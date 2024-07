Mizada Mohamed: Conoce qué le depara a tu horóscopo del 1 al 7 de julio

Aries

Esta semana, Aries, te espera un período lleno de viajes y oportunidades emocionantes. Muchos de estos viajes serán placenteros, aunque algunos también estarán relacionados con el trabajo. Vale la pena mencionar que tu habilidad y conocimiento están muy valorados, lo cual podría llevarte a considerar mudarte a una nueva ciudad o país.

Durante los días 4 y 5 de Julio, es posible que te presenten una nueva oportunidad que realmente te convenga. Tu experiencia y dedicación en el tema serán clave para aprovechar esta oferta especial. Además, recibirás un gran regalo que has estado esperando durante mucho tiempo, llenando tu vida de alegría, amor y felicidad.

Tauro

Esta semana, Tauro, es crucial para revisar contratos, acuerdos y negociaciones. Es importante que analices cuidadosamente todo antes de firmar; si ya estás claro, adelante con la firma entre el 1 y el 4 de julio. Si no estás seguro, espera hasta el día 5, cuando la energía de la luna nueva te traerá excelentes oportunidades en negocios, proyectos o propuestas.

Además, se avecina algo nuevo y significativo para ti, relacionado con expresión, comunicación, arte, cocina, belleza y relaciones públicas. En tu hogar, también recibirás noticias positivas que traerán paz, tranquilidad y armonía que has estado buscando.

Si estás considerando iniciar o continuar estudios, este es un buen momento para hacerlo.

Géminis

Para los Géminis, esta semana se caracteriza por una intensa pasión que puede manifestarse en diversas áreas de tu vida, ya sea en el trabajo, con la familia o en tus relaciones. La pasión es un motor excelente que te impulsa y motiva, pero es crucial mantener un equilibrio manteniendo los pies en la tierra y mirando hacia el cielo.

Es importante evitar los celos, las posesiones excesivas y cualquier tipo de aprehensión sobre lo que es tuyo o no. Este es un punto en el que debes trabajar contigo mismo, querido Géminis.

Actualmente estás en una fase muy interesante del ciclo solar, que te ofrece la oportunidad de retomar aquellas cosas que dejaste pendientes por alguna razón. Piensa en cuántas cosas has querido hacer pero no pudiste. Durante este ciclo, que ocurre aproximadamente 52 días después de tu cumpleaños, tendrás la capacidad mágica de lograr muchas de esas cosas que siempre has deseado.

Espera cambios significativos en tu economía y en tu entorno profesional, pero sobre todo, habrá transformaciones dentro de tu hogar que te traerán mucha alegría, paz y tranquilidad.

Cáncer

Para los Cáncer, este es un momento en el que tienes todas las de ganar. Con el sol brillando en tu signo y la llegada de la hermosa luna el 5 de Julio, recibirás respuestas y notificaciones que pensabas que no se darían. Recuerda que lo que te pertenece por derecho, llegará a ti de manera natural, nadie puede arrebatártelo, querido Cáncer.

Se avecinan cambios significativos dentro de tu hogar y en tu entorno profesional. Prepárate para recibir compensaciones, reconocimientos y una carga de trabajo considerable. Es crucial que organices tu vida para manejar todas estas responsabilidades de manera efectiva.

Además, es un buen momento para cuidarte más, tanto en tu alimentación como en tu ejercicio físico. Considera explorar nuevas actividades y rutinas que te beneficien.

Durante el fin de semana del 5 al 7 de Julio, estarás en contacto con personas que hace tiempo no veías, lo cual llenará de alegría y felicidad tu espacio. Aprovecha estos días interesantes que se aproximan para conectarte y disfrutar de momentos especiales con aquellos que aprecias.

Leo

Para los Leo, esta semana del 1 al 7 de julio estará cargada de cambios, transformaciones, novedades y oportunidades. Especialmente el día 5, podrías experimentar cambios en vehículos, mudanzas o una nueva perspectiva de vida. Estos cambios te traerán una gran serenidad y paz, algo que has estado buscando y necesitando profundamente.

Las decisiones que tomes en este período, especialmente aquellas que has postergado hasta sentir que "llegó el agua al cuello", serán muy beneficiosas. Sentirás más tranquilidad y serenidad al tomar determinaciones tanto personales como laborales.

Si estás planeando alguna compraventa o negociación, es recomendable esperar hasta después del día 5, cuando la energía de la luna nueva esté presente. Esto te dará un impulso adicional y mejores resultados en tus transacciones.

Virgo

Para los Virgos, tienes todas las de ganar en este momento gracias a Júpiter, que está actualmente en Géminis. Este posicionamiento planetario te trae abundancia, éxito, buena fortuna y prosperidad. Júpiter es conocido como el planeta del triunfo y la abundancia, y su influencia te favorece especialmente en actividades relacionadas con el extranjero, explorando nuevas experiencias y expandiendo tu mente supraconsciente.

Estarás en una posición importante o de poder donde podrás apoyar, ayudar y compartir lo mejor de ti con quienes te rodean. Además, recibirás nuevas propuestas que te llenarán de alegría y felicidad, fortaleciendo tu conexión con tus seres queridos.

Es posible que tu agenda esté bastante ocupada con cambios en tu rutina diaria, quizás considerando estudiar algo nuevo o aumentar tu actividad física. Además, podría llegar un nuevo miembro a la familia, ya sea una mascota o un nuevo bebé entre tus parientes cercanos.

Libra

Para los Libra, este es un momento perfecto para tomar decisiones que reflejen quién eres realmente y hacia dónde quieres dirigirte en la vida. No permitas que nada ni nadie te haga dudar de tus metas y deseos personales, así como de tus planes para el futuro.

En cuestiones laborales y económicas, estás recibiendo varias propuestas que vale la pena considerar seriamente. Es el momento ideal para aprovechar tus habilidades conocidas y también explorar nuevas oportunidades que puedan generar resultados positivos y fructíferos en tu economía.

Pronto recibirás una noticia de alguien cercano que aprecias profundamente, lo cual te llenará de felicidad y alegría. Además, experimentarás un cambio en tu forma de pensar, sentir o actuar, lo cual te empoderará para tomar el control en la toma de decisiones tanto personales como profesionales.

Sagitario

Para los Escorpiones, es momento de poner una sonrisa mágica y maravillosa en tus labios, y asegurarte de que nada ni nadie te la quite. Es posible que encuentres personas que intenten perturbar tu centro con su energía o emociones intensas, pero como buen Escorpión, sabes que es difícil que te muevan de tu equilibrio. Siempre llevas contigo una fuerza y poderío notable.

Este período será revelador, ya que identificarás quiénes deben estar realmente en tu vida, en tu camino y en tus proyectos futuros. Los días 3, 4 y 5 serán especialmente importantes, con reuniones y eventos donde recibirás propuestas significativas que merecen tu atención y consideración.

Es crucial diversificar tus fuentes de ingresos y habilidades en diferentes áreas. Esto te permitirá tener estabilidad financiera a través de múltiples medios, algo que será especialmente beneficioso en esta etapa.

Mantén tus antenas psíquicas elevadas y presta atención a lo que se te presenta, ya que necesitarán tus habilidades, entereza y buenas relaciones para prosperar.

Sagitario

Para Sagitario, las asociaciones, relaciones, noviazgos y matrimonios están marcados a tu favor esta semana. Es un buen momento para hacer un análisis introspectivo y de conciencia, lo cual te brindará relajación y tranquilidad para tomar decisiones importantes.

Tu creatividad está en su punto máximo, así que asegúrate de escribir toda la información que recibas, ya sea a través de lo que llamas "dictado automático" de tus guías, ángeles y maestros espirituales. Mantén una libreta cerca de ti, ya que al practicar la escritura automática podrás captar la guía necesaria para tus decisiones tanto personales como profesionales.

Durante esta semana, recibirás noticias que te llenarán de alegría y felicidad. Alguien cercano te incluirá en nuevos planes y proyectos, lo cual te permitirá contribuir significativamente y ayudar a los demás. Estás en el umbral de algo nuevo y emocionante en tu vida personal y profesional.

Capricornio

Para los Capricornio, esta semana del 1 al 7 de julio te encuentras enamorado, feliz, contento y realizado. Experimentas una alegría y felicidad que te hacen sentir más relajado, tranquilo y en paz.

La intensidad ha disminuido y tu agenda está más calmada, aunque aún tienes responsabilidades significativas. Sin embargo, el aprendizaje y la delegación te están permitiendo ampliar tus horizontes y explorar nuevas oportunidades que pronto te darán grandes resultados.

Julio, agosto y septiembre se perfilan como meses interesantes en tu vida. Tu inteligencia, capacidad y tus habilidades sociales y profesionales te abrirán grandes puertas. Estás en una posición favorable para avanzar junto con otras personas hacia metas comunes y proyectos significativos.

Acuario

Para Acuario, esta semana te esperan aplausos, recompensas y reconocimientos. El universo está respondiendo a tus acciones de ayuda con generosidad multiplicada. Experimentarás cambios positivos en tu patrimonio y economía gracias a una providencia divina que llega a tu vida.

Todo lo que has estado buscando y esperando tras años de siembra comenzará a dar frutos significativos a partir de esta semana. Aunque no todos los resultados se manifestarán de inmediato, empezarás a ver recompensas y reconocimientos que indican que las cosas están mejorando considerablemente para ti.

Estos cambios en tu patrimonio te brindarán la oportunidad de hacer algo nuevo, iniciar proyectos por tu cuenta, realizar compras o ventas importantes, o incluso cumplir con ese sueño de viajar. Como a Acuario le gusta mucho viajar, tendrás la oportunidad de explorar nuevos lugares. Dentro de estos viajes, podría surgir la posibilidad de conocer a alguien especial, ya sea ese amor que estás buscando o alguien que está buscándote a ti.

Piscis

Para Piscis, todo lo que has estado tejiendo en tu mente, sueños y deseos, pronto se convertirá en realidad. Estás a punto de ver materializarse aquello en lo que has estado enfocado. Las noticias importantes que llegarán a tu vida esta semana te llenarán de alegría, paz, serenidad y tranquilidad, especialmente alrededor de los días 5, 6 y 7 de julio.

Te encuentras muy comprometido contigo mismo, posiblemente dando continuidad a cuidarte más en términos de alimentación, ejercicio o simplemente dándote más espacio para ti. Estas acciones no solo mejorarán tu bienestar personal, sino que también te brindarán grandes frutos en todos los aspectos de tu vida. Cuidarte a ti mismo es clave, ya que abre puertas mágicas que pueden parecer cerradas.

Con Neptuno retrógrado, es posible que te sientas un poco más reflexivo y quizás más cauteloso al tomar decisiones. Sin embargo, esta reflexión te permitirá estar más seguro de lo que realmente deseas y lo que ya no te interesa.

Con información de Mizada Mohamed

MF