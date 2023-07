Mizada Mohamed: Horóscopos de hoy 28 de julio

Aries

Aprovecha todas las oportunidades en cuanto se presenten, hay mucho fuego en el ambiente al cambiar la luna a Sagitario a las 6 de la tarde con 23 minutos, y se mantiene en creciente viernes y sábado, y además tenemos el Sol y Venus en Leo que es fuego; te está dando la oportunidad de cerrar un ciclo para abrir uno de maravilla, en abundancia y prosperidad.

Tauro

Fortaleza, seguridad, ganas, entrega, compromiso, todo eso hay en ti, estos días son muy importantes en tu vida laboral y profesional, no se digan en lo sentimental mi querido Tauro.

Géminis

Estás planificando, realizando viajes, estás haciendo compras importantes o inversiones, un buen balance de ingresos y egresos para iniciar algo por tu propia cuenta o para cerrar un ciclo, porque traes muchas ideas de hacer cosas nuevas y diferentes

Cáncer

Hay que trabajar mucho con tu yo, con tu ser, con tu interno, y buscar las piezas perdidas dentro de tu interior, se llaman, me quiero, me amo, me admiro, me valoro, me respeto, en la misma medida que estás dando esa luz y ese amor, en la misma medida que tú debes de recibirlo mi querido cáncercito.

Leo

Están en una época maravillosa con mucho fuego en el ambiente, Venus, Marte, tu sol y demás y ahora la luna creciente en Sagitario pues es tiempo de hacer que las cosas sucedan, de levantarte de donde te encuentras, dar ese paso que has estado postergando, de hablar menos, de hacer más, de no engancharte de comentarios negativos, ni malintencionados, y sacar ese corazón maravilloso que tienes mi querido leo para hacer que las cosas sucedan.

Virgo

Aléjate de ruidos, presiones, tensiones, y haz un reencuentro contigo mismo, toma papel y pluma y escribe exactamente quién soy, qué quiero a dónde voy, con quién quiero ir, definitivamente si tú te pones adelante de la fila, van a salir las cosas de mejor manera, de mejor forma, porque lo merece; los aspectos planetarios te están dando grandísimas oportunidades abriéndote puertas por más cerradas que se encuentre.

Libra

Tu intuición, tu percepción, tus sueños premonitorios están súper desarrollados. Muy atento a la señal y a los mensajes que el universo tiene para ti, mantén tus antenas psíquicas elevadas, porque eso va a ser clave y perfecto sobre unas decisiones que tú deseas tomar, punto y aparte de tu conocimiento, tu experiencia o la asesoría de los expertos, la intuición, van a dar en el punto exacto, tiene que ver con cuestiones laborales y profesionales que convienen mucho a tu economía,

Escorpio

No te enganches absolutamente de nada y esto es importantísimo porque tienes todas las de ganar en juntas, eventos, reuniones, eventos, celebraciones, fiestas y demás, utiliza ese carisma, esa sonrisa, esa alegría, ese ser maravilloso que tú eres para que todo siga funcionando a tu favor en el hogar, es muy importante tuyo, tu ser, tu presencia, y dar y recibir en la misma frecuencia y en la misma medida.

Sagitarios

Está pasando por un proceso de muchos cambios importantes, la agenda súper saturada, así que aprovecha que te conviene Sagitario, porque este día es muy sagitariano, pues es de Júpiter, además la luna creciente que va a pasar a nuestro signo del transcurso de la tarde y va a estar viernes y sábado, si tienes que hacer llamadas, juntas, eventos, reuniones, convenios contratos, si quieres viajar o arreglar diferencias de comunicación en la familia y en el amor y es un gran día.

Capricornio

Lánzate a la aventura de vivir. Permitir gozar, vibrar, por favor, haz a un lado del qué dirán, el qué dirán no paga deudas, no te atiende, no te mima, te detiene, no los escuches tú eres demasiado, no detengas tus pasos por los ladrones de sueños, te digo por qué, eh? Porque porque hoy es un día bien importante, para ti viene algo que tú estás esperando desde hace mucho tiempo que tiene que ver con cuestiones materiales y también algo que tiene que ver con tu familia y cuestiones de viajes.

Acuario

Tu niño interior está totalmente hablándote todo el día, diciéndote, quiérete, ámate, admirate, valórate, respétate, así que por favor enciende una velita blanca, toma una fotografía tuya de cuando eras pequeñito y háblale, platícale, dile cosas hermosas, preciosas y maravillosas porque le das muchísimo tiempo a tus estudios, a tu trabajo, a la familia a todo el mundo, hay que darle un poco más de tiempo a tu persona porque vienen muchas cosas muy lindas, ya estás planificando viajes, verdad, viajes largos al extranjero, fiesta, eventos reunión, así es mi querido acuario.

Piscis

Estás brillando y brillando mucho, y ya sabes qué digo siempre si tu brillo les molesta, que se pongan lentes, así que a brillar, no vas a detener tus pasos absolutamente por nada, hoy las cuestiones de la casa número dos que es la del dinero está totalmente a tu favor, la casa de la profesión está a tu favor, vas a iniciar estudios o vas a continuar con tus estudios y vas a formalizar tu relación sentimental o a iniciar una relación sentimental que eso está muy marcadito con este Venus en Leo.