Mizada Mohamed: Conoce qué le depara a tu horóscopo del 21 al 27 de agosto

Aries

Todo lo relacionado con tu hogar es una atención importantísima básica y primordial en estos momentos, esta semana vas a hacer, vuelvo a repetirtelo porque los planetas ahí siguen y están y qué te están diciendo atención a la casa, atención al hogar, atención a todo lo que está pasando, en casa cambios, remodelaciones, compras, ventas, negociaciones, cambios de casa, compras, casa, compra de casa, venta de casa.

El amor en el hogar se marca de maravilla, todo fluyendo en armonía perfecta en las cuestiones de subconsciente, libérate, de ataduras y sé lo que quiere hacer, es tiempo de que te liberes de miedo de agobios, de angustias, y de querer caerle bien a todo mundo, si no les caes bien, pues ya que le haces qué hacemos? No eres brillante blanco azul, 25 quilates, tan sencillo, quiérete mucho Aries, porque tienes una semana espectacular. Yo quiero que estés abierto y receptivo a todo lo que vas a vivir esta semana porque te van a llover las ofertas de trabajo. Gracias a que a lo que eres a tu capacidad, simpatía, entrega, compromiso, y por supuesto esa maravillosa creatividad e inteligencia que te caracteriza.

Tauro

Tan planificando o realizando viajes pensando en cambios de ciudades, inclusive, de país, con la oportunidad de iniciar algo nuevo o darle continuidad a algo, que ya lo tenías por ahí entre manos, lo estabas cocinando y empieza a caminar con mayor rapidez, sin importar que Mercurio se retrógrado, mucha atención con ellos, muchas veces hoy en Mercurio retrógrado y se me agobia, no mi Taurito, al contrario, están las cosas muy buenas, viene algo muy interesante para ti en cuestiones, materiales y económicas y también mucha liberación de tu pasado y mucha paz en tu interior, tienes noticias de algún familiar cercano que te va a dar una noticia que te va, pues mucha alegría, o sea, está la casa 4 está alegre, estás contento, estás con mucha felicidad, además la casa 9 que los viajes al extranjero se marca muy positiva para ti mi querido Taurito.



Géminis

Pon las cosas en la balanza antes de tomar cualquier tipo de determinación. Fíjate bien, que este próximo 27 de agosto, Marte pasa libra, va a pasar al signo de Libra entonces, eso quiere decir tú eres aire Libra, es aire. Tenemos varios planetas en los signos. Okay, bien, a qué voy con esto Géminis estás en el momento perfecto en el lugar perfecto, en la situación perfecta mercurio.

Está retrógrado en Virgo mercurio, es tu planeta Marte pasa al signo de Libra, tenemos el sol en Virgo a partir del 23 todo lo trabado, lo que no se daba lo que estaba bloqueado, lo que no caminaba va con muchísima rapidez, desde ya porque la energía del cada signo cuando cambia no necesariamente sabes el 23 de agosto no se siente desde, antes quiero decirte que 21 y 22 son días muy pero muy mágicos para ti mi querido Géminis, vas a hacer una cantidad de compras, ventas, negociaciones, acuerdos financieros, crediticios y laborales y en el amor pues bueno, andas de estreno o muy re que te contento con tu pareja sentimental.

Cáncer

Hay atracción, mucho magnetismo, mucha seguridad, amor propio, paz, serenidad y demás, eh? La luna que está nueva el 21, 22, 23, y el 24, que pasa creciendo el 24, 25, 26, son días muy interesantes para ti mi querido cáncercito porque hay oportunidades buenísimas, esas que tú estabas soñando, buscando y visualizaste y decretaste y lo sentiste tal cual porque así son los Cáncer, los Cáncer visualizan, gozan, sienten, así como Como dibujan la comida, cuando se sirven su plato y lo diseñan y todo hermosísimo y demás así has imaginado, has deseado y has tenido muy clara sus intenciones, empiezan a saber los resultados de esa hermosa siembra que has hecho los últimos meses desde finales de diciembre, son proyectos que tú quieres que se den y si te corresponden por derecho de conciencia, hay mucha alegría en el hogar por alguno de los miembros de tu familia, especialmente si tienes descendientes va a haber noticias que van a darte muchísima alegría.

Leo

Analizar, observar, checar, ver dos veces, escuchar dos veces y hablar lo menos posible va a ser súper efectivo en estas próximas negociaciones que hagas con quien sea, desde hablar con tu vecino, hablar con tu familia, ir a pedir un crédito bancario o arreglar situaciones laborales o estudiantiles porque al analizar, observar antes de hablar, vas a dar en el punto exacto y vas a tener las palabras claves porque si utilizas la intuición y la percepción que está muy desarrollada en estos momentos, tú no eres el que vas a hablar, se van a hacer tus guías, tus ángeles, tus maestros, los que van a estar hablando por ti y te van a dar la palabra perfecta para llegar a muy buenos acuerdos y muy buenas negociaciones, traes en mente iniciar algo por tu propia cuenta lo cual en ocasiones, lo posterga lo dejas para después porque muchas veces nos pasa que nos gane el miedo o alguien nos metió miedo o dudamos de arriesgarnos, pero es el momento de arriesgar, es simplemente dar ese paso que has estado postergando porque la fuerza, el poder, la energía, la capacidad, y los canales están abiertos para que tú camines sin ningún problema, la decisión está acá arriba en tu mente planetariamente hablando.

Está muy bien aspectado y ahí hay que salirnos lo que muchas veces le llamamos circulitos de confort, que son hábitos y costumbres y al romper esos patrones de está adquirido las cosas empiezan a funcionar de mejor manera y todo lo que tenga que ver con tu trabajo con la profesión con el dinero, las asociaciones se marca muy muy favorable,

Virgo

Ya estamos por entrar al sol en tu signo este próximo 23 de agosto, para ti Júpiter que está en Tauro te está dando la oportunidad de que por fin recibas algo que tú mereces algo que tú quieres algo que tú deseas desde una recompensa, regalo, reconocimiento, y por medio de tus amistades, vas a hacer contactos muy importantes los cuales tú necesitas en estos momentos para avanzar con mayor rapidez en algún tipo de negociación que debas de hacer porque las referencias, las recomendaciones, el que te metan el hombro, el que te apoyen, es importante a ti te da en ocasiones, sabes dar pero no sabes recibir.

Yo te puedo asegurar que vas a guardar la pena y qué pena lo vas a guardar en un cajón porque vale muchísimo, pero vale mucho la pena todo eso que tú quieres está a la distancia de un contacto social, que tú tienes para solucionar algo tapado bloqueado que se va a abrir totalmente este 23 de agosto que ya estamos en el sol, en tu signo, ya sientes la magia y la energía de todo lo nuevo que llega a tu vida, que por supuesto te va a dar mucha paz y tranquilidad en el amor ya la decisión la tienes totalmente.

Estamos en un balance, asociaciones sentimentales o en un inicio de relaciones o en una formalización de relación, los libra están reencontrando piezas perdidas con ustedes mismos y eso es mágico y maravilloso, porque cuando se logra eso, es yo sé quién soy, que quiero, y a dónde me dirijo, este cambio que tenemos ahora del sol al signo de Virgo y Marte.

Libra

Te va a dar el empuje, el empeño, la motivación o el impulso necesario para tomar decisiones o determinaciones que te van a brindar, mucha relajación, muchísima serenidad en cuestiones personales familiares y profesionales, Marte, libra va a estar hasta el 12 de octubre y eso es súper bueno, porque ya vamos a estar cuando salga Marte libra, vamos a estar en el sol en Libra porque el sol es Libra eh, va a ser una mancuerna muy bonita con Marte, iba a ayudarte desde ya, desde esta semana a que cualquier cosa que tú traigas entre manos se dé a tu favor.

Escorpión

La rueda de la fortuna está totalmente a tu favor, hay abundancia, triunfo prosperidad, buena, fortuna y definitivamente tiene las de ganar, como le haces mi querido escorpión para que todo salga tu favor, cree, confía, y actúa en que puedes lograr cada uno de tus sueños, te quitas el antifaz de los ojos, guardas tu corazoncito en un cajón, das ese paso que has estado postergando, y ve por lo que te corresponde por derecho de conciencia, me refiero específicamente en cuestiones laborales, profesionales, y también la sentimentales, muchas veces cuando hay agobios, angustias o heridas acá en el alma, en el corazoncito no volvemos insistir en algo, me estoy refiriendo en lo laboral, me mantengo en lo que estoy, pero te digo algo, repito la buena fortuna, la abundancia, la prosperidad y la bonanza está en tu vida, es tiempo de dar ese paso.

Mira, bien fácil. Da el primer paso los demás llegan solitos, tienes muy pero muy buenos aspectos escorpión. Además esto es el resultado de tu buen proceder, es el resultado de tu siembra, es tiempo de recibir las flores y los frutos.

Sagitario

Ya estamos cerrando el mes de agosto y desde julio y agosto te han pasado cosas mágicas y maravillosas, verdad? Bueno, pues este es el principio de todo lo que te va a seguir pasando porque eh Sagitario ahorita está en un proceso de cambios, transformaciones, novedades, oportunidades y ganas de que las cosas sucedan, Sagitario sigue hacia adelante con todo lo que traigas en tu mente, vas a recibir muchas propuestas muy interesantes, sentimentales y laborales y en tu ambiente familiar va a haber una sorpresa que va a llenar tu alma tu ser tu corazón de mucha alegría se marcan cambios de casa cambios de ciudad, eh? Cambios, eh? Inclusive puede ser que traigas en mente cambio de país, traes muchas ideas por ahí en tu cabecita porque la casa número 9 está brincoteando a todo lo que da que es la casa de Sagitario y Júpiter en Tauro, está pero perfectamente bien ayudándote para que todo lo que tenga que ver con dinero y profesión.

Capricornio

Es tiempo de hacer que las cosas sucedan, hay compra compras o ventas grandes que te van a dar una paz y una tranquilidad, eh? En tu ser porque pues la tranquilidad viene de muchos de muchas formas de muchos medios y ahora sientes esa paz y esa serenidad de tener estabilidad laboral y profesional si apenas tú estás buscando algo nuevo o algo diferente en tu vida laboral y profesional estás en uno de tus mejores momentos, por favor, no escuchen ahí. Ay, qué mercurio retrógrado no se puede sí se puede yo, eh? Yo he hecho los mejores contratos de mi vida y me han llamado para los mejores contratos de mi vida en pleno mercurio retrógrado, así que claro que checamos muy bien todo lo que estamos haciendo eso es lo único que te pido voltea y checa muy bien todo lo que estás viendo leyendo firmando y demás, ponte muy atento a la comunicación y todo está muy favorable, eh?

Aquí hay una oportunidad muy interesante en las cuestiones profesionales que muchas veces no es exactamente lo que nosotros sabemos hacer hoy, o sea, nuestro o sea nuestro.

Pero lo que sí, en estos momentos te puedo decir que lo nuevo que te está llegando, vale, muchísimo la pena con mejoría en tus ingresos y después podrás hacer mucho más de lo que estás haciendo hasta el día de hoy, pero resulta que vas a hacer, vas a recibir más haciendo menos y después en los próximos meses se van a abrir las puertas para que todo se acomoden el lugar justo correcto y adecuado en cuestión familiar, hay una junta un evento o una reunión familiar la cual te va a dar paz tranquilidad y serenidad como porque como buen líder vas a poder solucionar las diferencias de comunicación con los suyos y van a llegar a un bien, o sea, a un bien común, vaya llegando a buenos acuerdos para que todo fluya en armonía.

Acuarios

Marte ahí viene Marte el próximo 27 en Libra, se lleva muy bien contigo Marte, digo libra también Marte lo que sucede con esto que te estoy diciendo es que estás en el momento justo con la persona justa en el lugar.

Quítate el antifaz de los ojos, las estacas del alma, los grilletes del corazón y de la mente y haz que las cosas sucedan. Tú tienes una mente tan tremendamente poderosa, mi querido acuario, que lo que quieres lo logras. Yo te platico de los planetas. Yo te digo cómo están los movimientos, pero aquí lo más importante es yo te estoy diciendo que al estar Marte en Libra al tener el sol en Virgo al tener la luna creciente las puertas y las oportunidades están abiertas frente a ti, pero tú puedes poner este bloqueo, si tu mente no está conectada con el poder de la abundancia y de la prosperidad, si la gente habla, señala y critica, tú nada más no los escuchas, tú sigues caminando.

Acuérdate de mi frase, si tu brillo les molesta que se pongan lentes, estás en la época adecuada para recibir todo lo que tú te mereces mi querido acuario, quieres seguir estudiando, quieres hacer un cambio de trabajo, quieres iniciar algo por tu cuenta quieres hacer cambios en tu vida? Perfecto, estás en perfección de mente y de alma

Piscis

Se abren las puertas de par en par para que pase Piscis, sí, se abren las puertas de tu economía de la paz de la serenidad de la tranquilidad. Todo está embonando en el lugar perfecto y todo en el tiempo adecuado los eslabones de la gran cadena se han unido y ahora tienes tu cadena espectacular de oro de 24 quilates maravilloso. Quiero decir que todo está funcionando, todo está caminando, olvídate de los límites, olvídate de los chismes, olvídate de no puedo.

Sí, puedes por supuesto tiene la fuerza, el poder, la energía, la capacidad, la entrega, el compromiso, simplemente tú escuchas voces de los negativos, detienes tu camino y sientes que las cosas no están funcionando y así no es, ahorita con estos planetas que tenemos, no me importa que retrógrados, te están dando la grandiosa y preciosa oportunidad de hacer uno de tus sueños realidad porque es algo que tienes guardado contigo de vivir, sentir, gozar, vibrar y en tus manos está que eso camine.