Mizada Mohamed: Horóscopos HOY jueves 20 de febrero

Aries

Es momento de poner las cosas en la balanza antes de tomar decisiones en tu vida profesional. La fortuna está de tu lado, pero hay que revisar todo cuidadosamente. Tu agenda está muy saturada y es importante darle más espacio a ti mismo y a tus seres queridos.

Tauro

El amor, el deseo, la entrega y el compromiso están completamente de tu parte. Con tantos planetas en Piscis, es el momento de comunicarte, expresarte y disfrutar del aquí y ahora. Es tiempo de salir de la zona de confort, lo cual no te resulta complicado.

Géminis

Tus contactos sociales te traerán nuevas oportunidades con personas muy importantes para tu futuro cercano. El Sol, Neptuno y Saturno en Piscis te permiten poner sobre la mesa tus necesidades y planes para el futuro, especialmente para tus nuevos inicios laborales en los próximos meses.

Cáncer

Con tanta agua en el ambiente, tu elemento, el amor, el romance y la pasión están a flor de piel. En tu ambiente profesional recibirás recompensas y reconocimientos que te llenarán de alegría y satisfacción por lo que haces.

Leo

Aléjate de presiones y tensiones externas, y escucha tu voz interior. Los cambios en tu economía se perfilan favorables. Es momento de poner en equilibrio tus ingresos y egresos, para poder independizarte o iniciar algo por tu cuenta, sin dejar de hacer lo que ya estás logrando.

Virgo

En este momento, podrías sentir algunas confusiones al tomar decisiones importantes relacionadas con tu trabajo o familia. Como eres de la cruz mutable, estos momentos de duda pasarán, y podrás tomar decisiones claras pronto. Hoy es un buen día para disfrutar, sentir y unirte más a lo laboral, pues una propuesta te llenará de alegría.

Libra

Desde hace días te lo he dicho, no es tiempo de pensar, es tiempo de actuar. Es el momento de dar pasos agigantados en esos planes que traes entre manos, y lo que ya has estado haciendo se reflejará en grandes avances.

Escorpión

La prosperidad, abundancia y el éxito están de tu lado. Júpiter te apoya en todos tus planes y proyectos, y los cambios en tu economía serán muy favorables.

Sagitario

Hoy te encuentras feliz y realizado, con la rueda de la fortuna girando a tu favor en el ámbito laboral. Aquello que no se daba, ahora comenzará a llegar en cascada en lo personal, profesional y económico.

Capricornio

Hoy es un buen día para firmar contratos, acuerdos, negociar, hacer remodelaciones o cambios de casa. Además, los reencuentros sentimentales serán muy positivos.

Acuario

Júpiter y Venus te están diciendo que es el momento de hacer que las cosas sucedan. Tienes la capacidad de lograrlo, así que aprovecha este tiempo para dar pasos decisivos y apoyar a quienes te rodean con tus ideas brillantes.

Piscis

Con tantos cambios patrimoniales, se acerca la serenidad y armonía a tu vida. Tu signo te llena de alegría y éxito, brindándote tranquilidad en tu economía y en el balance familiar.

MF