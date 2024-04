Mizada Mohamed: Conoce qué le depara a tu horóscopo del 22 al 28 de abril

Aries

Ya sea que tengan el Sol en Aries o el ascendente en Aries, han tomado determinaciones importantes.

Esta semana es especialmente favorable para Aries, con Mercurio directo en su signo a partir del 25. Además, Venus también está en Aries, lo que promete resultados positivos en diversas áreas, como el amor, el trabajo, el dinero, los viajes y los cambios de casa.

Júpiter está brindando nuevas oportunidades y canales de éxito. Les recomiendo unirse a personas que estén en sintonía con ustedes y alejarse de aquellos que no apoyen sus sueños. Confíen en sus capacidades y envíen bendiciones a quienes se quejan, ustedes son pura luz.

Tauro

Tauro, estamos en el Sol en tu signo, además de la influencia de Urano y Júpiter. Tu Sol te está brindando la oportunidad de liberarte de muchas ataduras. El eclipse te ha ayudado mucho, ¿verdad, Tauro? Te has dado cuenta de muchas cosas y del camino que has recorrido para estar donde te encuentras. Eres un ser humano maravilloso, capaz, íntegro y honesto, que sabe exactamente hacia dónde va.

Si tenías dudas, esta semana se van a despejar muchas de ellas. Mercurio directo te traerá paz, relajación y tranquilidad. Además, te encontrarás contigo mismo, lo cual es importantísimo. Las respuestas no siempre están afuera, sino dentro de nosotros mismos, después de superar caídas, errores y equivocaciones. Has comprendido tu objetivo de vida después de todo el camino recorrido.

No olvides quién estuvo contigo en ese trayecto y aprovecha esta semana para iniciar algo nuevo, ya que será muy valiosa. Además, el día 24 será de mucha pasión, con posibles reencuentros o inicios/formalizaciones de relaciones sentimentales.

Géminis

Para los Géminis, quítate el antifaz de los ojos. Ve las cosas como son. No exageres los acontecimientos. Estás en el ciclo de Saturno, que dura 52 días, justo antes de cumplir años. Todos los Géminis están en este ciclo, donde pueden experimentar altas y bajas emociones.

Esta semana, muchas cosas se pondrán frente a ti, las entenderás de manera perfecta y tomarás decisiones importantes. Te sentirás merecedor de la abundancia en toda su extensión porque estás en época de triunfo, éxito y abundancia. Si estás quitando cosas de tu vida, es normal debido a las influencias astrológicas recientes. Todo lo que has estado viviendo es parte de tu crecimiento y aprendizaje.

Quédate con quienes vibran en la misma frecuencia que tú, no solo en el amor romántico, sino en todas las áreas de tu vida: amigos, familia, trabajo. Mereces estar con quienes te valoran y te dan tu lugar.

Cáncer

Para los Cáncer, los cambios importantes en tu forma de ver la vida te están llevando a tomar determinaciones y decisiones relacionadas con tu vida profesional, laboral y económica. Eres una persona muy trabajadora y emprendedora, no te quedas con las ganas de nada. Sin embargo, tomas las cosas muy en serio y no le das permiso a tu persona para relajarte.

Esta semana, con la luna creciente, luna llena y Mercurio directo el día 25, te despertarás y tomarás decisiones importantes donde te darás tu sitio y tu lugar. Es esencial mantener un equilibrio entre dar y recibir, para evitar acostumbrarte a recibir menos de lo que das.

Al estar más consciente emocional, mental y espiritualmente, el eclipse en Aries ha sido de gran ayuda. Estás en la misma cruz cardinal que Aries, lo cual te ha movido profundamente y te ha permitido darte cuenta de quién eres, qué quieres y con quién quieres estar. Esta semana te trae aplausos, recompensas, reconocimientos y sorpresas en el hogar y en tu entorno social.

Leo

Para los Leo, estás pasando por una muy buena época, que opinen los demás lo que quieran, si tú quieres tomar decisiones y determinaciones, por favor, hazlo después del 25 de abril, haz lo que tú quieras, lo que a ti se te antoje.

Has estado un poco nebuloso, eso se lo debemos a Neptuno y las dudas que te provocó Saturno en Piscis o Neptuno en Piscis. Pero ya no es momento de dudar. Puedes pensar, sentir, imaginar y hacer lo que desees, al quitar patrones de conducta adquiridos que no te están ayudando mucho.

Los planetas, eclipses y luminarias nos ayudan a eliminar esas barreras mentales y emocionales. Al quitar el antifaz de los ojos y ponerte los lentes color de rosa, todo empieza a funcionar para que llegue a tu vida lo que deseas: ese trabajo soñado, ese viaje soñado, esa salud perfecta, esa relación perfecta. Cada uno define su nivel de perfección, y para ti, lo que quieras que sea perfecto, es perfecto.

Estás en una muy buena época, mi querido Leo, para hacer cosas nuevas, diferentes y, por supuesto, para ganar.

Virgo

Mis queridos Virgo, ahora es el tiempo de ganar en toda la extensión de la palabra. No dudes de tus posibilidades. Quédate con esta frase en esta semana que será complicada para ti: "Piensa poco, siente mucho y actúa". Puede ser difícil para ti, que eres tan metódico, ordenado, puntual y correcto, y que le das muchas vueltas a las cosas.

Esta semana, con Mercurio directo, tu planeta, te ayudará mucho. Lo más interesante es que podrás expresar cuáles son tus necesidades. Júpiter en Tauro te desafía a entender por qué no estás recibiendo lo mismo en tu ambiente profesional que los demás, siendo tú una persona valiente, capaz, autónoma, independiente y llena de capacidades.

¿Qué estás esperando? Piensa poco, siente mucho y actúa bastante. A partir del 25 de abril, planifica lo que vas a decir y cómo lo vas a decir. Si puedes hacerlo el 26, mejor aún, pues es un día propicio con la Luna llena en Sagitario, que se lleva bien contigo.

Libra

Libra, ¿cómo te fue con los eclipses? Bueno, te voy a contar algo: a lo mejor estuviste incómodo, inquieto, desesperado y demás, pero todo es para bien, lo sabes muy bien. Mi querido Libra, tú eres química, atracción, sonrisa, magnetismo. Siempre el mejor amigo, el que sabe hablar, expresar, comunicar y el que no sabe decir no. Seguramente ya estás en el proceso de ese cambio, aprendiendo a decir no.

Todo esto viene de tus eclipses en Libra en octubre del 2023, marzo y abril del 2024, y los que vendrán en octubre del 2024. Los eclipses te están moviendo, son cambios, abrir y cerrar ciclos, tomar determinaciones y decisiones. Si aprendes a trabajar con el "no" en el buen sentido, te ayudará mucho. Esta semana será muy interesante, especialmente el 25 de abril con Mercurio directo, sentirás un cambio fenomenal.

Estás cargando con la energía del Sol en Tauro, Júpiter en Tauro y Venus en Aries, lo cual te está ayudando enormemente a tomar determinaciones y decisiones que te valoran y respetan. En esta semana, especialmente el 25, vas a ver decisiones y determinaciones lindas, impulsadas por la Luna en Sagitario. Libra y Sagitario son una buena combinación, así que grábate bien esa fecha, porque te espera buena fortuna, abundancia y prosperidad en todos los sentidos.

Escorpión

Para los Escorpiones, es importante poner las cosas en la balanza, especialmente en el amor, antes de tomar cualquier decisión o determinación. Guardar tu corazón en un cajón significa enfocar las emociones y no dejar que tu bondad, ternura, nobleza, romanticismo y sensibilidad te quiten el pan de la boca por los demás.

No se trata de no compartir, sino de ser consciente del momento, especialmente con la luna llena en tu signo. Es momento de estar feliz, contento, realizado, apasionado y entregado, con muchos planes y ocurrencias. Esta semana, tomarás decisiones importantes y se presentarán aspectos de abundancia y buena fortuna.

Eres alguien que sabe sembrar y cosechar, dar y recibir. Estás en época de recibir, así que aprovecha las oportunidades que se presenten, pero evita los celos, posesiones y impulsos. Con la luna llena en tu signo, habrá mucha pasión, así que mantente enfocado y deja que todo fluya.

Sagitario

Sagitario, te cuento que el universo está cooperando contigo en toda la extensión de la palabra. ¿A dónde vas? ¿Qué quieres? ¿Quieres un cambio de casa, de trabajo, de tu forma de ver la vida? Lo has estado sintiendo desde finales del 2023, desde el eclipse en octubre de ese año. Desde entonces, el eclipse ha estado moviendo tus emociones y tomado decisiones.

Ahora estamos en un ciclo de cambios, transformaciones, novedades y oportunidades para Sagitario. No te estás quedando con las ganas de hacer lo que deseas o decir lo que piensas. Sagitario es conocido por su honestidad y claridad, aunque a veces pueda ser duro. Las mentiras, traiciones e injusticias no tienen cabida en la vida de un Sagitario.

Es posible que te hayas despojado del antifaz frente a algunas personas después del eclipse solar, lo cual es maravilloso. Estás reencontrándote contigo mismo y haciendo mucha introspección. Esta semana, con Mercurio retrógrado pasando, podrás tomar decisiones importantes sobre cambios en tu vida, ya sea de casa, trabajo o incluso en tu forma de ser o sentir. El 26 y 27 serán días clave para buenas noticias en tu vida, Sagitario.

Capricornio

Para los Capricornio, es importante no enfadarse, ofuscarse ni alterarse esta semana. No vale la pena tirar por la borda todo lo que eres, haces y tienes por unas pocas personas negativas. No te enganches ni te rodees de energías tóxicas, ya que tú eres luz. Alejarte de aquellos cuya energía vibra en bajo nivel es clave en esta época interesante para ti, Capricornio.

Recuerda que los eclipses en Libra y Aries, ambos en la misma cruz cardinal junto a Aries, Cáncer, Libra y Capricornio, te están llevando a tomar buenas determinaciones, especialmente en tu trabajo, dinero y vida material. Es una semana de poner límites y decir "hasta cuándo".

Con Mercurio directo y el Sol en Tauro, junto a Júpiter y Urano en Tauro, todo está alineado para que sientas un cambio definitivo. Aunque Saturno en Piscis te haya hecho dudar, la presencia de la Luna en Sagitario el 25 y 26 te impulsará a tomar decisiones con éxito. Piensa en ti, Capricornio.

Acuario

Para los Acuario, todo lo que pasa por tu mente se hace realidad, y esta semana no será la excepción. Has estado contento, feliz, realizado y con muchos planes creativos. Utiliza tus relaciones sociales o familiares para avanzar más rápido en tus planes y proyectos.

Todo lo que hayas sembrado entre septiembre, octubre y noviembre empieza a dar resultados en abril, mayo y junio. Abre tu mente a la abundancia, la prosperidad, el éxito y el triunfo, porque eres lo que piensas. Libérate de ataduras y corre tras tus sueños sin dudar de tus posibilidades ni detener tus pasos por nada.

Imagina, piensa, siente, todo es tuyo y te corresponde por derecho de conciencia, tanto a nivel personal, social como laboral. Es momento de ganar en toda la extensión de la palabra.

Piscis

Para los Piscis, es un momento importante de cerrar ciclos. La luna llena en Escorpio te impulsará a hacerlo, y el 25 con Mercurio directo también te ayudará en este proceso. No es que estés cansado, sino que has dicho "ya basta, me han llegado al límite".

La vida nos presenta situaciones difíciles o complicadas a veces, pero como eres bueno, tierno, noble, romántico y sensible por naturaleza, siempre te ocupas de los demás. Ahora has dicho, "yo también merezco", y eso es bueno. Eres mágico, inteligente, perceptivo e intuitivo, y Júpiter y Neptuno, tus planetas, están influyendo en ti de diferentes maneras.

El 24 y 25 son días clave, sentirás como si algo en tu mente dijera "hasta aquí". Esto será bueno, porque levantarás la voz con cariño, bondad y ternura, tomando buenas decisiones que beneficiarán primero a ti y luego a las personas involucradas, ya sea tu familia o tu entorno laboral.

Con información de Mizada Mohamed

