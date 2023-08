Mizada Mohamed: Estos son los horóscopos beneficiados por la Luna Nueva de agosto

Aries

Pues ahora si todo lo que haya estado sin avanzar sin darse. Eh, te lo decían que lo ibas a tener, que lo ibas a lograr, que te lo iban a entregar, que el papeleo a partir de hoy que se abren los canales por estarnos en luna nueva, vas a darte cuenta de cuánto éxito y cuánto triunfo, tú puedes atraer hacia tu vida y compartirlo con las personas que se encuentran a tu alrededor.

Tauro

Si utilizas tus relaciones sociales para avanzar con mayor rapidez, si te quitas las penas y qué van a decir, vas a hacer mucho más de lo que estás haciendo hasta el día de hoy, generando mejores ingresos, ayudándote a ti y a muchas personas que pueden estar cerca de ti.

Géminis

Renacimientos, cambios, novedades, oportunidades, transformaciones, esta luna va a ayudarte muchísimo mi querido Géminis, quiero decir, el día de hoy ese cambio a Luna Nueva te está abriendo, pues no, no, si ni siquiera puertas, portales mi amor, porque muchas cosas que tú estabas esperando, van a empezar a caer, pero así, rápido, rápido, rápido, eh? Cascada de oportunidades y de respuestas favorables

Cáncer

Están en una de sus mejores etapas, recordemos que la luna es su luminaria, verdad y al estar en luna nueva te ayuda tremendamente porque te llena de alegría, de felicidad, de armonía, de equilibrio, hoy recibes una muy buena noticia del transcurso del mediodía, eh? Sobre tu persona que tiene beneficios para tus seres amados.

Leo

Se abren las puertas de tu economía, pero así, fuerte, muy bien, felicidades, aquí lo que hay que trabajar mi querido leo es el balance de ingresos y egresos para que de esta forma pongas las frutas en diferentes canastas y empieces a generar por otros medios, ahorita la fuerza y el poder que tienes es un movimiento de siete días muy efectivo que te va a abrir grandísimos canales de abundancia.

Virgo

Mira, muchas cosas que tú quieres iniciar y híjole, Luna Nueva a partir del día de hoy, o sea, 17 y 18 de agosto, la Luna está en tu signo, esto quiere decir cualquier cosa que tú quieras hacer, hablar, expresar, comunicar, tramitar, solucionar, se te marca a favor, están en un momento de evoluciones de crecimiento lo hago, no lo hago, lo digo, no lo digo, porque así muchas veces pasa.

Libra

Hoy esas dudas que tú podías traer contigo se van a despejar al 100% para que tomes determinaciones, decisiones que convienen muchísimo porque te van a brindar la paz interior que necesitas para poder hacer cosas nuevas que te van a generar mejores ingresos en tu vida profesional.

Escorpión

Hay muchísima generosidad en tu persona y eso se atrae definitivamente, somos lo que pensamos mi querido escorpión, Júpiter que es el planeta del triunfo a la abundancia y la prosperidad te está llevando de la mano al lugar o a la persona adecuada para que recibas nuevas propuestas o haya cambios favorables en tu vida profesional.

Sagitario

Vamos a tomar las cosas con mucha relajación y tranquilidad, porque traemos muchas cosas, en qué pensar, estamos analizando, observando, checando, eh? Dejamos esto hacemos esto buen momento para hacer una introspección un análisis de conciencia y decir esto sí me lo quedo. Esto no me lo quedo. Esto es lo que quiero hacer ahora estás en el momento de liberación de cerrar ciclos para abrir nuevos

Capricornio

Toma las cosas con mucha relajación, tranquilidad, serenidad, meditación, introspección, llámale como quieras mi querido Capricornio, estás en muy buena época y no solamente de que sea el día de hoy, ya lo habías sentido tú desde hace varias semanas, que tu vida está girando y cambiando, puede haber días que te sentías un poco incómodo o inquieto, que que las cosas no funcionaban como tú exactamente exactamente lo deseabas, eh?

El día de hoy como que hay una paso, una tranquilidad, una serenidad en ti, que sabes que todo lo que tú has sembrado la semana anteriores empieza a darte resultados a partir de el día de hoy

Acuario

Enamorados, contentos, felices, con muchos planes de vida, con muchas ocurrencias, utilicen ese lado creativo tan bárbaro que tienen, por supuesto, es el lado espiritual, escuchando su voz interior, porque la intuición no se va, no se va a equivocar contigo mi querido acuario, en este día vas a detectar muchas cosas que convienen a tu futuro a muy corto plazo en tu ambiente personal y profesional.

Piscis

Todo está funcionando cada vez de de mejor manera todo a tu forma de pensar ha hecho un giro muy muy favorable, dándote tu sitio, dándote tu lugar, elevando tu amor propio, tu autoestima, tu seguridad, eso va a ser la llave mágica que habrá cualquier puerta que tú quieras a partir de hoy, que es luna nueva, especialmente en tu hogar y en tu ambiente profesional tiempo de pedir lo que te corresponde quédate con nosotros aquí, no, yo soy misada Mohamed los quiero mucho y los quiero ver triunfar.