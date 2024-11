Mizada Mohamed: Horóscopos de la semana del 11 al 17 de noviembre

Aries

Esta semana, querido Aries, se presentan buenas noticias relacionadas con créditos, cobros, cambios de hogar, remodelaciones y alteraciones en tu vida laboral, profesional o económica. Es el momento que tanto esperabas, especialmente desde el 11 de este mes. Además, el 11 es un día muy especial, perfecto para hacer visualizaciones o afirmaciones; puedes escribirlas o incluso hacerlas frente al espejo.

Estás lleno de planes, ideas y proyectos. No dudes en seguir adelante con ellos, ya que esta semana es excelente para ti y tu familia. También es un buen momento para planificar o realizar viajes, y podrías estar por hacer una compra o venta importante.

Es una semana favorable para firmar contratos, acuerdos y negociaciones. Si tienes una relación estable con altibajos, te sugiero hacer una introspección para comprender el porqué de la situación. Fortalece tu autoestima y toma decisiones que te beneficien a ti.

Tauro

Esta semana, querido Tauro, recibirás avisos importantes relacionados con asuntos materiales, como firmas de contratos, escrituras, testamentos o créditos. Llegarás a buenos acuerdos en lo laboral, profesional y económico. Es crucial que confíes más en ti mismo y en lo que eres, ya que a veces las personas pueden hablar demasiado o dar opiniones innecesarias.

Lo que importa es lo que tú pienses de ti, así que no prestes atención a los chismes o a quienes intentan frenar tus avances. Si alguien quiere detenerte, es porque estás haciendo las cosas muy bien. Sigue adelante, confía en tus posibilidades y no dudes de lo que puedes lograr.

Géminis

Para ti, querido Géminis, esta semana será de mucho trabajo, análisis e investigaciones. Es un buen momento para tomar decisiones importantes, tanto en tu vida personal como profesional. Has trabajado mucho para llegar a donde estás, así que recuerda a quienes te han apoyado en el camino. No olvides quién estuvo a tu lado y quién no.

Esta es una semana de compras, ventas y negociaciones, además de reencuentros sentimentales con personas del pasado que te llenarán de felicidad. Es una oportunidad para sanar y disfrutar de momentos felices que regresan a tu vida.

Cáncer

Esta semana, las puertas se te abrirán de par en par, y no serán solo puertas pequeñas, sino grandes portones que marcarán el comienzo de nuevas oportunidades. Después de los últimos 18 meses de pruebas y desafíos, finalmente sentirás un alivio.Es como si antes hubieras cargado un peso pesado en tu espalda y ahora te lo han quitado, dejándote avanzar con más libertad.

Estás en un momento de reflexión y balance en tu vida personal y profesional, con cambios en tu forma de pensar, sentir y actuar. Es posible que te estés enfocando más en tu salud, haciendo ejercicio o considerando un cambio en tu dieta. También estarás pensando en realizar modificaciones en tu hogar, ya que te importa mucho la familia y el bienestar en el hogar.

Leo

Para ti, Leo, es importante que pongas las cosas en la balanza antes de tomar decisiones. Evita que el impulso, la emoción o la urgencia te hagan actuar sin pensar. A veces es necesario callar y no compartir todo lo que sientes o los planes que tienes en mente.

Los días 11, 12 y 13 son muy favorables para nuevas oportunidades. Venus en Capricornio te apoyará de manera significativa, y Plutón en Acuario te empuja hacia nuevas ideas y cambios. Tienes mucha energía y creatividad, pero recuerda que no todos comprenderán o apoyarán tu brillo. Si deseas que tus proyectos sigan siendo tuyos, lo mejor es mantenerlos en privado.

Virgo

Esta semana, Virgo, es momento de pasar de la reflexión a la acción. Aunque eres muy analítico y te gusta pensar todo cuidadosamente, ahora es el tiempo de hacer que las cosas sucedan. Después de los desafíos y retrasos que experimentaste entre mayo y julio, los eclipses y los retrogrados ya pasaron.

Es el momento de avanzar y hacer cosas nuevas. La vida puede sorprenderte, y lo que inicialmente no salió como esperabas podría resultarte mejor de lo que pensabas. Estás en una etapa de buena fortuna y prosperidad.

Con el apoyo de Venus en Capricornio y Saturno directo, muchas de tus metas y sueños están al alcance. Ahora es el momento de ser tú mismo, sin preocuparte por las opiniones ajenas. Sigue tus sueños y no dejes que los comentarios negativos te desvíen de tu camino.

Libra

Júpiter, el planeta de la abundancia y el éxito, está en Géminis, lo que te brinda una oportunidad para tomar conciencia de tu presente y avanzar con confianza. Aunque has pasado por muchas pruebas en los últimos años debido a la influencia de Plutón en Capricornio y los nodos en Aries y Libra, ahora estás en un momento de liberación.

Las dificultades que enfrentaste te han permitido crecer y aprender, y ahora es el momento de actuar sin restricciones. Todo lo que has estado guardando, tanto en tu mente como en tu corazón, puede empezar a materializarse. Es una época de buena fortuna para ti, con muchas oportunidades en todos los aspectos de tu vida.

Escorpión

Este es un período ideal para que expreses tus necesidades y deseos, tanto en el trabajo como en tu vida personal. El amor, la paz y la armonía que hayas sembrado en los últimos meses regresarán multiplicados. Si has sido positivo, la vida te devolverá lo mejor. Estás ante nuevos retos, oportunidades y desafíos, algo que te encanta.

A partir del 11 de noviembre, con la energía de Venus en Capricornio, se te abrirán grandes puertas, especialmente para aquello que estuvo bloqueado. Lo que hayas sembrado en términos de buenas acciones y deseos hacia los demás se te regresará con abundancia. Es una época de éxito, prosperidad y triunfos para ti.

Sagitario

Estás en un ciclo importante antes de tu cumpleaños, un momento de reflexión y de altibajos emocionales. Júpiter te está dando la oportunidad de alcanzar el éxito, la abundancia y la prosperidad. Con el cambio de Venus a Capricornio el 11 de noviembre, estarás en un proceso de autoconocimiento, introspección y toma de decisiones importantes.

Es el momento de poner en balance tus prioridades y darte el lugar que mereces en cualquier situación. Sagitario valora mucho su libertad, por lo que si alguien intenta limitarla, preferirás tomar distancia. Aprovecha esta semana para reflexionar y actuar con claridad, ya que tienes una gran abundancia espiritual y una fuerte intuición que te guiará por el camino correcto.

Capricornio

Plutón en tu signo ya está comenzando a descansar, lo que te da un respiro. A partir del 19 de noviembre, te sentirás más tranquilo y relajado, dejando atrás las cargas que te han acompañado.

Es momento de actuar y hacer que las cosas sucedan. Venus en Capricornio, desde el 11 de noviembre hasta el 7 de diciembre, traerá oportunidades económicas y de crecimiento personal, afectando tanto tu vida profesional como amorosa. Esta es una época favorable para viajes, cambios en tu hogar y mejoras en la comunicación familiar.

Acuario

Actualmente, estás lidiando con dudas y confusiones, lo cual es normal. Sin embargo, grandes cambios están por venir con la influencia de Plutón en tu signo, que te instará a hacer lo que has dejado pendiente. A partir del 19 de noviembre, tendrás una varita mágica para manifestar lo que desees, siempre que conectes mente, cuerpo y alma con tus objetivos.

Estás en un período de éxito, abundancia y prosperidad, y los próximos días serán muy favorables para ti, especialmente en lo profesional. Es una época para brillar, y los viajes serán una constante.

Piscis

Saturno directo a partir del 15 de noviembre te dará una sensación de liberación, permitiéndote finalmente expresar lo que has estado guardando. Aunque eres muy sensible y tiendes a evitar conflictos, esta semana sentirás la necesidad de hablar desde lo más profundo de tu ser.

Es importante que reconozcas tu merecimiento y que te des cuenta de todo lo que has sembrado en términos de luz, amor y armonía. Reencuentros familiares llenos de alegría están en tu camino, y los viajes, especialmente en la temporada de invierno, te traerán oportunidades importantes. Además, podrías estar considerando un cambio de residencia a otra ciudad o país.

Con información de Mizada Mohamed

