Miky Woodz promueve su EP Built Different

En mayo pasado, el artista urbano puertorriqueño Miky Woodz, lanzó su reciente producción discográfica, “Built Different” . Se trata de un EP de seis canciones donde deja de manifiesto el reflejo de su autenticidad y su fuerza para cautivar a su público a través de su identidad sonora, la cual navega entre el trap y el reggaetón.

En ese sentido, el músico destaca que: “Estamos muy contentos con el apoyo, este EP tiene seis temas diferentes con sonidos como el trap comercial y el reggaetón. Yo hago mis proyectos variados para llegar a todo tipo de personas, y gracias a Dios los temas ‘Crypto’, ´Parchar’, y ‘Apretar’, la gente los ha recibido muy bien”. De hecho Ryan Castro participa en “Parchar”.

“Ese tema subió súper duro, fue fácil crear el tema debido a la química que tuvimos, más los productores. Primero hicimos la canción y meses después el video, todo fluyó muy bien. El tema de ‘Crypto’ lo hice con la gente de Full Harmony. Cuando yo me junto con gente buena es porque gracias a Dios se suman al proyecto y por eso es que terminamos trabajando juntos”.

Sobre la aceptación del público mexicano, Miky, resalta: “Estoy súper contento y agradecido, México es un país gigante, yo que vengo de Puerto Rico, nunca pensé que podría tener una fanaticada que me apoyara tanto en un país tan hermoso como México , las últimas veces que he ido, los fanáticos me esperan en el hotel o han ido a los showcases que he hecho, siempre están pendientes, es por eso que cuando voy, me tiro fotos con ellos, para devolverles ese cariño que tanto me dan. Viene mucha música para ellos, estamos enfocados en hacer buena música y que sigan conmigo todo este camino”.

Miky resalta que no descarta en experimentar con los sonidos que ahora están de moda en México como los corridos tumbados, expresa que estará al pendiente cuando se presente esta oportunidad, incluso hacer un reggaetón con algún artista mexicano, “estamos dispuestos, ya sea con un artista nuevo o un artista viejo, si me gusta lo que él hace y el artista respeta lo que yo hago, claro que lo hacemos al 100%”.

Finalmente, sobre el reto de dejar su huella en estos sonidos tan globales como el trap y el reggaetón, explica Miky que se ha ganado un lugar en el gusto de la audiencia porque se muestra tal cual es. “Me dejo llevar por mis gustos, por mi instinto y por lo que también me piden mis fanáticos, pues uno tiene que complacerlos. Pero soy orgánico, hago lo que mi corazón me dicta y lo que la musa me da cuando escucho un ritmo y así es que he funcionado todo este tiempo”. Miky ya tiene ocho años de trayectoria en la industria musical.

EL DATO

Su discografía incluye las producciones “El OG” (2018), “Los 90 Piketes” (2020), “Before Famous” (2017), “Cambio de Clima” (junto a Bryant Myers, 2019), “El OG Week (2019), “Living Life” (2021) y “OG City” (2023).

