Miley Cyrus, The Killers y Santana encabezan el cartel de Woodstock 50

The Killers, Carlos Santana, Miley Cirus, Jay Z, Imagine Dragons, Pussy Riot y The Black Keys son algunos de los artistas que se presentarán del 16 al 18 de agosto en el Festival Woodstock 50, que se celebrará 50 años después de aquel famoso evento que dio pie al surgimiento del movimiento hippie e impulsó la contracultura.

Para el viernes 16 están previstos los espectáculos de Carlos Santana, Miley Cirus, The Killers, The Lumineers, The Raconteurs, Robert Plant ant the Sensational Space Shifters, Bishop Briggs, John Sebastian, Brian Cadd, Flora Cash, Nathaniel Rateliff and Night Sweats y The Head and The Heart.

También se podrá disfrutar de John Fogerty, Run the Jewels, Ninet Tayeb, Fever 33, Anderson East, Akon, Maggie Rogers, Michael Franti & Spearhead, Princes Nokia, Grandson, Dorothy, Melanie y Larkin Poe, entre otros artistas.

ESPECIAL / whatupintown.com

Al día siguiente tocarán The Black Keys, Chance the Rapper, Dead & Company, Sturgill Simpson, India.Arie, Edward Sharpe and the Magnetic Zeros, Jade Bird, Rival Sons, Pearl, Margo Price, John-Robert, David Crosby and Friends, Gary Clark Jr., Country Joe McDonald, Portugal. The Man, Dawes, Leon Bridge.

Al igual que Greta Van Fleet, Nahko and The Medicine of the People, Emily King, Soccer Mommy, Sir, Taylor Bennett, Amy Helm, Courtney Hadwin, IAMDDB y varios más.

El domingo será el turno de Jay Z, Halsey, Imagine Dragons, Pussy Riot, The Zombies, Cage Elephant, Vince Staples, Amigo The Devil, Janelle Monáe, Judah and the Lion, Reignwolf, Victory, Leven Kali, John Craigie, Earl Sweetshirt, Brandi Carlile, Common, Young The Giant, Cherrie Glazerr, Courtney Barnett, Boygenius, Canned Heat, The Marcus King Band, Hot Tuna, Hollis Brown y Liz Brasher.

Del 15 al 17 de agosto de 1969 se llevó a cabo el Festival de Rock de Woodstock, en el campo del granjero Max Yasgur en Bethel, Nueva York, con la asistencia de 500 mil personas que pudieron disfrutar de figuras como Jimi Hendrix, The Who, Grateful Dead, Joan Baez, Janis Joplin, Joe Cocker, Crosby, Still, Nash & Young, Jefferson Airplane y Santana.

Exactamente medio siglo después el guitarrista mexicano festejará en el escenario del Bethel Woods Pavilion su presentación en aquel emblemático festival, además de los 20 años del lanzamiento de su disco “Sobrenatural”, su álbum más emblemático. Con él estará The Doobie Brothers.

Bajo el lema “Tres Días de Paz y Música”, hace 50 años los jóvenes aprovecharon estos conciertos para protestar contra la guerra en Vietnam, además de promover la paz y el amor libre.

Ahora se celebrará la música, la cultura y la comunidad con el tema “La paloma de la paz ha vuelto”, en las instalaciones del Bethel Woods Center for the Arts (BWCA, Centro para las Artes de Bethel Woods), ubicado en Watkins Glenn, en el estado de Nueva York.

En ese marco se realizará lo que los organizadores han llamado la “Semana de Aniversario” con diversos eventos, como la proyección el jueves 15 del documental “Woodstock: tres días de paz y música. El montaje del director”, que ganó dos premios Oscar en 1971.

El viernes tocarán Ringo Starr y The All Star Band acompañado de Arlo Guthrie, al igual que The Edgar Winter Band; estos dos últimos también tocaron hace medio siglo.

Las actuaciones en vivo de históricos artistas mezclados con cantantes y bandas de reciente creación permitirán a los melómanos de distintas generaciones y gustos musicales compartir su amor por la música y celebrar los 50 años del festival más famoso de la historia, que rompió récords y ensalzó el “Flower power” base del movimiento hippie y el pacifismo.

Demasiada gente, demasiadas drogas, demasiado sexo, demasiado alcohol, demasiada psicodelia, demasiado rock causó que durante varios años Woodstock fuera visto como la suma de los excesos de una juventud desbocada, pero con el tiempo esa visión se modificó hasta ser considerado una explosión cultural que, además, sirvió de plataforma para grandes bandas y cantantes.

En los años 1979, 1989, 1994 y 1999 se organizaron eventos semejantes con el mismo nombre, pero sin la relevancia del original. Hoy, a medio siglo, se hace un nuevo intento por rescatar y renovar el histórico Festival de Woodstock 1969.

AC