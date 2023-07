Mizada Mohamed: Horóscopos de hoy 10 de julio

Aries

Fluir en esta semana, especialmente el día de hoy 10, 11, y 12, son días bien importantes para ti, fluye, podemos darle continuidad a cualquier cosa que hayas estado haciendo, mas no iniciar algo, nada, nada nuevo, es luna menguante, si fluyes en estos días 10, 11 y 12 te va a ir de maravilla en negociaciones, contratos, y convenios,

Tauro

Rompiendo cadenas, grilletes, ataduras, estacas, mentales, liberándose de espacio, así liberando espacio de tu disco duro emocional, así de sencillo, con muy buenas propuestas en tu ambiente profesional las cuales le estás dando continuidad lo mejor será hasta la próxima semana que estemos en luna nueva, si tienes que firmar algún contrato, tú espérate para la próxima para firmar, pero sigue escuchando propuestas

Géminis

Tu niño interior te está llamando la atención para que le des más espacio a tu yo, a tu ser, a tu centro, a tu persona, aprovecha esta maravillosa semana de luna menguante en este día 10 de julio que tiene su oportunidad de reencontrar piezas perdidas contigo mismo, si tienes que hacer alguna llamada, mandar algún correo, conectarte con alguien para liberar ataduras y llegar a buenos acuerdos, hoy es un buen día; muy pendiente porque en tu ambiente profesional van a darte una muy buena noticia.

Cáncer

Después de presiones, tensiones, agobios, angustias o lo que haya sido esta luna menguante te ayuda mucho, recordemos mi querido cáncer, pues es tu luminaria la luna, eh. Hay muchos movimientos muy interesantes al tener el sol en tu signo, estás dejando el pasado en el pasado para hacer cosas nuevas y diferentes hoy te vas a abrir a la aventura, sencillamente de vivir, sentir, gozar, vibrar, con muy buenas noticias sobre alguien de los miembros de tu familia

Leo

Tienes la fuerza, la energía, la alegría, la capacidad del carisma, para caerle muy bien a las personas, aquí lo importante es ver dos veces, escuchar dos veces y hablar lo menos posible sobre negociaciones.

Recuerda que estamos en luna menguante y se pueden malinterpretar un poco los comentarios porque podemos andar algo sensibles, si vas a hablar sobre negociaciones, contratos, convenios, solamente utiliza ese carisma, esa sonrisa, esa alegría que tú tienes para que llegues a muy buenos acuerdos.

Virgo

Hay abundancia, mucha abundancia que habita en tus dones la intuición la percepción los sueños premonitorios tus capacidades, tu orden tu ser tan meticuloso analítico perfeccionista puntual. Eso es súper importante porque hoy vas a recibir muy buenas nuevas sobre algún proyecto algo nuevo que va a llegar a tu vida, que cómo te conviene para los próximos meses. Te va a dar un respiro dentro de tu vida económica y laboral.

Libra

No te tomes las cosas tan en serio, de verdad que la vida es vivir, sentir, gozar, vibrar. Me caigo. Me levanto. Me equivoco, lo vuelvo a intentar. Tú eres una persona que intentas muchas veces hacer que las cosas sucedan, fracasar, repito, es el que no ha hecho nada pero aquel que intentó y no le salió eso es un exitoso y ese eres tú, así que aprovecha esta semana para analizar, observar, checar, meditar, hacer introspección sobre tus nuevos proyectos y todo eso que traes en mente. Sin platicárselo a nadie más para que sigan siendo tuyos.

Escorpión

Tienes todas las de ganar, fíjate que hay paz y mucha tranquilidad interior; la paz es lo más importante, la paz no es negociable, la paz es lo mejor que podemos tener, cuando hay paz en el yo, en el ser el interno, en el alma, como te sientes tú en estos momentos, te da la llave mágica para abrir cualquier puerta por más cerrada que se encuentre, amor propio, autoestima, auto-respeto. Eso es lo que estás trabajando tú contigo mismo, estás planificando cosas nuevas en tu camino en cuestiones profesionales y también sentimentales.

Sagitarios

Sagitario es el Tauro y donde pone su vista suelta la flecha y eso es lo que está pasando en tu vida, mi querido Sagitario todo aquello que tú iniciaste en el mes de noviembre, diciembre o enero empiezas a ver grandísimos resultados con aplausos, recompensas, reconocimientos en todos los sentidos y esto no solamente son los profesionales y laboral, sino también en los sentimental.

Capricornio

La fuerza, el poder y la energía está en tu interior, en tu yo, en tu ser, en tu interno, no hay que buscar afuera lo que llevas adentro. Tú tienes la fuerza, el poder, la energía, y la capacidad para hacer que las cosas sucedan, si los demás dudan o opinan algo diferente es cuestión de ellos, tú sigue hacia adelante con tus ideales, con tus planes, con tus ocurrencias y tu creatividad, porque eso que tú traes en mente, que está muy bien marcado, te va a dar grandísimo resultados.

Acuario

Analizar, observar y checar antes de tomar determinaciones va a ser clave en tus próximas decisiones. La luna menguante no es para tomar determinaciones ni decisiones es para fluir para tomar las cosas con calma, si traes algo nuevo algo que quieres hacer diferente o quieres cerrar algún ciclo en menguante puede cerrar, iniciar, espérate para la próxima que es Luna Nueva.

Piscis

Deja el pasado en el pasado, el pasado es uno y el futuro es viento, hay que aprender a vivir el momento, es mejor, en esta vida decirme acuerdo a me imagino lo tradicionalmente lo traes contigo. Lo traes. Lo has pensado es tiempo de hacerlo realidad, hay muchas personas apoyando todos tus planes, tus ideales y tus proyectos; hay reencuentros familiares y sentimentales.

