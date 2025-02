El actor César Bono ha aceptado que su mano izquierda ya no podrá moverse. Con 74 años, bromea diciendo que su mano "murió antes que él" y no descarta la posibilidad de mudarse algún día a La Casa del Actor.

Explicó que su terapeuta le informó que no podrá recuperar la movilidad de su mano izquierda, pero aún es independiente. No obstante, admitió que por las noches el dolor que experimenta en su cuerpo es bastante intenso.

"Llevo una vida normal de bañarme, trabajar todos los días, llega la noche y la mitad de todo mi cuerpo está cansada de cargar con la otra mitad del cuerpo, la que no funciona; en el día es molesto, pero en la noche ya son dolores fuertes", confesó.

César Bono, conocido por su papel de Frankie Rivers en la serie "Vecinos", vive con uno de sus hijos, pero aclaró que más que apoyarse mutuamente, se comportan como "roomies", es decir, compañeros de cuarto.

En 2018, el actor sufrió ocho infartos, entre ellos uno al miocardio y ocho cerebrales, lo que afectó gravemente su salud y movilidad.

César Bono no descarta vivir en La casa del Actor

Después de la presentación de las temporadas 18 y 19 de la serie "Vecinos", César Bono habló con la prensa sobre la posibilidad de mudarse en el futuro a La Casa del Actor, una institución dedicada a brindar refugio y apoyo a actores veteranos y adultos mayores del ámbito artístico en México.

Para el protagonista de "Defendiendo al cavernícola", vivir allí es una opción, no porque no pueda costearse sus alimentos, sino porque lo considera como una forma de no incomodar a su familia.

"No por la cuestión de que me mantengan en cuanto a los alimentos, yo lo pensé en cuanto a no darle lata a la familia", expresó.

Precisó que tal vez cuando ya no pueda ir solo al baño podría considerar irse a vivir al lugar inaugurado por el comediante mexicano Mario Moreno, "Cantinflas", en 1944.

"Claro que sí, el día que no pueda ir al baño; yo ahí presentaba mis exámenes, es más, hay una butaca que dice César Bono que yo la doné", recordó.

En 2022, al actor se le detectó una úlcera estomacal que provocó una hemorragia, lo que requirió hospitalización y un cambio de sonda biliar.

En julio de 2024 Bono reconoció sus problemas de salud, pero también su claridad mental para poder seguir trabajando.

"¿Cómo estoy de salud? De movilidad ya vieron que muy afectado. Yo perdí la mitad del cuerpo con una hemiplejía. Tuve un accidente cardiovascular, fueron ocho infartos en una sola noche. Me fui a dormir sin ningún malestar, ningún síntoma, y al día siguiente ya nada más me funcionaba la mitad del cuerpo, que sigue estando así. Esta mano -señala la izquierda- ahora sí que está de adorno, está espástica. Pero de aquí -la cabeza- estoy bien, mi corazón está bien y mientras eso pase, voy a seguir en esto porque esta es mi pasión", expresa entonces el actor.

César Bono se casó y se divorció dos veces, de sus matrimonios tiene cuatro hijos, dos mujeres y dos hombres.

"Hoy pido que mis hijos sean más felices que yo. Y le he dicho a Dios que, si hay planes trágicos en la familia, me sucedan a mí, no a mis hijos", dijo en su momento.

MF