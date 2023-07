Mizada Mohamed: Horóscopos de la semana del 10 al 16 de julio

Aries

Por medio de tus amistades, haces contactos importantes que convienen a tu futuro a muy corto plazo. La próxima semana exactamente el 17 haz trámites, llamadas y analiza, observa, checa lo que tú quieres hacer de cambios, de transformaciones, de novedades, de abrir nuevos ciclos y utiliza tus relaciones sociales para que avances con mayor rapidez.

Hay reencuentros sentimentales, no significa que haya reconciliación, si no lo deseas, es un reencuentro sentimental para decirnos nuestras verdades con paz, con amor, con armonía y dulzura en nuestros comentarios para que haya paz en el alma de cada uno, te van a dar mucha serenidad y tranquilidad porque tú quieres hacer muchas cosas e inconscientemente te estás deteniendo y eso significa que hay heridas que hay que sanar.

Tauro

Júpiter que precisamente está en tu signo y te está impulsando, te está dando mucha creatividad y buena fortuna, al mismo tiempo te está abriendo nuevas puertas, nuevas oportunidades, lo más importante es que no olvides el camino que has recorrido para estar donde te encuentras tú en estos momentos, hay que tener excelentísima memoria para recordar quién estuvo contigo en todo ese caminar eso se llama agradecimiento.

Cuando nosotros tenemos el agradecimiento de alma, de corazón y real se abren más canales de abundancia. Te lo doy como clave clave mágica para que todo lo que has traído en tu mente, se te siga dando. Vienes con mucha abundancia espiritual, mucha intuición, mucha percepción y también abundancia económica y laboral si tienes trabajo o no tienes trabajo, viene algo nuevo, un nuevo trabajo o aumento de salario, también puedes iniciar tu negocio por cuenta propia cuenta

Géminis

Estás en un proceso interesantísimo el pasado está yendo al presente, pero para que lo liberes, para que lo saques de ahí para que liberes o para que te lo quedes tú sabrás, es tiempo de hacer las paces contigo, con tu yo, con tu ser, caerte bien, porque estás en una super semana.

Aprovecha tu simpatía, tu carisma, tu ser, tu manera de comunicarte, para llegar a tratos, llegar a acuerdos en el amor, en el hogar, con los amigos, en el dinero, en el trabajo y especialmente contigo mismo.

Cáncer

Todo lo que estás buscando está en tu interior, en tu mente, en tu ser, en tu corazón, tienes la fuerza y la capacidad para hacer que las cosas sucedan. No escuches las voces de los ladrones de sueño, ni de las garrapatas energéticas, no les hagas caso. Estás triunfando, no te enganches para nada, mojarrita, enjabonada mantente en esa postura esta semana, vale muchísimo la pena porque la paz de tu yo, de tu ser, de tu corazón depende todo lo que está pasando afuera de ti.

Hay muy buenos cambios que llegan a tu vida, en lo sentimental tienes que abrirte y darte la oportunidad de amar, porque es mejor decir me acuerdo a me imagino, no importa muchas veces el enamoramiento o el amor, más vale llorar por haber amado que llorar por no sentirlo.

Leo

La rueda de la fortuna está totalmente a tu favor, si ahorita analizas, observas y checas todo lo que eres, lo que haces, lo que tienes, te vas a dar cuenta y te vas a reencontrarte contigo mismo, vas a dejar de normalizarte de todo lo fuerte, capaz e íntegro que eres para hacer que las cosas sucedan.

No digas todo lo que estás pensando, no expliques de más porque al hablar de más puedes dar información que es muy tuya para tus planes de negocios o tus planes para las cosas nuevas que quieres hacer, habla lo justo, correcto y conveniente y recibirás una buena noticia sobre trámites acuerdos y negociaciones.

Virgo

tienes una oportunidad muy grande de hacer que las cosas sucedan, están en ti, tienes la fuerza, el poder, la capacidad, la energía y toda la imaginación súper fértil. Hay grandísimas oportunidades de poder arreglar situaciones que habías dejado inconclusas semanas o meses atrás o cosas que habías dejado para después, aprovecha esta semana para analizar observar y checar exactamente cuál es el camino que tú quieres seguir.

Esta semana traes todo, van a empezar a funcionar todo lo que estaba detenido desde relaciones sentimentales, diferencias de comunicación en el trabajo o diferencia de comunicación con los amigos o especialmente lo que sea de trámites que sentías que no estaban caminando como debieran, ya lo verás es muy positivo.

Libra

Esta semana está súper buena porque vas a andar tan, pero tan claro en lo que eres y en lo que quieres, aprovecha, está súper semana, si tú te pones a analizar, a observar y checar exactamente qué es lo que quieres hacer, eso tendrás.

Hay reencuentros sentimentales mucho amor, mucha paz, mucha serenidad, muchas sorpresas lindas en tu hogar, que te van a dar mucha alegría, tal vez hay una compra de alguna propiedad, algo que tenga que ver con bienes raíces, puede ser un cambio en tu giro profesional o laboral con cambios en tus ingresos.

Escorpion

Todo absolutamente lo que piensas se hace realidad y tú qué bien lo sabes. Eres de las mentes más poderosas del zodiaco. Te aviso, por medio de tus contactos sociales y tus amistades, vas a avanzar con muchísima rapidez en un plan, en un proyecto, en un negocio, en algo nuevo, en algo diferente que te va a dar un respiro gigante en tu vida económica para que inicies algo por tu propia cuenta, para que pagues algún saldo pendiente, para que hagas alguna compra importante. Hay reencuentros amorosos con la familia, hay familia unida, eso es bien importante.

Sagitarios

Analiza antes de hablar en juntas, eventos y reuniones, vamos a tratar de llevar amor y paz, todo relajado, todo sereno, te invito a pensar poco, sentir mucho y actuar bastante, no creo que sea difícil para ti. Esta semana es para que le des continuidad a aquello que está caminando lento, pero es favorable y lo empezaste a principios o mediados del mes de mayo, vas a empezar a ver soluciones en todo, puede ser trabajo, puede ser profesional, puede ser sentimental. Estás empezando a hacer reencuentros de piezas perdidas contigo mismo, estás sanando heridas de tu pasado, eso es fenomenal.

Vete entrenando esta semana esta semana: que quiero, quién soy, a dónde voy, y con quién quiero ir, que no te inquiete, no te desesperes, dale tiempo al tiempo, que todo se vaya acomodando en el lugar justo, correcto y adecuado. Sé que estás buscando cambios en tu vida personal y profesional, ya están aquí a la vuelta de la esquina. Te repito todo aquello de principios de mayo, mediados de mayo, empieza a caminar, pero de maravilla

Capricornio

No te inquietes, no te alteres, no te muevas de tu centro, no hagas lo que los demás, no te pongas máscaras, maneja bien tu inteligencia emocional ante las nuevas situaciones que estás viviendo en cuestiones, laborales y profesionales, en acuerdos que tú estás necesitando en estos momentos, si estás en algún tipo de trámite de créditos de cualquier índole, pero especialmente hipotecarios, sigue los checando esta semana y las decisiones del sí o de las firmas que sea a partir de la próxima semana

Acuarios

Traes la batuta en la mano, traes el poder en la mano, traes la de ganar, se te están presentando varias oportunidades, hay varios caminos frente a ti, de repente, no sabes cuál es la opción que debes tomar, no te inquietes, guarda silencio y escucha la voz de tu interior. La intuición te está diciendo exactamente cuál es el mejor camino que debes de seguir, me estoy refiriendo, específicamente a tu área laboral porque estos caminos nuevos te están llegando.

Todos los caminos tienen y reúnen varios de tus requisitos, pero va a haber uno que esté que sea en general, lo que tú necesitas, puedes asesorarte por tus amores o por personas con más experiencia o con más conocimiento que tú sobre el tema, pero si vas a tomar muy buenas decisiones hazle caso todo a tu intuición. Se marca un viaje, la preparación de un viaje

Piscis

Levanten el ánimo con una sonrisa en los labios, no se tomen las cosas tan en serio, Las cosas pasan para algo, si me caigo me levanto, si me raspo pues me curo, si lloro pues me seco. Es tiempo de crecimiento, es tiempo de cambios. Cuando te sientas que estás bien saturado ponte los lentes color de rosa, no exageres los acontecimientos y déjate cuidar, déjate amar, déjate a apapachar.

Estás en el momento de recibir, te lo mereces por derecho, así de sencillo, encuéntrate contigo mismo, déjate amar, mimar, atender, y apapachar, vas a sanar, a llenarte de energía y vas a tener la fuerza para hacer todo lo nuevo que viene. Están marcadas muchas cosas buenas en tu vida, lo mejor que puedes hacer es fluir, trabajar contigo mismo, leer muchos libros que te están en el alma, que te llenen el alma, escuchar música, ir al campo, a la naturaleza, utilizar tus cristalitos de cuarzo, porque es una muy buena semana porque te vas a empezar a caer de que te bien y eso de eso se trata la vida.

