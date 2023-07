Mizada Mohamed: Horóscopos de hoy 4 de julio

Aries

No es tiempo de pensar, es tiempo de actuar, amor no platiques tus planes, por favor, guárdalos para ti, solamente piensa poco, siente mucho, actúa bastante, es momento de empujar la puerta no está cerrada, simplemente empuja, ya no tiene llave, quiero decir, es tiempo de dar esos pasos que has estado postergando, por lo que haya sido, son cosas nuevas, son cosas diferentes, de eso se trata la vida, los retos que tienes frente a ti, eh? Salirte de esos círculos de confort, porque lo que viene es mágico y maravilloso en tu vida profesional para ti.

Tauro

La vida son cambios. Lo único constante en la vida son cambios y esos cambios que tú estabas esperando en tu vida laboral profesional y económica ya están frente a ti, lo más importante es recordar todo el camino que has recorrido para estar donde te encuentras en estos momentos, por supuesto, recordar quién te apoyó en todo ese camino para que estés donde te encuentras, el agradecimiento, la gratitud, va a abrirte nuevas puertas

Géminis

El universo está cooperando totalmente contigo para que hagas algo nuevo o diferente, sabemos muy bien mi querido Géminis que se te da el hablar, expresar, comunicar, eres perceptivo, intuitivo, muy alegre, muy divertido, por favor, no te enganches el día de hoy con ningún tipo de comentario, al contrario, déjalos que hablen, absolutamente nada te puede afectar, recuerda que si hablan de ti o te señalan es que algo bueno has de estar haciendo; aproveche este día para que pongas las cartas sobre la mesa en tu ambiente profesional porque viene más trabajo del que tienes; tiene que haber cambios en tu economía, por supuesto a tu favor.

Cáncer

Intuición, percepción, sueños premonitorios, mucha energía flotando a tu alrededor llena de señales, de mensajes, de información al tener el sol en tu signo y además tener la luna llena que va a estar pasando de capricornio a acuario. Te está dando la oportunidad mi querido cáncer de que pongas todo de tu parte para llegar a muy buenos acuerdos en tu ambiente profesional, pero especialmente el familiar porque aquí se trata de que seamos equipo, que seamos compañeros, que nos apoyemos, de eso se trata, hay que recibir en la misma medida que estamos dando.

Leo

La rueda de la fortuna está totalmente a tu favor ahorita, no pienses mucho las cosas, sé que eres fuego y que en ocasiones podemos ser muy impulsivos, pero hoy es un día muy lindo porque cuando pase la luna al signo de Acuario, luego te va a dar mucha serenidad, tranquilidad, y eso que tú estabas esperando desde hace muchos meses que son economía, mayor relajación, mayor, tranquilidad y también la oportunidad de tener, pues esa paz interior con ese cambio en tus ingresos y también con alguien de los miembros de tu familia.

Virgo

Renacimientos, muchos cambios, eh? Transformaciones, novedades, oportunidades, un crecimiento interior que te está llevando a hacer cosas nuevas y diferentes, si vas a hacer compras, ventas, firmas, o negociaciones,

Libra

Libérate de ataduras y sé lo que quieras ser, así de sencillo, eh? El pasado es humo y el futuro es viento, hay que aprender a vivir el momento, lo he hecho y dicho está, así que a liberarte mi querido libra, estás en muy buenos momentos para hacer cosas nuevas y diferentes, deja el pasado en el pasado, sana tus heridas del pasado, vive tu presente con mucha luz, con mucha fuerza y ábrete a todo lo nuevo que el universo tiene frente a ti

Escorpión

Lánzate a la aventura de vivir, sentir, gozar, vibrar y el qué dirán nada más no lo escuches, mi amor, mojarrita enjabonada, si tu brillo les molesta que se pongan lentes, si la gente habla de ti, pues no pasa nada; sí molesta mi querido escorpión, pero no vas a detener tus pasos por los ladrones de sueños, porque hoy es un gran día, hoy tienen muy buenas nuevas que tienen que ver con tu vida personal, sentimental, romántica y también la profesional.

Sagitarios

Si estás en eventos, reuniones, celebraciones, asiste a todas ellas, porque vas a conocer personas importantes y muy interesantes que te conviene a tu futuro a corto plazo; tiempo de arreglar diferencias de comunicación en tu ambiente profesional y familiar; por supuesto para llegar a buenos acuerdos y negociaciones emocionales

Capricornio

Aprovechar las oportunidades en cuanto se presente va a ser la clave perfecta y la llave maestra para que abras cualquier puerta, así que aprovecha las oportunidades en cuanto estén frente a ti, tienes la capacidad, la fuerza y la energía; el conocimiento no es tiempo de pensar, así que dale hacia adelante mi querido Capricornio porque la balanza está a tu favor

Acuarios

Hay atracción química, magnetismo, algo nuevo, diferente, que está llegando a tu vida, no dudes de tus posibilidades todo lo que estás viviendo ahorita se llama crecimiento para tu conocimiento viene más trabajo del que tienes en estos momentos así. No te me inquietes, no dudes de firmas, contratos, acuerdos, convenios, cosas nuevas que llegan a tu vida.

Piscis

Puede haber un poco de chismes, diretes, comentarios de pasillo en tu ambiente profesional, nada más no los escuches, quédate con tus ganas de lograr, de avanzar, de triunfar, de ser, de hacer cosas nuevas y cosas diferentes hoy en juntas, eventos y reuniones, ábrete a todo lo nuevo que el Universo te está regalando.

