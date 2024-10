Mhoni Vidente: Horóscopos de la semana del 14 al 18 de octubre

Aries

El mensaje para Aries en las cartas del Tarot destaca la Carta del As de Oros, que simboliza suerte, determinación y crecimiento. Aries está en un proceso de reinventarse en todas las áreas de su vida, manteniendo una actitud positiva. El miércoles será un día clave, con oportunidades como nuevas ofertas de trabajo, contratos y reconocimiento.

La semana estará marcada por fiestas y reuniones, y Aries tendrá buena fortuna en temas de lotería y permisos legales, con el 02, 28 y 37 como números de suerte. Los colores que lo guiarán son amarillo y azul, y cualquier ritual o magia tendrá un efecto potenciado, sugiriendo el uso de velas rojas y doradas para atraer el éxito financiero.

Un cambio positivo vendrá en forma de una nueva ilusión, no solo en el amor, sino también en lo laboral y personal. Aries en pareja puede esperar estabilidad, e incluso un posible embarazo o mudanza. Para los solteros, los signos compatibles serán Capricornio, Géminis y Leo.

Tauro

Para los amigos de Tauro, la carta de la Muerte indica un cambio radical en su forma de ser y pensar. Esta semana será de mucho trabajo, pagos de deudas, y resolución de problemas legales y laborales. Es un tiempo para avanzar, tomar decisiones y mirar hacia el futuro. Se presentan oportunidades para nuevos proyectos y grandes logros.

Se recomienda invertir en uno mismo, como comprar ropa o un nuevo celular, ya que esto simboliza que las cosas están mejorando. Además, habrá tres golpes de suerte relacionados con la lotería con los números 17, 23 y 32.

Tauro debe decir sí a nuevas oportunidades laborales, negocios y hábitos saludables, como dormir bien y comer adecuadamente. Los colores de la semana serán el negro y amarillo, que simbolizan confianza y crecimiento económico.

Para Tauro en pareja, se vislumbran estabilidad, posible embarazo y crecimiento en todos los aspectos. Para los solteros, los signos compatibles serán Leo, Virgo y Capricornio.

Géminis

La carta del Emperador en el tarot te indica que es el momento de aprovechar nuevas oportunidades que te traerán estabilidad y más ingresos. Deja de lado la indecisión y sigue creciendo, ya que estás en una etapa de abundancia. En el amor, deja que las cosas fluyan y no te apresures.

Tu mejor día será el martes, tus números mágicos son 14, 18 y 36, y tus colores de la semana serán verde y naranja. Tus signos compatibles son Virgo, Libra y Acuario. Cuida de no pecar de inocente para evitar que otros se aprovechen de ti.

Géminis destaca por su gusto por la moda, viajes y relaciones con personas influyentes, pero tiende a ser inconstante, dejando proyectos inconclusos. Sin embargo, su fuerte comunicación y habilidades en ventas le permiten alcanzar poder y dinero, aunque debe evitar la mentira y la inestabilidad emocional. Esta semana podrías experimentar cambios laborales y conocer un nuevo amor extranjero.

Cáncer

La carta del Juicio te aconseja resolver cualquier asunto legal o migratorio y organizar tu vida. Es un buen momento para retomar los estudios o iniciar una carrera. En el amor, seguirás conquistando, pero sin compromisos serios.

Tu mejor día será el jueves, tus números mágicos son 04, 26 y 30, y tus colores serán azul y verde. Tus signos compatibles son Escorpio, Capricornio y Piscis. Protege tu hogar y tu entorno, no permitas que cualquier persona ingrese en tu vida íntima.

Cáncer es un signo de agua que se deja llevar por sus sentimientos y tiene una gran memoria, lo que a veces le dificulta avanzar. Es tímido en el amor y suele ser fiel, valorando mucho a su familia. Aunque tenaz, puede ser emocionalmente inestable y desconfiado. Esta semana, podrías enfrentarte a tensiones familiares, por lo que es importante buscar la paz y resolver los conflictos.

Leo

En el tarot, la carta del As de Bastos indica que recibirás una oportunidad para asumir un puesto de alto rango, lo que te permitirá obtener más ingresos y la posibilidad de comenzar tu propio negocio.

Tu mejor día será el martes, tus números mágicos son 10, 29 y 33, y tus colores serán el naranja y blanco. Tus signos compatibles son Acuario, Aries y Sagitario. Además, podrías recibir una invitación para viajar o incluso mudarte a otro país.

Leo, como signo de fuego regido por el Sol, tiene el potencial de triunfar en todo lo que se proponga. Sin embargo, debe evitar la soberbia y no presumir de sus logros para no atraer energías negativas. Los Leo se caracterizan por su ambición, buscando siempre ser líderes y nunca conformarse en el ámbito laboral. Su lado positivo incluye un fuerte liderazgo, generosidad y compromiso con su familia.

Virgo

La carta de la Justicia en el tarot te recuerda que la justicia divina está de tu lado y que tus buenas acciones tendrán resultados positivos. No te llenes de pensamientos que no son reales, es un buen momento para brillar. Tu mejor día será el lunes, tus números mágicos son 08, 13 y 21, y tus colores serán amarillo y morado. Los signos compatibles para ti esta semana son Cáncer, Tauro y Acuario.

Virgo, uno de los signos más trabajadores del zodiaco, se distingue por su incansable deseo de ser útil y su autocrítica. Aunque su carácter puede parecer fuerte, es el pilar de su familia. Como signo de tierra, Virgo es previsor, ahorra y analiza todo para lograr el éxito, destacando por su perfeccionismo.

Su lado positivo es su pulcritud y sentido del orden, siendo un excelente líder. En cuanto a su lado negativo, puede ser muy chismoso y nervioso, sobre todo cuando se trata de problemas de salud.

Libra

La carta del Carruaje en el tarot te indica que es el momento ideal para fortalecer tu patrimonio adquiriendo una casa, lo que te brindará seguridad en tu vida. Sin embargo, debes ser cauteloso con las envidias y más discreto con las personas con las que te rodeas. Un regalo inesperado llegará y te traerá felicidad.

Cuida de tu salud, que es lo más importante. Tu mejor día será el lunes, tus números mágicos son 03, 05 y 34, y tus colores de la semana serán verde y amarillo. Los signos compatibles son Géminis, Tauro y Capricornio. Esta semana tendrás muchos pendientes en el trabajo, así que organiza mejor tu tiempo, ya que tiendes a dejar lo más importante para el final.

Usa perfume antes de salir de casa para cortar energías negativas y no insistas en relaciones que ya no funcionan; si esa persona no te quiere, es momento de cerrar el ciclo y avanzar en tu vida amorosa. Libra tiene la tendencia de aferrarse a relaciones tóxicas, pero es mejor aprender a soltar. Tus padres podrían invitarte a un viaje, y será importante cuidar tu salud mental, evitando vicios que solo te traen problemas.

Escorpión

La carta del Diablo en el tarot te advierte que tengas cuidado con personas cercanas que no te desean lo mejor. Para protegerte, usa agua bendita y perfume antes de salir de casa, lo que ayudará a cortar las malas energías. A nivel financiero, el dinero fluirá sin problemas, y las inversiones que deseas realizar se darán favorablemente.

Un amor del pasado podría buscarte para reclamarte, pero es mejor cortar con esas personas. Tu mejor día será el martes, tus números mágicos son 01, 07 y 24, y tus colores serán rojo y blanco. Tus signos compatibles son Cáncer, Piscis y Acuario. Tendrás la oportunidad de aventurarte en viajes y nuevas experiencias.

Habrá suerte en encuentros amorosos, lo que te hará sentir muy bien, pero si tienes una pareja estable, evita la infidelidad. Un familiar te buscará para resolver un asunto legal. Esta semana es ideal para atreverte a hacer cosas nuevas y diferentes, lo que te hará sentir renovado.

Sagitario

La carta del Mundo en el tarot indica que es un momento ideal para explorar nuevos caminos y evitar estancarte. Siempre en movimiento, Sagitario necesita avanzar, pero esta carta también te recuerda no abarcar demasiado. Ve paso a paso para cumplir tus objetivos sin ser avaricioso. Recibirás una invitación para un negocio que incrementará tus ingresos.

Tu mejor día será el viernes, tus números mágicos son 20, 31 y 40, y tus colores serán azul y naranja. Tus signos compatibles son Leo, Cáncer y Aries. Aplica pensamientos positivos para atraer abundancia y no tengas miedo de seguir adelante con tus proyectos laborales.

La carta del Mundo, junto a tu signo, es ideal para la aventura y la libertad, lo que señala que estás en el camino correcto para una relación seria.

Cuida tu salud: si eres mujer, presta atención a posibles problemas de quistes; si eres hombre, cuida tus riñones y consulta a un médico.

Capricornio

La carta del Sol en el tarot te anima a no desanimarte y a darle constancia a tus proyectos. Esta semana será exitosa, y cualquier trámite que realices resultará positivo. La combinación de tu signo con esta carta promete abundancia y estabilidad. Podrías recibir una invitación para viajar, y es un buen momento para aceptar esa oportunidad, ya que la vida se vive solo una vez.

Tu mejor día será el miércoles, tus números mágicos son 19, 27 y 41, y tus colores serán rojo y blanco. Tus signos compatibles son Aries, Tauro y Virgo. Es el momento de cerrar ciclos con amores del pasado y utilizar el poder que tienes para generar cambios positivos.

Esta semana será ocupada, especialmente en temas relacionados con tu carrera universitaria, así que esfuérzate por salir bien en todo. Recuerda que, aunque eres carismático y gentil, esto puede atraer envidias, por lo que necesitas protegerte y no confiar demasiado en los demás.

Acuario

La carta del tarot que te ha salido es El Mago, lo que indica que estás en una racha de buena suerte, especialmente en juegos de azar y nuevos proyectos laborales. Tu talento para las ventas y tu carisma natural te ayudarán a avanzar, por lo que es un buen momento para considerar iniciar un negocio o impartir conferencias y clases, lo que fortalecerá aún más tu personalidad.

Tu día mágico es el lunes, tus números de suerte son 19, 27 y 41, y los colores que te traerán energía positiva son el rojo y blanco. Los signos compatibles con los que te rodearás mejor son Géminis, Leo y Virgo.

Estos días son de renovación para ti, así que aprovecha la corriente de buena suerte que te acompaña.

Piscis

La carta que te ha salido es La Torre, lo que sugiere que es el momento de deshacerte de lo negativo que te rodea y tomar decisiones importantes para alcanzar la felicidad. No dudes más y busca sonreír nuevamente, ya que tu destino es ser feliz.

Esta carta también te aconseja poner al día toda tu papelería pendiente para organizarte mejor. Recibirás una oferta de un trabajo al que aplicaste hace tiempo, y este puesto implicará muchos viajes, así que di que sí.

Tu mejor día será el miércoles, tus números mágicos son 09, 15 y 16, y tus colores de energía son azul y blanco. Los signos compatibles con los que mejor te sentirás son Sagitario, Escorpio y Leo. La carta de La Torre también te indica que estarás viajando con frecuencia por trabajo o para visitar a familiares, pero es importante no compartir demasiado sobre tus planes para evitar atraer malas energías.

Esta semana te traerá reajustes y cambios de puesto. También arreglarás tu coche para venderlo y prepararás tu papelería para tomar una maestría.

Con información de Mhoni Vidente

