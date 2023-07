Mizada Mohamed: Horóscopos de hoy 12 de julio

Aries

Tienes la oportunidad frente a ti, solamente quítate el antifaz de los ojos y ve las cosas como son, es importante dar ese paso que has estado postergando todo está frente a ti, salte de círculos de confort, confía en tu capacidad, en tu experiencia en tu conocimiento y escucha la voz de la experiencia que te va a ayudar muchísimo en tus decisiones profesionales

Tauro

Libérate de ataduras y sé lo que quieras ser, siempre va a haber opiniones, aquí lo que importa es lo que tú opines de ti mismo, si tú sabes que ese es el camino hay que seguir adelante, dale, pero sí escucha la voz de los años te va a ayudar muchísimo; estás en muy buen camino para hacer algo nuevo, diferente, solamente mantén los pies en la tierra, los ojos hacia el cielo y la manita en el corazón.

Géminis

Traes un poquito de dudas sobre las decisiones que debes de tomar en tu vida profesional porque se te saturó la agenda esta semana. Puedes andar levemente confundido, no sabes exactamente qué decisiones tomar, eso pasa en menguante, la próxima semana que estemos en luna nueva vas a estar con mayor claridad en tus decisiones, desde ahorita puedes ver los diferentes caminos, las diferentes opciones y las decisiones,

Cáncer

Estás de vacaciones o planificando viajes o con muchos cambios en tu forma de ver la vida, quieres hacer cosas nuevas cosas diferentes, la luna menguante te está dando mucha paz, mucha tranquilidad para poder hacer algo que tú habías dejado para después, estás en un muy buen momento de darte tu sitio y tu valor

Leo

Hay atracción, química, magnetismo, oportunidades grandísimas, salte de círculos de confort, muchas veces, los miedos nos limitan a hacer cosas nuevas y diferentes y vale la pena los miedos, porque eso quiere decir que somos humanos, pero detente un poquito, analiza, observa, y checa todos los caminos, las vertientes las oportunidades que hay frente a ti, asesórate por los expertos para quedarse en el punto exacto.

Virgo

Escucha tu voz interior antes de tomar determinaciones o decisiones que tengan que ver con tu vida profesional en esta semana en la analizar, observar, checar, que no va a hacer nada complicado para ti, pues Virgo es muy metódico y muy ordenado. Tú lo sabes, saca papel pluma agenda. Traes muchas

Está viviendo con ganas, ánimo, alegría, intensidad, con mucha fuerza en tu interior, te sientes pleno, contento liberado, te estás dando el permiso de amar, se sentir, de gozar, de vivir. Al quitarte el antifaz de los ojos, te diste cuenta que en la vida es decir me acuerdo a me imagino. Señalar, siempre habrá quién señale, lo importante es que vivas tu vida.

Escorpión

Observa bien todas las oportunidades que tienes frente a ti, analiza el A, B,C,D,E y así te vas yendo para que todo funcione de manera perfecta, lo que traes ahorita en mente vale mucho la pena, la casa 7 de las asociaciones está marcando favorable a tu casa de profesión; tienes muy buenos aspectos para que regrese un dinero que tu ya dabas por perdido y puedas comenzar por tu propia cuenta.

Sagitario

Recordar que las caídas errores y equivocaciones son grandes maestros de vida. Está subiendo nuevos peldaños hacia la escalera del éxito va a haber muchas cosas que puedan pasar, lo importante es que tú sepas qué quieres, quién eres, a dónde vas? Y con quién quieres ir cerrar ciclos, vale mucho la pena porque los nuevos que se abren están llenos de luz.

Capricornio

No busques afuera de ti lo que llevas en tu interior esa pieza que estás buscando se llama paz, amor, tranquilidad, y serenidad, está dentro de tu corazón, no pasa absolutamente nada, acuérdate que todo lo que has estado viviendo ha sido una gran oportunidad para darte cuenta de la fortaleza de la capacidad y la entrega y el compromiso que tú tienes donde te deban de valorar, ahí es donde debes de estar mi querido Capricornio, haz lo que tú crees que es lo justo y correcto para ti y los tuyos

Acuarios

Puedes traer un poco de presión o de tensión en tu ambiente profesional porque traes la agenda bastante saturada. Toma las cosas con mucha calma, analiza, observa y checa, utiliza esta maravillosa creatividad e imaginación que tienes para que hagas más, para que todo lo que traigas en mente lo hagas se haga realidad, pero no te enganches de cosas del pasado, cosas que no has logrado, porque lo nuevo que viene vale muchísimo la pena.

Piscis

Aprovecha tu fuerza, tu poder, tu energía, tu creatividad, tus relaciones sociales y todo en conjunto. Haces una gran receta que se llama triunfo, éxito, abundancia.

Prosperidad no dudes de tus posibilidades bajo ninguna circunstancia, la fuerza está contigo, tiene la fuerza, la capacidad y la entrega, es tiempo de dar ese paso que has estado postergando

