Mizada Mohamed: Horóscopos de la semana del 14 al 20 de octubre

Aries

El 17 de octubre habrá una superluna llena en tu signo. Actualmente, el Sol está en Libra y Venus se encuentra en Sagitario. Es momento de actuar y hacer que las cosas sucedan. Ignora los comentarios negativos o malintencionados, ya que lo que opinen los demás no debería afectarte.

Recuerda que hay personas que intentan desestabilizarte porque envidian tu luz. Eres más fuerte que las opiniones de los demás. Esta semana ya puedes sentir la energía de la superluna, así que aprovecha las oportunidades que surjan. Es tiempo de poner todo sobre la mesa y escuchar nuevas propuestas que la vida te ofrece.

Tauro

No te detengas a pensar demasiado, Tauro. En lugar de eso, siente y actúa. La buena fortuna y la abundancia están en tu camino. Desde el 15 hasta el 25 de octubre, se presentarán 10 días cruciales para resolver asuntos de comunicación, trámites y acuerdos.

Encontrarás las conexiones necesarias para cerrar negociaciones que comenzaste en noviembre y diciembre de 2023. Así que, adelante, Tauro, con todo lo nuevo que está llegando y también con el cierre de ciclos pasados. Esto incluye cuestiones amorosas, donde podrías formalizar o iniciar una nueva relación. Escucha tu intuición, que nunca se equivoca.

Géminis

Para los Géminis, las oportunidades están a la vista. Los movimientos planetarios actuales te brindan fuerza, luz, paz y alegría. El universo te está señalando que es tiempo de cosechar lo que has sembrado. No te conformes con menos de lo que mereces; si das todo, debes recibir todo a cambio, ya sea en tu vida familiar, sentimental, laboral o social.

Ahora es el momento de avanzar y triunfar. La superluna del 17 en Aries, junto con Venus en Sagitario y el Sol en Libra, está de tu lado. No pienses demasiado, es hora de actuar y lograr lo que sabes hacer.

Cáncer

Este año ha traído muchos cambios, renacimientos y oportunidades para ti. Has estado trabajando arduamente en tu interior, buscando reencontrar partes de ti mismo y haciendo un balance en tu vida personal, laboral y familiar. Tu sensibilidad y amor hacia los demás a veces pueden hacerte sentir desarmonizado, ya que cargas con la responsabilidad hacia tus seres queridos.

Sin embargo, los cambios que has implementado comenzarán a dar frutos esta semana. Aunque hay mucha energía emocional en el ambiente, recuerda que lo que experimentas es parte de tu crecimiento personal.

Estás logrando el equilibrio que deseabas entre tu vida personal y laboral, lo cual ha tomado tiempo, pero es un gran logro. Siéntete feliz y orgulloso de ti mismo, ya que esta semana te esperan aplausos, recompensas y reconocimientos. Cosas hermosas llegarán a tu vida.

Leo

Las oportunidades están completamente abiertas para ti, Leo. Pregúntate qué estás esperando para levantarte y ocupar tu lugar por derecho. No dejes que los comentarios negativos o el qué dirán te frenen. Si tu luz molesta a otros, que se pongan gafas.

Esta semana, deja que tu energía y pasión brillen intensamente, ya que hay muchas influencias de fuego y aire, como el Sol en Libra, la superluna llena en Aries y Venus en Sagitario. No permitas que las críticas o las personas que roban sueños te detengan.

Tienes toda la fuerza y energía para avanzar. Recuerda que en la vida, quienes critican a menudo son los que no están en camino hacia el éxito. Tú naciste para brillar y triunfar, así que esta semana es para el éxito; no te detengas.

Virgo

Aunque Júpiter esté retrógrado, esto te brinda la oportunidad de explorar nuevas posibilidades. Es un buen momento para retomar aquellas cosas que habías dejado de lado. Si bien eres metódico, ordenado y analítico, a veces puedes caer en la procrastinación por tener una agenda muy llena.

Esta semana aprenderás la importancia de delegar tareas. Al hacerlo, experimentarás un crecimiento significativo. Recuerda que si deseas alcanzar grandes objetivos, rodearte de personas que vibren en tu misma frecuencia es fundamental.

Se avecinan cambios positivos en tu situación financiera y profesional, además de buenas noticias en tu hogar que te llenarán de alegría. Los días 17, 18 y 19 son especialmente clave; márcalos en tu calendario, ya que recibirás propuestas y novedades interesantes.

Libra

Esta es una etapa de evolución para ti, Libra. Hay situaciones que no estaban funcionando y que te hacían sentir frustrado, pero no permitas que eso te abrume. Eres pura alegría y felicidad. El Sol sigue en tu signo, y desde el 17 de octubre hasta el 11 de noviembre, Venus estará en Sagitario, lo cual te beneficiará enormemente.

Ese mismo día, la superluna llena en Aries creará una buena conexión contigo, especialmente en lo que respecta a tu familia, finanzas y vida profesional. No dudes de tus capacidades y no permitas que nadie te haga dudar. Si buscas el éxito y la felicidad, recuerda que un Libra puede ser la respuesta.

Esta semana es para que te mires al espejo y te hables con cariño, reconociendo tu propio valor. Te esperan triunfos, viajes y mucha planificación para el futuro.

Escorpión

Los cambios que buscas en tu vida económica deben comenzar desde dentro, Escorpión. Al reencontrarte contigo mismo y valorarte, descubrirás que tienes la clave para tu evolución. Esta semana experimentarás transformaciones en tu forma de pensar y sentir que te ayudarán a alcanzar tus sueños.

Es esencial que dejes atrás todo lo que te preocupa, especialmente comentarios negativos o recuerdos del pasado. Toma papel y pluma, escribe tus inquietudes y luego deséchalo de la manera que prefieras para liberarte. Se aproxima una semana de abundancia y prosperidad, y los proyectos que estaban estancados comenzarán a avanzar rápidamente a partir del 16 de octubre.

Así que, prepárate para deshacerte de ataduras y confía en ti mismo. Eres una persona única y atractiva; aprovecha eso, ya que esta semana te recompensará con lo que has sembrado.

Sagitario

Esta semana será intensa para ti, Sagitario, llena de trabajo, cambios y novedades. Puede que te sientas un poco abrumado, lo cual es positivo, ya que te permitirá poner en orden tus prioridades y darte el lugar que mereces. El año ha traído desafíos, pero has aprendido de cada experiencia.

Con la entrada de Venus en Sagitario y el Sol en Libra, junto con la luna llena en Aries a partir del 17, se avecinan cambios significativos. Al cerrar ciclos, asegúrate de que sea para siempre; despedir algo o a alguien implica dejarlo ir de forma definitiva. Lo nuevo que está por llegar es prometedor, y sabes lo que deseas lograr. Es el momento de soltar lo viejo y ocupar tu tiempo en nuevas experiencias.

Con tu alegría e inteligencia, podrás alcanzar excelentes acuerdos y negociaciones, tanto en lo profesional como en lo sentimental. Además, con Venus en Sagitario, experimentarás un magnetismo especial desde el 17 de octubre hasta el 11 de noviembre, así que prepárate.

Capricornio

Querido Capricornio, tienes la fuerza y capacidad necesarias para avanzar. No esperes reconocimientos externos, aunque eventualmente los recibirás; es tiempo de comenzar contigo mismo. Estás atravesando muchos cambios en tu forma de pensar, sentir y actuar, lo cual es natural.

Aunque no te gusta compartir tus problemas con los demás, recuerda que la información es poder. Ahora es el momento de recibir lo que has estado visualizando desde octubre de 2023. Has estado a prueba y te has dado cuenta de que eres capaz de lograr más de lo que imaginas.

Esta semana es para que confíes en ti mismo y digas: “Lo merezco”, porque realmente lo haces. Si necesitas hacer llamadas, enviar correos o recordar a otros quién eres y qué deseas, hazlo. Es un buen momento para actuar, ya que Plutón se está moviendo en tu signo, permitiéndote hacer que las cosas sucedan.

Acuario

La rueda de la fortuna está de tu lado, Acuario. Tienes todo lo necesario: fuerza, inteligencia y carisma. Esta semana, algunas emociones del pasado pueden salir a la superficie, así que ten cuidado de no exagerar. Hay mucha energía emocional en el ambiente, lo que te permitirá liberarte de ataduras y confiar en la abundancia del universo. Cree en ti mismo; mírate en el espejo y repite: “Me amo, me valoro, soy un ser único y maravilloso”.

Este es el momento para elevar tu autoestima y buscar lo que te corresponde, tanto en lo familiar como en lo profesional. La llegada de Venus en Sagitario el 17 de octubre te dará un impulso inquebrantable. No dejes que otros te pasen por encima; es tu momento de brillar.

Piscis

Para ti, Piscis, los lazos familiares son cruciales en este momento. La familia es tu núcleo de apoyo, y esta semana es perfecta para cerrar ciclos y abrir nuevos. Te darás cuenta de que tu familia está lista para brindarte el apoyo que mereces.

Recuerda que hay mucha energía emocional en el aire, así que trata de no exagerar tus sentimientos ni caer en la tristeza. Es natural tener temores y nervios, pero el Sol en Libra te está ayudando. A medida que te prepares para el ingreso del Sol en Escorpión el 22 de octubre, es fundamental que te liberes de ataduras y expreses tus necesidades, especialmente en el hogar.

El mes de octubre, junto con noviembre y diciembre, traerá oportunidades para hacer algo nuevo. Ahora es tu momento de recibir el apoyo familiar que tanto has dado. Prepárate para grandes cambios físicos, mentales y espirituales a partir del 17 de octubre.

