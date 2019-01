“Mirreyes vs Godínez”, ¿a qué tribu perteneces?

Las risas y la diversión están garantizadas con el estreno de la cinta mexicana “Mirreyes vs Godínez” a partir de hoy. Se trata de una irreverente comedia dirigida por Chava Cartas y distribuida por Videocine que espera contar con el gusto de la audiencia; su clasificación es B15. Diana Bovio, Pablo Lyle y Regina Blandón, quienes son parte del elenco, comparten en entrevista que se trata de una comedia redonda donde el público además de pasarse un buen rato, también descubrirá otros mensajes sociales que son importantes.

La premisa de la trama gira en torno a “Genaro” (Daniel Tovar), un Godínez que ha trabajado mucho para llegar a un puesto ideal en una empresa de zapatos. Sin embargo, el hijo del dueño (Lyle) llega a querer imponer su visión de negocios, lo que desatará una batalla campal por demostrar quién es el mejor. Cada uno echará mano de sus mejores elementos -sus amigos- para medirse en el mundo empresarial, pero tales aventuras les hará reconocerse más como iguales que diferentes. La trama también cuenta con la participación de Carlos Ballarta, comediante dedicado a hacer stand up, quien tiene un personaje hilarante dentro de la historia.

“Lo bonito de la película es que justo le da la vuelta a este versus que ves en el título (del filme). Y te hace darte cuenta que tienes más del otro de lo que tú crees, obviamente con un tono cómico interpretado por estos grandes actores. No hay mejor forma de mandar un mensaje por la vía de la comedia porque así somos los mexicanos. Entonces, sí es divertido todo lo que pasa, pero todos los personajes tienen cierta profundidad, ninguno te cae mal, no hay malos ni buenos, sino una misma generación que está tratando de salir adelante como puede y resulta que unidos somos más buenos”, dice Regina.

Particularmente esta cinta le deja a Pablo Lyle descubrir que no es tan fácil juzgar a la gente. “Vemos a un Mirrey que llega a la oficina a pesar de su voluntad, pero con un derecho familiar y se encuentra con personas que ya tienen mucho tiempo laborando ahí y también ellos tienen su derecho sobre la empresa y lo que pasa con ella. Exactamente a mí lo que me deja esta cinta es que la gente no es lo que vemos nada más por afuera, que hay mucho más por adentro y que vale la pena darse el tiempo de ver que hay”.

El director Chava Cartas al centro con el elenco. ESPECIAL



Quédate al final de los créditos

Cabe señalar que Regina y Diana ya tenían experiencia en la comedia, pero para Pablo fue una de las primeras veces en experimentar con este género: “La experiencia fue terrorífica. Más que tenerle miedo al género, me daba mucho miedo trabajar con estos monstruos de actores, pura gente talentosa que había hecho esto muchas veces. A mí me había tocado otro camino en mi carrera, pero yo tenía muchas ganas de hacer algo así y se me dio”. Para quienes acudan a ver “Mirreyes vs Godínez” quédense hasta el final de los créditos porque habrá una escena que hile a la cinta “Cindy la regia”, próxima a estrenarse.

Sinopsis

Es la historia de Genaro, un godín alfa que ha dedicado mucho es fuerzo y trabajo a crecer en el mundo laboral y ascender en Zapaterías Kuri. Cuando de pronto, se encuentra con Santi Kuri, el hijo del dueño, un Mirrey que ahora trata de imponer su visión en la empresa y sacar a los “Godínez” de la jugada. Pero en esta tribu, como sabemos no se dan por vencidos tan fácilmente y lucharán con todo y sus tuppers para mantener el lugar que se han ganado dentro de la empresa.

Su momento Godín y Mirrey

Al momento de cuestionar sobre cuál ha sido el momento ‘godín’ o Mirrey que han vivido, Diana, quien interpreta a “Nancy”, una mujer cuyo fuerte son las ventas, comparte: “Yo trabajé en una oficina varios años, soy diseñadora gráfica, trabajé en una agencia y amé la experiencia; fui súper ‘godín’. Recuerdo que un día que regresamos de comer, la recepcionista estaba borracha y fue muy chistoso porque así contestó el teléfono, fue una experiencia muy padre. Y como actores somos muy de los dos, muy Godínez en los llamados cuando tenemos que levantarnos a tal hora y llevar la comida en el tupper por la dieta. Mientras que a la hora de las entrevistas nos volvemos Mirreyes.

En ese sentido, Pablo recuerda un momento muy Mirrey cuando recibió su primer sueldo como actor: “Tenía como 20 años y con el primer salario que me gané, me puse una fiesta buena. Y piché todo, yo era Luis Miguel tal cual, pero al día siguiente había que comer atún, fui Mirrey una noche y al día siguiente como ‘godín’, se acabó la quincena”.

Señala Regina que su momento Mirrey es a la hora de las entrevistas porque la llevan de aquí para allá y es su momento de sentirse una diva, “pero justo yo trabajé en una tienda de bolsas y zapatos cuando me fui a estudiar y también con un horario ‘godín’ y con la respectiva hora de comer”.

Lo que viene para cada uno

Después de este estreno, para Regina viene otro que es “Como novia de pueblo” que rodó en Puerto Vallarta y donde comparte créditos con José María de Tavira y Damayanti Quintanar, luego viene “Cindy la regia”. El viernes 18 de enero estrenó la obra de teatro “Happy”.

Pablo estrenará una serie de la que por el momento no quiso revelar más detalles, y estará inmerso en el rodaje de dos películas más. Por su parte, Diana también estará en “Cindy la regia” y “Solteras”, “también viene algo de teatro y empezaré una serie, mi primera, porque no me había tocado trabajar en algo así, será en marzo”.