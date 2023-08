Mizada Mohamed: Este es el mejor decreto para que te llegue el dinero

Hay miles y miles y miles de decretos de cómo hacer intenciones, cómo hacer manifestaciones solamente que yo el día de hoy voy a compartir contigo el mejor decreto para la abundancia económica mezclado con ritual para que de esta forma funcione de mejor manera en las preguntas

Hay muchas formas de hacer decretos, visualizaciones, intenciones, cuando yo inicié en toda este línea hermosa del pensamiento positivo de estudiarlo porque así me formaron pero de estudiarlo desarrollo humano y todo ello cada uno tenemos diferentes formas o caminos para hacer decretos, intenciones, visualizaciones, eso siempre lo sugiero yo, lo que más te convenga, lo que más te haga feliz, adelante, pero sí, lo más importante de todo es hacerlo con la confianza con la seguridad y creer que lo que estás haciendo si va a ser un cambio acá arriba en tu forma de pensar sentir y actuar, porque estoy reprogramando a mi subconsciente, cada que yo estoy diciendo palabras, siempre vamos a hacer nuestros decretos, se van a hacer en tiempo.

Diferente tiempo, presente es yo tengo, yo soy, yo hago, yo quiero, no es yo seré, yo tendré, yo haré, porque entonces el mensaje nos está grabando de forma adecuada en mi subconsciente porque es futuro. Yo tengo que hablarme en presente. Los decretos las intenciones se pueden hacer en diferentes momentos, cuando a ti se te antoje, cuando tú lo necesites o por supuesto las intenciones de Luna Nueva o en los eclipses o en tu cumpleaños o en los inicios del de los signos solares y demás este por qué le llamo yo el mejor decreto para la abundancia económica, porque sé lo que te estoy diciendo, porque estoy mezclando los decretos, con los rituales, recetas, tips, llámale como quieras, si yo lo hago en el tiempo adecuado, en la Luna adecuada, en el momento adecuado, en el horario adecuado, es como cuando vamos a hacer un pastel, las claras se baten aparte, las yemas, nada más se envuelven, luego tomo las yemas, las pongo ya en las claras y nada más las envuelvo, no las bato porque las voy a guardar.

Esto es lo mismo lo que estoy haciendo y es una receta de cocina espiritual. Yo quiero abundancia. Yo quiero prosperidad. Yo me lo merezco para ello trabajo, pero quiero que se me abran más mis canales de abundancia y de prosperidad, es súper simple fácil y económica como siempre lo que hago para todos ustedes desde siempre porque quiero que sean ingredientes.

Que no se te compliquen para encontrar, vas a necesitar incienso, vela, naranja, cristales de cuarzo, cerillos, bolsita, dorada, caja de madera, lo que vamos a hacer es como siempre, le voy a poner fecha. Siempre es importante ponerle fecha, y voy a escribir mis decretos, para esto yo voy a encender mi vela color naranja, porque lo que me interesa es abundancia económica y lo vamos a encender con cerillos, solamente se va a mantener encendida. De cuarzo vamos a necesitar a amatista, citrina, ojo de tigre, mientras yo estoy escribiendo cada uno de mis decretos, los voy a escribir cada uno al final, los voy a firmar, mi firma. Gracias, gracias, gracias en mayúscula, imaginen que los estoy escribiendo y digo lo siguiente con mis cuarzos en la mano porque quiero que se carguen, ya que estos cuarzos, yo los voy a traer conmigo en el transcurso del día.

Las riquezas de todo tipo me acompañan en todo lo que yo quiero y deseo, el éxito económico y la abundancia, se me dan fácilmente y sin esfuerzo, tengo un empleo muy bien pagado, me encanta y es perfecto, agradezco la prosperidad que hay en mi vida, aquí y ahora, merezco una vida, llena de éxitos, abundancia y prosperidad, material tengo, todo lo que deseo por todos los medios, el dinero fluye hacia mí y hacia mi familia. Yo agradezco toda la abundancia y prosperidad que tengo mis capacidades y posibilidades, me brindan el éxito y la abundancia en todo lo que yo hago, soy imán para el éxito.

Ahora tengo suficiente tiempo, energía, creatividad, sabiduría y mucho dinero para cumplir todos y cada uno de mis deseos, cuando nosotros constantemente estamos repitiéndonos palabras amables, agradables, las voy grabando en mi subconsciente y como soy un imán hacia mí, yo atraigo lo que traigo en mi mente, todos somos el resultado nuestro de nuestro pensar, sentir, actuar, y hablar, si tú repites todo esto constantemente uno de los decretos te lo llevas y todo el día lo está repitiendo se va a ir grabando en tu mente, recuerda que para cambiar un hábito hay que repetir los 66 días, este no será el caso, vamos a estar repitiendo después de que ya escribimos nuestros decretos que ahí los vas a encontrar en el primer comentario, los escribes, aquí agrégale los tuyos, si quieres tú lo que a ti se te antoje, vas a poner tus decretos en la caja de madera, por qué madera, porque la madera magnetiza quiero que sea magnético, lo que yo estoy pidiendo y deseando y que me merezco, voy a poner mis cuarzos en la noche a dormir, dentro de mi cajita.

Lo voy a dejar aquí 8 minutos, la primera ocasión 8 minutos, nada más cuando pasen los 8 minutos voy a apagar mi vela, voy a dejar el incienso encendido bajo mi supervisión.

Todas las noches diariamente por 8 minutos voy a sacar mi hojita de mis decretos con mis cuarzos en mi mano izquierda y los voy a repetir y voy a estar hablando en voz alta. Cantando. recitando por 8 minutos, lo voy a hacer por 8 días, ya no tengo que encender el incienso, ni vela ni nada, eso fue en el inicio nada más todos los días. Yo voy a traer conmigo mis cristales de cuarzo dentro de mi bolsita dorada.

Si observan estoy utilizando colores adecuados para lo que yo necesito que es la riqueza la abundancia económica el dorado, el naranja y las gemas cada una de ellas me va a abrir los canales de lo que yo estoy deseando las vitrinas la piedra de los triunfadores, la amatista me da la intuición y el ojo de tigre hace que yo siempre tenga dinero en mi vida. Ahora bien, por supuesto estamos hablando que le echamos ganas que pensamos positivo porque es bien importante es bien importante que tú creas que te lo mereces porque todos nos merecemos lo que creemos que somos.

