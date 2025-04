Desde el santuario eterno de Delfos, donde el pasado y el porvenir se confunden en un único suspiro, traigo en esta hora en que los ciclos se cierran como pétalos vencidos por el viento, los designios de los dioses.

Yo soy Pitia, la que respira los vapores sagrados del omphalos, la piedra del mundo. Y hoy, los signos, regidos por el movimiento de los astros, deben atender no a lo que nace, sino a lo que debe partir.

Profecías del Oráculo de Delfos para este viernes 4 de abril

ARIES (21 de marzo - 19 de abril)

Hoy se posa sobre ti la sombra de Icario, pastor de vinos y víctima de la ingratitud humana. Aries, es tiempo de soltar la rabia con la que caminas. El fuego que te impulsa no puede avivar los rescoldos de lo que ya terminó. Un vínculo se desvanece, un propósito pierde sentido. No te aferres a la lanza quebrada.

TAURO (20 de abril - 20 de mayo)

Eurínome, la diosa que danzó sobre las aguas antes de la creación, te muestra que lo estable también se transforma. Tauro, tú que te aferras a la permanencia, debes ahora soltar lo que ya no nutre. El ciclo de la abundancia concluye y te invita a la renuncia serena. La materia no perdura. Solo el vacío permite lo nuevo.

GÉMINIS (21 de mayo - 20 de junio)

Iamos, el hijo de Evadne abandonado entre lirios, te recuerda que incluso lo rechazado puede florecer. Géminis, estás frente a una despedida silenciosa, de palabras no dichas, de pensamientos no compartidos. Cierra la puerta que mantienes entreabierta. Lo no resuelto te impide volar. El tiempo no espera.

CÁNCER (21 de junio - 22 de julio)

Macaria, hija olvidada de Heracles, sacrificada por la paz, te guía hoy. Cáncer, tu corazón se aferra al pasado como al lecho materno. Pero este jueves debes honrar la pérdida como ofrenda. Un hogar ya no es el refugio. La ternura debe cambiar de forma. El agua del estanque se evapora con el sol de la verdad.

LEO (23 de julio - 22 de agosto)

Auge, madre del héroe Télefo y víctima de la traición, te habla. Leo, suelta la corona oxidada. Lo que alguna vez fue gloria ya no brilla bajo esta luz. Cierra el telón de un escenario que ya no te reconoce. La fugacidad es parte de la realeza. Aprende a abdicar con honor.

VIRGO (23 de agosto - 22 de septiembre)

Asclepíades, herbolario de secretos y sanador ignorado por los dioses, te susurra desde las sombras. Virgo, este día te invita a dejar de curar lo que no quiere sanar. Libérate de la tarea que no te pertenece. Un ciclo laboral o afectivo debe llegar a su fin. No es debilidad renunciar. Es alquimia.

LIBRA (23 de septiembre - 22 de octubre)

Lilaea, ninfa de las fuentes que canta en la melancolía, te revela que el equilibrio también se rompe para renacer. Libra, el lazo que sostenías ya no tiene nudo. Una relación, un pacto, una ilusión se disuelve como el rocío. Acepta la ruptura con belleza. El amor no muere, solo cambia de cauce.

ESCORPIO (23 de octubre - 21 de noviembre)

Zagreus, el Dioniso primordial, desmembrado por los Titanes, renacido entre sombras, te guía. Escorpio, tú conoces el poder del fin. Pero hoy el oráculo te dice: deja morir algo que aún retienes por miedo. Una pasión se vuelve veneno si no se transforma. Abandona lo que consume tu esencia.

SAGITARIO (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Abaris, sacerdote errante que volaba con la flecha de Apolo, te ofrece su sabiduría. Sagitario, no todos los caminos conducen a la verdad. Este jueves exige que detengas tu andar. Una meta, un sueño, ya ha cumplido su curso. La travesía cambia de dirección. No temas al adiós del horizonte.

CAPRICORNIO (22 de diciembre - 19 de enero)

Chione, la mujer convertida en nieve por tocar lo eterno, te recuerda la fragilidad del control. Capricornio, lo que construiste con tanto esfuerzo se enfrenta hoy al hielo del olvido. Acepta que no todo puede sostenerse. El tiempo corroe incluso la roca. Cierra con dignidad el ciclo que ya no te pertenece.

ACUARIO (20 de enero - 18 de febrero)

Amphion, el músico que alzó Tebas con su lira y luego cayó en el silencio, te acompaña. Acuario, tu visión ha sido valiosa, pero no todos los ideales deben permanecer. Este jueves exige dejar atrás un proyecto o causa. El futuro necesita nuevas notas, y eso implica soltar la sinfonía anterior.

PISCIS (19 de febrero - 20 de marzo)

Melinoe, hija de Perséfone, portadora de visiones nocturnas, te guía en este tránsito. Piscis, sueñas con lo que no puede ser. Hoy se revela el fin de una fantasía. El oráculo no trae consuelo, sino verdad. Acepta la despedida de un amor, una esperanza, una ilusión. Lo que no fue, debe dejar de doler.

Mortal, así como Eos, diosa del amanecer, ve morir cada noche a sus amores inmortales, tú también debes aceptar que el ciclo de la vida se teje con hilos de pérdida y renacimiento.

Nada en este mundo es eterno, salvo el eco de las decisiones que tomamos al despedirnos. Camina sin miedo hacia el final, pues en él habita el germen de todo principio.

