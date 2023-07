Mizada Mohamed: Horóscopos de hoy 19 de julio

Aries

Pon las cosas en la balanza antes de tomar determinaciones o decisiones que tengan que ver con tu vida profesional, traes la agenda bastante saturada si haces un muy buen balance de todo lo que estás haciendo vas a poder dar en el punto exacto, la luna, en Leo, te favorece de manera súper positiva en tu vida sentimental y económica.

Tauro

No va a haber nada ni nadie que te limite, es buen momento para dar ese paso que has estado postergando mi querido Tauro, no va a haber nadie que detenga ese caminar, ese lograr, ese avanzar, y la Luna Nueva en León te está ayudando de manera bárbara, a recibir todo aquello que tú traes en tu mente, utiliza tus contactos sociales y tu creatividad y le vas a dar con mayor rapidez en todo.

Géminis

Si pones las cosas en la balanza como sabes hacerlo cuando haces un análisis de conciencia o una introspección te vas a dar cuenta que todo lo que has estado viviendo especialmente desde febrero, marzo, abril, te ha dado, te ha llevado a crecer, aprender, a valorar, a darte tu sitio, tu lugar, a reconocerte como lo que eres, un ser único, hermoso, y fenomenal, así que a partir de esta luna nueva sensacional del mes de julio, ni quién te pare mi querido Géminis en todos los sentidos, en lo amoroso, en lo familiar y en lo profesional, y por supuesto en todo lo que tu mente pueda imaginar.

Cáncer

Toma las cosas con calma, con relajación, porque vienen muchas cosas hermosas y preciosas, sorpresas, recompensas, reconocimientos, viajes, aplausos, cambios en tu forma de ver la vida, poniendo las cosas en la balanza para tomar determinación para darle más tiempo a tu persona y a tus seres amados.

Leo

La Luna está en tu signo, mi amor, eso te ayuda de maravilla, traes algo nuevo que quieres hacer, un proyecto que traigas entre manos, un producto que quieras vender, algo que quieras escribir, todo lo que esté pasando por tu mente lo puedes hacer realidad, la Luna Nueva en tu signo te va a ayudar, tremendamente para que todo lo que traigas en mente se dé: Firmas, contratos, acuerdos, negociaciones, romance, se marca a favor.

Virgo

Venus es el planeta del amor y también nos ayuda con el dinero, te está dando la oportunidad de arreglar cualquier diferencia de comunicación en cuestión laboral y sentimental, también si vas a arreglar algo que tenga que ver con cuestiones bancarias, financieras, crediticias, y muy listo porque tu creatividad está elevadísima; toma nota, toda esa creatividad que tienes, haz una muy buena lluvia de ideas, porque la vas a poner en práctica dentro de muy pocas semanas.

Libra

Analizar, observar, checar, y tomar determinaciones de forma pausada, muy bien pensadas, te va a dar grandísimos resultados, piensa poco, siente mucho y actúa bastante; algo que tú hayas traído en mente desde hace varios meses y lo has estado dejando para después, lo has estado postergando, es buen momento para darle hacia adelante, la buena fortuna está contigo. Estás en una época perfecta, claro la decisión la tienes tú, los planetas te están favoreciendo para que haya triunfo, éxito, y prosperidad.

Escorpión

Cambios patrimoniales, cambios en tu economía, un dinero que te van a pagar, algo que tú no esperabas, algo viene, vienen sorpresas, novedades, oportunidades que te van a dar mucha paz y tranquilidad en tu vida económica, y si por ahí no tenemos algún tipo de relación estable o demás o si la tienes va a haber formalización de relaciones o inicio de relaciones sentimentales.

Sagitarios

Vamos a inhalar, exhalar, relajarnos, porque traemos muchas sorpresas, muchas novedades, cosas nuevas, nos van a hacer propuestas muy interesantes y por eso te digo inhala y exhala para que no te emociones con tantas propuestas que te están haciendo, analiza exactamente aquella que te dé paz, relajación, tranquilidad, que te llene al 100%, especialmente la propuesta van a ser en Luna Nueva, en el signo de Leo, pues se te va a multiplicar en todos los sentidos, con abundancia, prosperidad, y mucha paz interior.

Capricornio

No te inquietes y no te desesperes, todo lo que te corresponde por derecho de conciencia y estudio, nadie te lo va a quitar, esos cambios dentro de tu economía son totalmente favorables, aunque tú sientas que no está llegando la cantidad de dinero que tú te mereces, tú espérate tantito, estás saliendo de círculos de confort. La luna nueva estará en el signo de Leo el próximo 22 de julio, eso te va a favorecer muchísimo en todos tus nuevos proyectos y en tus cambios favorables en tu economía.

Acuarios

Renacimientos, cambios, novedades, oportunidades, muchísimas transformaciones llegan a tu vida y a la de tus amores, algunos de los miembros de tu familia va a sentirte muy contento y muy feliz porque hay aplausos o reconocimientos o recompensas o se va a poner a hacer algo nuevo que va a llenar tu corazón de muchísima alegría.

Piscis

Hay mucha pasión, mucha entrega, mucho compromiso muchas ganas de hacer que las cosas sucedan. Esta luna nueva te está impulsando, te está motivando. Te está diciendo claro que puedes mi querido Piscis además está en el signo de Leo, puro fuego total para que hagas muchos de tus sueños realidad, tanto en lo estudiantil, en lo laboral, como en un espacio.

IO