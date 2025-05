Miley Cyrus comparte adelantos exclusivos de su nuevo álbum

Durante una transmisión en vivo a través de TikTok, Miley Cyrus cautivó a sus seguidores al ofrecer un adelanto de su próximo álbum, “Something Beautiful”, que verá la luz este viernes. En un ambiente íntimo y espontáneo, la artista interpretó algunos de los nuevos temas que formarán parte de su noveno trabajo discográfico.

"Mi próximo álbum será extremadamente experimental, así que diviértanse", comentó sobre su noveno álbum de estudio, tras lo cual interpretó varios temas que compuso para este proyecto y éxitos pasados como “The Climb”, de acuerdo con la revista Variety.

Un centenar de personas, que obtuvieron una invitación a través de las redes sociales, asistieron al evento celebrado en el Chateau Marmont de Los Ángeles para escuchar el nuevo álbum cuando la artista apareció por sorpresa y se puso a actuar.

Miley comenzó con la balada “More to Lose”, el primer sencillo que promociona del álbum, a la que siguió “Easy Lover” y su conocido “Flowers” que le valió un Grammy y se colocó número uno en las listas de EE.UU., del que dijo "es una de las canciones más emocionantes que he podido lanzar al universo". La sorpresiva presentación terminó con “End of the World”.

@mileycyrus Last night at the Chateau Marmont was so special. Every Smiler in the room was handpicked from TikTok, and it meant the world to hear you all singing along to new and unreleased music. Thank you for being there, last night really was Something Beautiful. Yours Truly, Miley ♬ Miley Cyrus Easy Lover OUT MAY 30TH - somethingbeautifulmiley

"He estado experimentando con este álbum durante el último año, organizando estas noches en el Chateau, que eran solo por invitación, súper exclusivas, solo mis amigos más cercanos y mi familia", indicó a sus seguidores, entre los que estaba la actriz Anya Taylor-Joy.

La cantante indicó además que el álbum es un reflejo de su vida y "de todo lo que estoy experimentando", algo que llevó a “Something Beautiful”, compuesto por 13 canciones, y que sale al mercado tras su anterior “Endless Summer Vacation”.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

ML