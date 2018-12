¿Miley Cyrus y Liam Hemsworth se casaron en secreto?

Parece que Liam Hemsworth y Miley Cyrus decidieron dar el siguiente paso en su relación, o al menos así ha quedado demostrado luego que un amigo del actor compartiera a través de Instagram una fotografía de lo que habría sido la boda.

De acuerdo con TMZ los famosos se casaron en una fiesta el domingo por la noche rodeado de sus amigos.

En la foto que compartió Conrad Carr en sus historias de la red social se ve a Liam, con traje, y a Miley, con vestido blanco, sujetando un cuchillo para partir un pastel.

En la mesa se ven unos bocadillos y bebidas junto al pastel.

INSTAGRAM / @conradjackcarr

En el video que compartió Carr se ve a Liam al lado de dos hermanos, Chris y Luke, tomándose unos "shots" teniendo como fondo unos globos que dicen "Mr" y "Mrs".

INSTAGRAM / @conradjackcarr

Liam y Miley se conocieron en 2010 en el set de la película The Last Song y se comprometieron en 2012, aunque suspendieron su relación en 2014. Al año siguiente se reunieron y se volvieron a comprometer.

Hace unos días Miley Cyrus lanzó a través de internet una nueva versión de un clásico navideño, "Happy Xmax (The War is Over)", junto al hijo de John Lennon.

