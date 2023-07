Mizada Mohamed: Horóscopos de hoy 21 de julio

Aries

Pon los pies en la tierra, los ojos hacia el cielo y confía, las puertas están abiertas en tu economía, en el trabajo, en lo profesional, y en los sentimental hay mucha pasión en tu relación.

Tauro

Toma las cosas con calma, analiza, observa, checa, la luna nueva que va a pasar a Virgo estos próximos dos días y medio te va a ayudar muchísimo en esa negociación que no se te estaba dando, que estaba bloqueada, ni te inquietes porque los contratos y los convenios están a tu favor, vienen muchos viajes

Géminis

Estás floreciendo en toda la extensión de la palabra después de haber pasado por caídas o equivocaciones o agobios, no te me inquietes ya mi Géminis precioso, se te están abriendo grandes cosas en tu vida, en el amor, por supuesto la pasión, en el romance y tu creatividad está bárbara, es tiempo de avanzar con todas tus grandísimas ideas.

Cáncer

No te enganches absolutamente de nada, ya estamos cerrando el sol en tu signo. Esto es muy importante porque al momento que estemos entrando al sol en Leo cualquier puerta que estuviera bloqueada mi querido cáncer se va a abrir de par en par. Abundancia, prosperidad, armonía y equilibrio

Leo

Quítate el antifaz de los ojos amorcito y ve las cosas exactamente como son, no exageres los acontecimientos. Quítate los lentes de aumento. Mira que lo que estás viviendo vale mucho la pena, es aprendizaje, crecimiento, maduración, dale oportunidad a tu yo, a tu ser, a tu interno, de tener toda la fe y la confianza de que lo que traes en mente, lo vas a lograr, por supuesto que sí.

Virgo

Los ángeles de la guarda te están llevando al lugar o a la persona adecuada para lograr cerrar ese acuerdo, esa negociación o ese convenio, también hay solución a diferencias de comunicación en el hogar, donde llegarán a un gran acuerdo amoroso.

Libra

Vamos a poner las cosas en la balanza. Tú sabes cómo hacerlo mi querido libra, este día tienes oportunidades pero bárbaras de arreglar diferencias en cuestiones laborales y profesionales para que te den exactamente lo que tú te mereces, pero si es muy importante que pongas los puntos sobre la mesa para que la gente entienda cuáles son las necesidades laborales y profesionales.

Escorpión

No te me inquietes ni te desesperes, tú nada más dale tiempo al tiempo. Mira que lo que te corresponde por derecho de conciencia, estudio, nadie te lo va a quitar ahorita. Te puedes sentir un poco inquieto, desesperado, inhala y exhala, tómalo con calma; ahora que entre el Sol en el signo de Leo tú vas a ver esta partida este próximo 22 de julio. Tú vas a ver cómo todos los canales, los portales, se van a abrir frente a ti.

Sagitario

Aléjate de personas que hablan mal de los demás, no es tu estilo mi querido Sagitario, no te contamines, si la gente no nutre es persona tóxica nociva. Aléjate de ellos, no les sigas la corriente, no te contamines porque hoy es un gran día, estás entrando en movimientos importantes con esta Luna Nueva en Leo que ya va a pasar a Virgo en unas horas, te va a dar la solución a negociaciones a acuerdos, algo que tú pensabas que ya no se daba, pues listo y también sorpresas importantes en tu vida sentimental.

Capricornio

Es muy buen momento de hacer un análisis de conciencia introspección: Quién soy, qué quiero, adónde voy, y con quién quiero ir. Sí es muy buen momento para cerrar ciclos para salirte de círculos de confort de utilizar tus relaciones sociales, para que avances con mayor rapidez en esos proyectos negociaciones, lo que traes entre manos para que se den con mayor rapidez.

Acuario

Pues la vas a romper. Barreras, grilletes, estacas, mentales, ataduras. Hasta aquí, pero eso es un hasta aquí muy analizado, muy pensado, muy bien estructurado, vale mucho la pena porque todo lo nuevo que está llegando a tu vida significa que se te abren grandes canales, hoy es un gran día para ti para platicar en tu ambiente profesional, llegando a grandísimos acuerdos.

Piscis

A fluir mi amor, como pececito en el agua, tú sabes cómo estás en muy buen momento, pero es tiempo de solucionar cualquier tipo de diferencia de comunicación en el hogar y en tu ambiente social, no te prestes a los chismes, dime, diretes, eso no va para nada con la sensibilidad, bondad, y nobleza de tu personita mi querido Piscis, ahora bien, el transcurso de la tarde vas a entrar en un en un movimiento de cinco días muy efectivos para situaciones financieras, hipotecarias, crediticias, y profesionales.

