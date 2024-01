Mizada Mohamed: Conoce qué le depara a tu horóscopo del 22 al 28 de enero

Aries

Querido Aries, es el momento de enfrentar con mayor determinación los desafíos y levantar lo que ha caído, sin importar cuántas veces sea necesario. Las caídas son oportunidades para levantarse y ahora es el momento propicio para la cosecha, cuando las puertas se abren. Si has establecido conexiones con personas de otras ciudades o países, verás resultados muy favorables, tanto en tu economía como en tu vida profesional.

Marte te brinda la fuerza y la energía al estar en Capricornio, en la misma cruz cardinal que ustedes, Aries. Esto impulsa todo lo relacionado con Capricornio, incluyendo a Venus y Mercurio. En resumen, con Mercurio, Venus y Marte a tu favor, todo está de tu lado. Te animo a mantenerte en tu centro, sin preocuparte por caerle bien a todos. Aquellos que te aman genuinamente vendrán hacia ti.

No necesitas dar muchas explicaciones, deja que el tiempo hable por ti. Esta semana promete ser de abundancia y prosperidad.

Tauro

Para los Tauro, esta semana se destaca por la fuerza, poder y energía disponibles, aunque podrías experimentar pequeñas confusiones al tomar decisiones. Aprovecha la abundancia de energía terrenal en estos días y la próxima, ya que te ayudará a abrir puertas que parecían cerradas. Este es un momento propicio para reconciliarte contigo mismo o reconectar con amistades y amores del pasado, buscando acuerdos que fomenten el amor, la paz, la armonía y la tranquilidad. Si necesitas firmar contratos o acuerdos, es el momento adecuado.

La semana promete ser excelente, especialmente en negociaciones financieras o bancarias que resultarán muy favorables. Si estás en busca de un nuevo trabajo o contemplas iniciar estudios, este es el momento propicio. Las noticias relacionadas con cambios positivos en tu vida económica y personal serán abundantes.

En cuanto a los Géminis, se aconseja no sobreanalizar las cosas. Dada tu naturaleza mercurial, tu mente es ágil y tiendes a pensar mucho. Sin embargo, ahora es el momento de sentir más y pensar menos. Actúa de manera decidida y habla solo lo necesario, correcto y conveniente en el momento presente.

Géminis

Querido Géminis, en esta semana el silencio será tu mejor aliado en acuerdos y negociaciones. Escucha atentamente todo lo que se discute y luego toma tus decisiones. Urano en Acuario, Plutón en Acuario y Júpiter en Tauro estarán respaldándote de manera excepcional, así que es el momento propicio para avanzar en tus planes.

Evita compartir demasiado sobre tus ocurrencias, ideas y planes. Si estás trabajando en resolver diferencias amorosas o llegando a acuerdos en tu relación, esta semana promete resultados favorables. Ya seas soltero o soltera, si estás buscando conexión, el magnetismo estará a tu favor. Será una semana llena de dulzura y atracción para ti.

Cáncer

Para los Cáncer, es aconsejable distanciarse de ruidos, presiones y tensiones en este momento. En su lugar, presta atención a tu voz interior, ya que tu intuición y percepción están excepcionalmente desarrolladas. Con la llegada de la luna llena a partir del 25, la energía se intensifica aún más, así que aprovecha para conectarte con el universo mediante tus antenas psíquicas.

Este período es especialmente propicio, ya que Venus estará en Capricornio, motivándote a abordar asuntos que habías postergado, especialmente en tu vida laboral, profesional y económica. Al hacerlo, puedes obtener resultados significativos en tus ingresos económicos. Confía en tu voz interior y permite que esta influencia positiva te oriente hacia el éxito en estos aspectos de tu vida.

Leo

Para los Leo, el amor les trae felicidad, satisfacción y una sensación de plenitud, llena de paz, armonía y tranquilidad. Te encuentras en un estado de contento y realización, y así es como deberías sentirte, ya que el Universo te está devolviendo de manera multiplicada todo lo que has sembrado. Reconoces que todos somos el resultado de nuestro pensamiento, sentimiento y acción, y los cambios positivos que has implementado están dando frutos.

Al alejarte de personas nocivas y tóxicas, y al cambiar tu forma de pensar, has experimentado mejoras significativas en diferentes aspectos de tu vida. Tu enfoque en ignorar la negatividad y las voces mentales molestas ha sido acertado, y todo está funcionando a tu favor. En el ámbito del amor y el trabajo, se vislumbran cambios positivos, especialmente en tu situación económica. Si estabas esperando resultados relacionados con un crédito bancario, ya sea hipotecario u otro vinculado al dinero, parece que está muy cerca de concretarse.

Virgo

Para los Virgo, su intuición y percepción están altamente desarrolladas en este momento. Júpiter favorece el triunfo, el éxito y la abundancia en tu vida. Venus, por su parte, te brinda la oportunidad de embarcarte en algo nuevo y diferente, especialmente en las áreas de arte y belleza, lo cual se traducirá en resultados positivos en tu vida personal.

En cuanto a cuestiones económicas y del hogar, hay buenas noticias en el horizonte. Estas noticias te proporcionarán tranquilidad y un alivio en relación con algo que estuvo estancado o detenido desde aproximadamente el mes de agosto del año pasado. A partir de esta semana, puedes esperar que las cosas avancen con rapidez y fluidez. Mantén tu enfoque y sigue adelante, ya que se avecinan momentos de progreso y renovación en varios aspectos de tu vida, Virgo.

Libra

Para los Libra, se aconseja no permitir que la imprudencia de algunas personas te altere o te enfurezca. Fluye como acostumbras, con la serenidad que te caracteriza. No detengas tu progreso por las opiniones negativas o los ladrones de sueños. Recuerda que no es necesario agradar a todos, ya que naturalmente te ganas el aprecio de muchos. Es posible que haya celos o envidias a tu alrededor, pero simplemente envía amor y bendiciones a quienes lo necesiten.

Aprovecha las oportunidades que se presenten esta semana, especialmente con la influencia de Plutón en Acuario que te impulsa a realizar algo que has estado posponiendo por mucho tiempo. Además, Venus, tu planeta, en Capricornio, te brinda la oportunidad de crecimiento tanto en tu vida profesional como en el ámbito financiero. Es el momento de avanzar y prosperar, Libra.

Escorpión

Para los Escorpiones, es crucial poner las cosas en la balanza, especialmente en el ámbito del amor, antes de tomar determinaciones relacionadas con tu vida laboral, profesional, comercial y demás aspectos de tu vida material. Asegúrate de no dejar que las cuestiones laborales, profesionales, económicas y materiales te dominen por completo. Recuerda que lo más importante es que estés bien, en paz contigo mismo y en armonía con tu familia.

Aunque todos trabajamos, es fundamental hacer un balance entre el tiempo que dedicas a tu trabajo y el tiempo que inviertes en ti mismo y en tu familia. Este equilibrio te será de gran ayuda. Con la presencia de muchos planetas en Capricornio esta semana, es probable que se presenten oportunidades de negocios y logros, así como cambios laborales y económicos. Aprovecha estas oportunidades, pero ten en cuenta que Venus en Capricornio también te brinda la oportunidad de reconectar con aspectos perdidos de ti mismo y fortalecer los lazos con tus seres queridos. Busca la armonía perfecta en tu persona, en el hogar y en tu vida profesional y laboral.

Sagitario

Para los Sagitarios, este período te traerá un aumento en el ánimo y una sonrisa a tus labios. Las caídas, errores y equivocaciones son simplemente escalones para tu crecimiento y conocimiento, conduciéndote hacia el éxito, el triunfo y la abundancia que te mereces. Con el ingreso del Sol en Acuario y la influencia de Plutón en Acuario, se eliminará la venda de los ojos del alma de algunas personas en las que confiabas y apreciabas. La vida se trata de aprender, crecer, valorar y madurar.

Envía amor y bendiciones a quienes han tomado un camino diferente, y continúa tu viaje. Camina por la vida con una mentalidad positiva para no escuchar las voces negativas. Recuerda tu esencia y sigue siendo tú mismo. Esta semana, aprovecha las buenas noticias que recibirás en tu vida profesional, económica y familiar. Las pequeñas preocupaciones serán como zancudos en el bosque, insignificantes y sin impacto en tu favor, Sagitario.

Capricornio

Para los Capricornio, es el momento de extender tus alas y volar. Ha llegado el tiempo de salir de los círculos de confort, abandonar el nido y dejar atrás situaciones que sientes que ya no te satisfacen. Este es el momento exacto para expandir tus horizontes y buscar nuevas experiencias.

La alineación astral, con el Sol en Acuario, Plutón en Acuario y la presencia de varios planetas en tu signo (Venus, Mercurio, Marte, Júpiter y Urano en Tauro), te está brindando un respaldo extraordinario. Ahora es el momento de avanzar y hacer algo nuevo y diferente, rompiendo barreras y liberándote de ataduras que has llevado contigo durante semanas, meses e incluso años.

Prepárate para cambios significativos en tu economía y en el ámbito sentimental. Superarán tus expectativas y te acercarán a algo que siempre has soñado. Estos cambios se presentarán a lo largo de las próximas semanas, aproximadamente en los próximos 13 a 15 días. Aprovecha este impulso cósmico, Capricornio, y haz realidad esos sueños que llevas tanto tiempo cargando.

Acuario

Para los Acuarios, te encuentras en una de tus mejores épocas, y esto no solo se debe al hecho de que el Sol y Plutón estén en tu signo, sino a muchos aspectos que te están favoreciendo. Estás libre para actuar y hacer realidad tus sueños. Coloca los pies en la tierra, dirige la mirada hacia el cielo y coloca tu mano en el corazón, confiando plenamente en la abundancia que el universo tiene reservada para ti.

Recuerda que todos somos el resultado de lo que pensamos, y en este momento tu mente es excepcionalmente mágica, ágil, perceptiva e intuitiva. Escucha tu voz interior, ya que no te equivocarás al tomar determinaciones y decisiones. Prepárate para asumir más responsabilidades y trabajo del que tienes actualmente. Organiza tu agenda de manera meticulosa, toma decisiones claras sobre lo que sí y no harás, y mantén una estructura que te permita manejar todo con eficiencia.

En el ámbito del amor, el romance, la familia y el trabajo, tienes aspectos súper favorables. Tu brillo resalta y, si a alguien le molesta, que se ponga lentes. Recuerda que si te señalan o critican, es probable que estés haciendo algo realmente bueno, querido Acuario. Sigue brillando con confianza.

Piscis

Para los Piscis, el amor es el centro de tu vida en estos momentos. Te encuentras enamorado, feliz, satisfecho y completamente realizado en todas las dimensiones de la palabra. Ya sea que estés iniciando una nueva relación, formalizando un compromiso, asociándote en matrimonio o noviazgo, todo lo relacionado con el amor está floreciendo de manera extraordinaria en tu vida. Tu conexión con la pareja y la familia está en su punto más alto.

Además, Venus está abriendo oportunidades muy interesantes para ti en el ámbito laboral, profesional, comercial y económico. Si estás llevando a cabo negociaciones, acuerdos o presentando propuestas, esta semana, con la luna decreciente y llena en Capricornio, es un momento propicio. Todo lo relacionado con compras, ventas, negociaciones, arte, belleza y creatividad está favorecido. La comunicación, impulsada por Mercurio en Capricornio, será clave, permitiéndote alcanzar beneficios significativos tanto para ti como para tu familia.

Disfruta de esta fase positiva, Piscis, y continúa permitiendo que el amor y la prosperidad fluyan en tu vida.

