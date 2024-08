Technoboys de Luis Gerardo Méndez ya tiene fecha de estreno en Netflix

La película dirigida por Gerardo Gatica y Luis Gerardo Méndez, “Technoboys” , llegará a Netflix el 11 de septiembre próximo. Hacer un regreso musical definitivamente no es algo fácil, en especial porque el tiempo no perdona… y esto es algo que los miembros de “Technoboys” saben muy bien. En los 90 fueron la banda más popular del momento… Pero, oh sorpresa, el mundo ya no es lo que era antes y ellos tampoco.

“Technoboys” también nos dará como bonus track, el regreso de la popular dupla del cine mexicano Luis Gerardo Méndez y Karla Souza. El reparto está encabezado también por Gabriel Nuncio, Daniela Vega, Fernando Bonilla, Joaquín Ferreira, Luis Rodríguez “El Guana”, Ari Brickman, Vin Ramos, Mónica del Carmen, German Bracco, y la participación especial de Fernanda Castillo. La música original es de Pablo Chemor, mientras que la producción de canciones originales es de Amanda Escalante “Amandititita” y Ulises “El Licenciado” Lozano.

Acerca de Technoboys:

Luego de 20 años de dominar los charts de popularidad, la exitosa boyband “Technoboys” vuelve a los escenarios para reclamar su trono en el despiadado mundo del pop. Pero en su camino al éxito tendrán que enfrentarse a un mundo cambiante que apenas entienden, la temida cancelación, el regreso de la banda de technomerengue que son sus jurados enemigos, y la agenda oculta del vocalista Alan, quien en realidad está haciendo todo esto con el único fin de reconquistar al amor de su vida, la reina del pop latino y símbolo del empoderamiento femenino, Melena.

 

