en tus planes y proyectos, ya sea enviando correos, haciendo llamadas o contactando a personas relevantes, aprovechando la energía amorosa que rodea este final de año y el cambio de ánimo con la llegada del nuevo año.

Las oportunidades están frente a ti, así que avanza sin detener tus pasos, algo que sabes hacer muy bien. Los planetas actuales te ofrecen la oportunidad de convertir algunos de tus sueños en realidad, recibiendo llamadas que llenarán tu vida de alegría y felicidad. Estos contactos pueden estar vinculados a negociaciones, trámites o acuerdos que pensabas olvidados, demostrando que todo se acomoda en el tiempo y momento precisos.

Acuario

Acuario, este momento te brinda una oleada de buenas noticias que han llenado tu corazón de felicidad y satisfacción. En el hogar, se vislumbran aplausos, recompensas y reconocimientos tanto para ti como para algunos miembros de tu familia. Si tienes negociaciones o asociaciones iniciadas a finales de julio o principios de agosto, recibirás noticias que te brindarán tranquilidad, serenidad y alegría, ya que estas sinergias tendrán beneficios significativos para el próximo año.

La llegada de Júpiter a Tauro desde el 30 de diciembre y Venus en Sagitario el 29, indican la apertura de canales de abundancia y prosperidad para ti y los involucrados. Este periodo augura buenas noticias en tu hogar, marcando un camino de fortuna y bienestar para todos los implicados.

Piscis

Piscis, se avecinan períodos de viajes, cambios de residencia, remodelaciones y movimientos en tus posesiones, todo impulsado por un pensamiento altamente positivo y claro en tus metas y deseos. Con Júpiter y Neptuno, tu planeta regente, directos a partir del 30 de diciembre, se abren oportunidades significativas para hacer realidad tus sueños, siempre y cuando elimines barreras mentales y emocionales.

Neptuno puede traer cierta nebulosidad, pero es esencial recordar que Júpiter, también influyente para ti, está directo. Venus en Aries y Júpiter directo en Tauro desde el 29 y 30 de diciembre respectivamente, favorecen aspectos clave de tu vida, desde tu hogar hasta tus viajes y tu paz interior. Si buscas estabilidad amorosa, esta semana y la siguiente pueden traer satisfacción y realización en relaciones existentes o en el inicio de una nueva y significativa.

