Mizada Mohamed: Horóscopos de la semana del 19 al 25 de agosto

Aries

Querido Aries, se avecinan excelentes oportunidades para ti. Estamos a punto de dejar atrás Mercurio retrógrado, que se pondrá directo el 28 de agosto, y recibirás noticias que llenarán tu corazón de alegría, ya que es algo que has estado esperando.

Si estás buscando un aumento de salario, quieres iniciar un proyecto personal, encontrar un buen trabajo, o resolver diferencias de comunicación en familia o con tu pareja, esta semana será propicia para ti y esos aspectos serán muy claros.

Tauro

Tauro, esta semana se presenta con grandes oportunidades que no debes dejar pasar. No postergues las decisiones ni les des largas, ya que la buena suerte radica en estar preparado en el momento adecuado. Esta es tu semana, y lo notarás especialmente el 20 y 21, días muy importantes en los que alguien de tu pasado podría reaparecer.

Los planetas retrógrados suelen traer el pasado de vuelta, y esta persona podría presentarte algo nuevo y diferente que llenará tu corazón de alegría.

Podrías retomar algo que hacías en el pasado, pero esta vez te brindará mayores ingresos y una profunda paz interior. Además, la energía amorosa fluye positivamente en tu vida familiar. Estás alejándote de personas tóxicas o eliminando algo negativo de tu vida, lo que abrirá nuevas puertas para ti.

Géminis

Géminis, al quitarte el antifaz, has comenzado a ver las cosas tal como son, en lugar de como quisieras que fueran. A veces, perder significa ganar, y aunque lo sentiste hace unas semanas, esta semana entenderás el porqué.

Se avecina una cascada de triunfos, éxitos, abundancia y prosperidad para ti. No solo en lo material, sino sobre todo en lo sentimental, donde experimentarás mucha paz, serenidad y tranquilidad.

Algo que anhelabas para lograr paz interior y armonía en tu familia comenzará a fluir rápidamente esta semana. Así que prepárate para un gran respiro y una felicidad total, Géminis.

Cáncer

Querido Cáncer, se avecinan cambios significativos en tu vida, ya sea en el trabajo, la casa o incluso remodelaciones. Todo comenzó con un cambio personal, porque lo que llevamos dentro se refleja en nuestro entorno.

Estos cambios se iniciaron alrededor de tu cumpleaños, cuando el Sol estaba en Cáncer, y han continuado con el paso del Sol en Leo. Ahora, con la llegada del Sol en Virgo el próximo 22 de agosto, has empezado a reencontrar piezas perdidas de ti mismo.

Estos descubrimientos internos te han llevado a realizar cambios externos en lo laboral, profesional, social y familiar, permitiéndote ser, hacer y tener lo que realmente deseas. Has dejado de lado máscaras que solías llevar para agradar a los demás, y aunque seguirás siendo complaciente, ahora también te estás dando el permiso de agradarte más a ti mismo. Esto te está trayendo grandes beneficios en todos los aspectos de tu vida.

Leo

Leo, se avecina un periodo de justicia importante para ti. Cualquier papeleo, convenio, contrato o acuerdo que estaba bloqueado debido a los recientes movimientos planetarios, comenzará a avanzar con rapidez.

Desde finales de marzo o principios de abril, has sentido que las cosas no se movían, pero ahora es como si se abriera una compuerta, y todo fluirá a gran velocidad. Esto se reflejará especialmente en el ámbito laboral y económico, donde verás mejoras significativas en tus ingresos, beneficiando tanto tu bienestar como el de tus seres queridos.

Es un buen momento para pensar en compras y ventas, aunque recuerda que Mercurio estará retrógrado hasta el 28 de agosto, por lo que es mejor esperar hasta entonces para tomar decisiones importantes en estos aspectos. Sin embargo, ya comenzarás a ver avances esta semana.

En cuanto al amor, las cosas están bien, pero es importante que te des un poco más de libertad, tanto para ti mismo como para la persona que está a tu lado.

Virgo

Querido Virgo, esta semana se trata de analizar, observar y evaluar, lo cual es natural para ti. Con la luna llena, te darás cuenta de qué cosas realmente valen la pena en la vida y cuáles no. Esto no tiene que ver con la edad, sino con una introspección profunda y una retrospectiva de todo el camino que has recorrido para llegar a donde estás hoy.

Estás en un proceso de darte tu lugar y tu espacio, un trabajo personal que comenzaste hace unas semanas y que ahora, con la llegada de tu ciclo de cumpleaños el 22 de agosto, se intensificará.

Este proceso te llevará a reencontrar piezas perdidas de ti mismo, a darte tu sitio y a reconocer que cuando te valoras, todo comienza a funcionar mejor. Sentiste este cambio de manera más fuerte hace cuatro o cinco semanas, y ahora, no solo la luna llena, sino también el Sol en tu signo, están impulsando estos movimientos internos.

Te sentirás impulsado a hacer cosas nuevas, a salir de tu zona de confort, que en realidad es más una serie de hábitos y costumbres que te limitan. Es el momento de usar tu intuición, percepción, inteligencia e imaginación. Tu creatividad estará en su punto máximo, así que escribe todas las ideas que surjan esta semana y confía en que sabrás cuándo ponerlas en acción en el momento justo. Estás lleno de abundancia y buena fortuna, querido Virgo.

Libra

Libra, esta semana recibirás noticias sobre algún trámite o papeleo que avanzaba lentamente, pero que pronto comenzará a moverse con rapidez. Con el cierre del ciclo del Sol en Leo y la entrada del Sol en Virgo, todo lo que estaba estancado debido a pequeños detalles finalmente empezará a fluir. Después del 22 de agosto, recibirás noticias muy beneficiosas tanto para ti como para las personas involucradas.

Te enfrentarás a más responsabilidades de las que has tenido en los últimos años, lo que te llevará a trabajar más en ti mismo. Comenzarás a darte más tiempo y espacio, a amarte y valorarte más.

Con esta nueva perspectiva, estarás listo para poner las cartas sobre la mesa y pedir lo que te corresponde por derecho. Con la apertura de tus canales, todo lo que antes no se reflejaba de manera adecuada comenzará a alinearse, especialmente en relación con contratos, acuerdos o situaciones que estaban detenidas.

Escorpión

Escorpión, la casa del trabajo, la profesión y el dinero se destacan de manera brillante en tu vida en este momento. Es un excelente momento para hacer un balance de tus ingresos y egresos. Si estás considerando iniciar algo por tu cuenta, sigue analizando, observando y planificando, y ponlo en acción después del 3 de septiembre, cuando Mercurio ya no estará retrógrado.

Es posible que algo de tu pasado haya regresado, ya sea un proyecto, una propuesta o un negocio que solías hacer y que ahora vuelve a tu vida, trayendo buenos ingresos. Lo que tienes entre manos en este momento está avanzando rápidamente, pero como buen escorpión, deseas que todo se mueva aún más rápido. Sin embargo, es importante darle tiempo al tiempo. Todo se acomodará en su lugar exacto y perfecto en lo laboral, profesional y económico.

En el ámbito familiar y sentimental, te sientes contento, pleno, feliz y realizado. Están llegando recompensas, aplausos y reconocimientos, lo que añade un toque muy especial e interesante a tu vida.

Sagitario

Sagitario, esta semana las puertas se abren de par en par para ti. Aunque a veces repito ciertas frases, es porque los movimientos planetarios no duran solo un día; algunos tránsitos se extienden por días o incluso más. Cuando una puerta se cierra para ti, siempre se abre un portón aún mayor, y eso es lo que te espera en estos días.

Con la luna llena, es el momento de recordar lo que pediste y visualizaste hace seis meses, durante la Luna Nueva en Piscis. Ahora, el universo te devuelve eso multiplicado, trayendo amor, tranquilidad, serenidad, abundancia y cambios positivos en tu vida económica. Has dejado atrás lo que ya no te servía y mantenido lo que era esencial, y esta semana es un momento para reencontrarte contigo mismo y reafirmar que tus decisiones fueron las correctas.

Las decisiones que tomaste, no solo en los últimos meses, sino desde hace uno o dos años, han sido las mejores para tu vida personal, familiar, social y laboral. Desde marzo, has comenzado a notar que esas decisiones fueron acertadas. Los espacios que has creado para sanar tus heridas y estar contigo mismo darán grandes frutos esta semana. Todo lo que has hecho hasta ahora comienza a dar resultados, y es tiempo de cosechar lo que has sembrado, querido Sagitario.

Capricornio

Capricornio, esta semana es momento de lanzarte y no pensar tanto en las cosas. Permítete sentir más y actuar con confianza. Eres muy estricto contigo mismo y te concentras mucho en el trabajo y en mantener todo en orden, lo cual es admirable.

Sin embargo, es esencial que también le des espacio a tu ser interno, a tu yo profundo. Esto te dará una inyección de energía y amor propio, lo que a su vez te permitirá producir más y mejor.

Aunque las cosas no siempre han salido como esperabas, no te preocupes. Los cambios positivos y lo que has estado esperando empezarán a llegar a partir de ahora, especialmente con el Sol en Virgo, que comparte tu elemento tierra.

Dale tiempo al tiempo y verás resultados entre agosto, septiembre y octubre. Todo lo que has querido y trabajado se manifestará para ti y para los tuyos.

Acuario

Acuario, Venus, el planeta del amor y el trabajo, está contigo, ofreciéndote llaves mágicas para abrir cualquier puerta, por más cerrada que esté. A través de tus amistades y contactos sociales, avanzarás con mucha rapidez.

Las personas que te conocen suelen adoptarte de inmediato, apreciando tu buen corazón, bondad y simpatía. Ellos estarán allí para apoyarte en acuerdos, convenios o negociaciones.

Aunque Mercurio retrógrado puede haber causado algunos retrasos, no te preocupes; lo que te corresponde por derecho no te será quitado. Estás en una época perfecta, en el lugar correcto y rodeado de las personas adecuadas.

Esta semana es muy interesante, y a partir del 22 y 23 de agosto, recibirás noticias maravillosas que llenarán tu corazón de felicidad, y también alegrarán a quienes te rodean.

Piscis

Piscis, esta semana es crucial para trabajar en valorarte, quererte, respetarte y darte tu sitio. Si escuchas que alguien habla de ti, envíales amor y bendiciones. Cuando las personas hablan de ti, es porque están admirando tu vida, y aunque puedan señalarte o criticarte, eso refleja su admiración por lo que eres y haces.

No te dejes afectar por ello; recuerda que, como Piscis, estás bajo la influencia de Neptuno y Júpiter. Júpiter te impulsa, diciéndote que eres luz, fuerza, energía, paz y armonía.

No permitas que los detractores frenen tu avance. Si te critican, es porque desean tener lo que tú tienes. En lugar de prestarles atención, canta y mantén tu enfoque en lo positivo. Estás en un período de abundancia, triunfo, éxito y prosperidad. Vienen viajes, cambios de casa, remodelaciones e inicios sentimentales, e incluso formalizaciones de relaciones. Todo está en un estado maravilloso para ti.

Con información de Mizada Mohamed

MF