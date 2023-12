Mizada Mohamed: Horóscopos de la semana del 4 al 10 de diciembre

Aries

Querido Aries, es el momento perfecto para estar alerta a las oportunidades que se crucen en tu camino. A pesar de los múltiples planes y proyectos que has estado considerando últimamente, es importante que te enfoques en ti mismo ahora. Tómate un tiempo para analizar y observar qué es lo que realmente quieres hacer.

Este periodo te brinda una valiosa oportunidad para revisar todos esos planes y proyectos que has estado llevando a cabo. A partir del 12 de diciembre, con la llegada de la luna nueva, tendrás la oportunidad de tomar decisiones con mayor claridad.

Además, esta semana podrías encontrarte con amistades del pasado o recibir noticias relacionadas con cuestiones laborales. Si hay una relación sentimental en tu vida, es posible que se fortalezca gracias a una comunicación profunda y una mayor conexión emocional.

Tauro

Para los Tauro, es crucial aprovechar las relaciones sociales para avanzar más rápidamente en tus planes actuales, a pesar de tener una agenda bastante ocupada que podría alejarte de tu centro. La energía del eclipse lunar que ocurrió el 28 de octubre sigue influenciándote, brindándote oportunidades significativas. Es esencial quitarte el antifaz y reconocer que los demás no son responsables de las situaciones que estás experimentando actualmente.

Estás inmerso en un proceso de cambios, regeneración y reencuentros, otorgándote el permiso para ser auténticamente tú. Al priorizar adecuadamente, descubrirás qué es lo verdaderamente importante en tu vida.

Cada uno valora cosas de manera distinta, y esta semana te llevará a realizar un valioso análisis introspectivo. Espera buenas noticias, reconocimientos y la oportunidad que has estado esperando para dar inicio a algo nuevo, especialmente entre el 15 y el 18 de diciembre, días muy relevantes para los Tauro.

Géminis

Para los Géminis, la vida es como sembrar y cosechar; por eso es crucial considerar qué tipo de semillas estás plantando en tu vida diaria, en tu mente y en tus emociones. Te encuentras en un momento crucial, donde has superado diversas pruebas y ahora estás comprendiendo tu fuerza, poder y capacidad. Es probable que hayas dejado atrás ciertas situaciones o personas en distintos aspectos de tu vida.

A partir de esta semana, se presentarán aspectos muy interesantes que te brindarán paz, relajación y serenidad. Te sentirás contento contigo mismo por haber tomado decisiones acertadas. Si has estado sintiendo el deseo de reencontrarte con alguien o iniciar una relación sentimental o un proyecto por tu cuenta en las últimas semanas, las circunstancias estarán a tu favor. Sin embargo, es importante no iniciar nada durante la fase menguante de la luna. Mejor espera a la luna nueva, que comienza a partir del 12 de diciembre, para dar inicio a esos cambios o reencuentros.

Cáncer

Para los Cáncer, tienes todas las cartas a tu favor en los aspectos físicos, mentales y espirituales. No habrá nada ni nadie que te limite. Si estás involucrado en compraventas, negociaciones, acuerdos o convenios que hayas iniciado durante la fase de la luna nueva, creciente o llena, continúa adelante sin dudarlo. Solo asegúrate de revisar minuciosamente cualquier documento que vayas a firmar.

Te encuentras en un excelente momento para concluir un ciclo que te proporcionará mucha paz y tranquilidad. Es como si te liberaras de un gran peso de encima. Los caminos se volverán más luminosos y ligeros para ti. Y para ti, querido Leo, estás elaborando ideas grandiosas. Te recomiendo escribirlas todas para no perder ninguna y, como siempre te sugiero, guarda silencio sobre ellas por ahora.

Leo

Parece que estás en un momento emocionalmente abundante, Leo. Tu corazón rebosa amor y generosidad, pero recuerda, no necesitas compartirlo todo con el mundo. Guarda algunas cosas para ti mismo.

Los planes y proyectos que estás gestando prometen grandes ganancias y resultados extraordinarios. Es posible que hayas visto a personas alejarse de tu vida, y está bien dejarlas ir. Como sueles decir, es mejor tener pocos pero valiosos amigos que te aporten mucho, en lugar de permitir que las "garrapatitas energéticas" te absorban.

Has estado cerrando ciclos, ¿verdad? Este es un momento en el que te estás reencontrando contigo mismo, con el amor, la paz, la armonía y la tranquilidad. Tienes muchas ideas y planes en mente: remodelaciones en casa, cambios de residencia o compras importantes. Puedes seguir pensándolos, pero espera hasta la próxima semana para comenzar a ejecutarlos. Estás entrando en un ciclo muy propicio que durará aproximadamente entre 35 y 38 días, un período realmente favorable para ti, querido Leo.

Virgo

Para mis queridos Virgo, el análisis es tu fuerte, ¿verdad? Eres metódico, perfeccionista, puntual y detallista. Ahora se presentan aspectos muy interesantes que te brindarán la oportunidad de definir claramente cuáles son tus necesidades y hacia dónde te diriges. Es como si te quitaras las vendas de los ojos y las barreras mentales y emocionales. Estás en un momento muy auspicioso.

Eres alguien con una gran capacidad para dar, cuidar y atender a otros, pero ahora es tu turno de recibir. Esta semana será un período para evaluar tus habilidades y tus fuerzas en lo social y lo sentimental. Te darás cuenta de quiénes están realmente presentes y quiénes no lo están.

Tus planes son muy buenos, tanto en el ámbito sentimental como en el profesional, y todos merecen ser valorados en gran medida. Es hora de reconocer tu valía y de abrirte a recibir lo que te mereces.

Libra

Para los Libra, todo lo que has estado planeando y pensando ha estado tomando forma, aunque quizás no con la rapidez que esperabas. Recientemente pasaste por tu eclipse, marcando el inicio del nodal de Aries-Libra para los próximos 18 meses. Esto augura buena fortuna, abundancia, éxito y prosperidad en los próximos meses, incluso durante los siguientes seis meses. Habrá numerosos triunfos y éxitos en tu vida, pero es esencial que veas las cosas con claridad.

Es momento de quitarte el antifaz, reconocer que no todos son amigos verdaderos. Algunos son simplemente conocidos. No confundas uno con otro. Esta semana te presentará nuevos planes, ideas y proyectos. Permítete elegir aquellos que realmente te entusiasmen, que cubran tus necesidades y se alineen con tus expectativas, ya sea en lo profesional, económico o en el ámbito doméstico.

Hay noticias que traerán alegría a tu corazón, además de reconocimientos y recompensas para algunos miembros de tu círculo cercano. Este es un momento emocionante, así que mantén tus ojos abiertos para recibir estas oportunidades que se avecinan.

Escorpio

A los Escorpio les toca actuar, no pensar. Venus está transitando en tu signo, ¡y la pasión está en su punto máximo! Esta energía afecta todo, amor, dinero, asuntos materiales, arte, belleza, ¡todo en tu ciclo! Aprovecha al máximo este período que dura hasta el 29 de diciembre. Venus en tu signo te brinda la oportunidad de utilizar toda tu fuerza, poder, energía, atracción, magnetismo, relaciones sociales, carisma y simpatía.

Espero que hayas trabajado con las situaciones del pasado y las hayas liberado para dar espacio a lo nuevo. Sabemos que tienes una de las mejores memorias del zodíaco, pero trabajar en el perdón, perdonarte a ti mismo y pedir perdón será fabuloso en este momento.

Además, Neptuno está directo y te está brindando excelentes aspectos. Así que, es hora de pasar a la acción y hacer que las cosas sucedan, querido Escorpio. Esta es tu oportunidad para brillar y manifestar todo aquello que deseas.

Sagitario

Esta semana es momento de reflexión para los Sagitario, un tiempo de introspección y análisis de conciencia. Con el Sol en tu signo, aquellos que ya han celebrado sus cumpleaños y aquellos que están por hacerlo están en un ciclo especial. Durante los siguientes 52 días después de tu cumpleaños, es el momento para hacer que las cosas sucedan.

Si tomaste decisiones importantes en septiembre u octubre, es probable que ahora estés viendo los resultados de esas elecciones. A veces, estas decisiones no son claras en el momento en que las tomamos, pero cada elección es cuidadosamente considerada por un Sagitario, después de analizarla y revisarla muchas veces.

En este momento, estás bajo muy buenos aspectos, lo cual es una oportunidad para avanzar. No te enganches con comentarios negativos o con mala energía. Sigue adelante y haz lo que sientes que es correcto, justo y conveniente para ti. Al hacerlo, también será beneficioso para tus seres queridos. Mantén tu rumbo firme y sigue tu intuición, Sagitario.

Capricornio

Es un momento crucial para ti, Capricornio. Saturno te está otorgando fuerza, poder, energía, capacidad, intuición y percepción al encontrarse en Piscis. Además, Júpiter retrógrado en Tauro está generando influencias positivas, trayendo cosas nuevas y diferentes a tu vida.

A medida que nos acercamos al final del año, es un buen momento para reflexionar sobre el camino que has recorrido hasta ahora. Estás en el lugar donde te encuentras por tus propios méritos, y no es necesario que complazcas a todos. Si los demás no comprenden tu verdadero yo, tus planes, tu forma de ser o tu filosofía de vida, no es tu responsabilidad. Esto no es egoísmo, sino amor propio.

Mantén tus pies en la tierra, tu corazón en tus manos y tu mirada en el cielo. Toma decisiones que beneficien tu paz interior y tranquilidad. En este momento, lo más importante es tu bienestar y ser fiel a tu auténtico ser.

Acuario

Para los Acuario hay un emocionante renacimiento en marcha. Estás comenzando a comprender quién eres, hacia dónde te diriges y cuáles son tus objetivos en la vida. Te sientes muy satisfecho contigo mismo al darte cuenta de tu capacidad para lograr esto y mucho más. Sabes que dar el primer paso es crucial, y una vez que lo das, todo comienza a fluir.

Has estado trabajando en liberarte de ataduras y de preocuparte por lo que piensan los demás, lo cual te ha permitido darte cuenta de tu fuerza, poder y habilidades para hacer realidad tus sueños. Esta semana, podrías recibir una propuesta interesante que se alinea con tu futuro a corto plazo. Puede involucrar contactos importantes a nivel local, nacional o incluso internacional.

Este es el momento perfecto para tomar una decisión que podría tener un impacto significativo en tu vida. Es hora de confiar en tu intuición y dar el siguiente paso hacia tus metas.

Piscis

Para ti, querido Piscis, con Neptuno ahora directo, se levantará el velo de tus ojos y comenzarás a comprender cosas que antes te resultaban confusas. Es momento de observar y escuchar con atención, de hablar menos pero sin dejar de expresarte, ya que tu habilidad para saber y amar es admirable, pero a veces dificulta tu capacidad para recibir.

Este Neptuno directo te indica que es hora de triunfar en todos los aspectos de tu vida: amor, paz, dinero, armonía, trabajo e incluso cambios y renovaciones en tu hogar. En el ámbito amoroso, hay grandes oportunidades para ti. Si no estás en una relación, esta semana podría traerte una atracción y magnetismo extraordinarios.

Es un tiempo para abrirte a recibir todo lo bueno que la vida tiene para ofrecerte. Aprovecha esta energía positiva y deja que la fuerza de Neptuno te guíe hacia el éxito y la plenitud en todas las áreas de tu vida.

Con información de Mizada Mohamed