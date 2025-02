Nana Calistar: Horóscopos para HOY 20 de febrero de 2025

Aries

Es importante evitar hacer compras impulsivas de artículos que no son realmente necesarios, ya que esto solo afectará tu economía. No dejes que las emociones nublen tu juicio; trata de ver la vida con una perspectiva positiva.

Las cosas que no forman parte de tu presente no lo hacen porque no estaban destinadas a ser. A veces, aceptar la realidad puede ser difícil, pero es necesario entender que nadie es esencial en nuestra vida y que todos somos reemplazables.

Tauro

Recibirás noticias de un familiar que se encuentra lejos, lo cual te hará reflexionar mucho. Es momento de enfocarte más en ti mismo y atender tus propios asuntos antes de intentar resolver los problemas de los demás.

No permitas que personas que no lo merecen te afecten; a veces tomas decisiones precipitadas sin pensar, lo que te lleva a situaciones complicadas. Es un buen momento para emprender un negocio que promete ser muy rentable. Si tienes pareja, ten cuidado, ya que en los próximos días podría haber comportamientos inapropiados de su parte, lo que provocará discusiones y conflictos entre ambos.

Géminis

Es importante que aprendas a protegerte de tus enemigos, quienes podrían causarte problemas con comentarios inapropiados. El amor llegará a su debido tiempo, no te apresures, lo que está destinado para ti sucederá cuando tenga que ser.

Estás iniciando un nuevo ciclo, es un momento ideal para enfocarte en tus metas, ya que estamos comenzando el segundo mes del año. Habrá tensiones familiares debido a malentendidos y la falta de acuerdos, pero también existe la posibilidad de reencuentros que podrían mejorar la situación.

Cáncer

Ten cuidado con lo que piensas, ya que tus pensamientos podrían manifestarse en la realidad. En el ámbito amoroso, el panorama está algo confuso, ya que aún no tienes claro lo que realmente deseas.

Es importante que te concentres en tu trabajo o estudios, ya que si dejas cosas pendientes, pronto te verás abrumado por todo lo acumulado y no sabrás cómo manejarlo. Sin embargo, vendrán muchas sorpresas, y la felicidad llegará a ti sin importar dónde estés.

Leo

Es fundamental que prestes atención a tu alimentación y, sobre todo, que te mantengas activo físicamente, ya que la falta de ejercicio podría generarte problemas de salud. La llegada de dinero aliviará tu situación económica, así que acéptalo con gratitud, pero evita gastarlo en cosas innecesarias; provendrá de una deuda del pasado.

Además, dos personas de piel clara se acercarán a tu vida, trayendo consigo cambios significativos que deberás considerar, ya que te enseñarán valiosas lecciones para tu crecimiento personal.

Virgo

Se presentan oportunidades para crecer en tu trabajo, además de que comenzarás a considerar y planear un viaje a la playa.

Sin embargo, tu carácter puede ser un obstáculo, ya que a veces actúas de manera egoísta, sin preocuparte por los demás mientras te sientas bien contigo mismo. Ten cuidado con decir cosas que no sientes, ya que eso podría afectarte negativamente con las personas que te rodean.

Recuerda que las apariencias pueden ser engañosas, así que antes de iniciar una relación con alguien, es importante conocer a esa persona más a fondo, para evitar sorpresas inesperadas.

Libra

Es el momento adecuado para cambiar tu mentalidad y enfocarte en ser más positivo respecto a tus metas; las cosas se irán dando de la mejor manera, solo necesitarás un poco de paciencia. No dejes que relaciones pasadas regresen a tu vida, ya que podrían traer consigo conflictos difíciles de resolver.

El pasado podría aparecer de nuevo, pero ya sabes cómo manejarlo. Es importante que te pongas más atento a tu salud y bienestar, ya que podrías ganar peso rápidamente y será complicado perderlo si no tomas acción a tiempo.

Escorpión

Ten cuidado con los cambios repentinos en tu estado de ánimo y con el dinero mal invertido, ya que podrías enfrentarte a problemas financieros. Una amistad podría meterte en dificultades, ya que hablará de manera negativa sobre ti y tu familia. Tu carácter a veces no ayuda y sueles castigarte innecesariamente, lo que solo te genera más daño.

Sin embargo, se acercan cambios laborales que traerán beneficios económicos. Estás considerando tomar algún curso o capacitación, y en el mes de marzo podrían llegar ofertas laborales adicionales que te permitirán ganar algo extra, lo cual fortalecerá tu situación financiera.

Sagitario

Es importante que aprendas a poner límites y cuidar más de ti misma, o de lo contrario, podrías ser aprovechada una y otra vez. Presta atención a tu entorno y a tus pensamientos, ya que muchos de ellos son negativos y en lugar de ayudarte, solo te hunden más.

Comenzarás a hacer planes para el próximo mes, pero sabes que no puedes seguir perdiendo tiempo, ya que tus sueños podrían quedarse atrás si no actúas. Ten cuidado con las caricias falsas de amores pasajeros que solo buscan sacar algo de provecho de ti.

Capricornio

En los próximos días estarás algo tenso debido a ciertos problemas que surgirán. Si tienes pareja, trata de no ser tan controladora o controlador, ya que eso solo logrará cansarla o cansarlo, y podrías terminar perdiendo la relación.

No permitas que otras personas interfieran en tu vida ni en lo que te corresponde; tú eres quien tiene la última palabra sobre quién eres. Evita repetir los mismos errores del pasado, ya que podrían traer consecuencias negativas. La vida te sorprenderá con muchos cambios, que te traerán cosas buenas, incluyendo un viaje que se realizará a finales de marzo.

Acuario

Un viaje empezará a planearse pronto y será con personas que son muy importantes para ti. En cuanto a tu salud, podrías tener una recaída debido a infecciones, pero te recuperarás pronto; es importante que comas de manera más saludable, y un multivitamínico podría ser de gran ayuda.

No te hagas daño pensando en lo que no pudo ser, deja que las cosas fluyan, ya que lo que no sucedió fue por una razón. La vida está hecha para disfrutarla, así que deja de rendir cuentas a quienes no te las piden.

Con información de Nana Calistar.

EE