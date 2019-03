Michelle Rodríguez, sonrisa en cada escenario

Para la actriz mexicana Michelle Rodríguez, la comedia ha sido su amuleto de la buena suerte. Es a través de este género que ella ha incursionado en el cine, el teatro y la televisión, pero también gracias a su esfuerzo y tenacidad por desarrollarse como una intérprete profesional. Actualmente está en el musical “Los Miserables” -que ya se encamina a su recta final-, mientras que en televisión se encuentra en “Me caigo de risa” y recientemente se le vio en la película “Mirreyes VS Godínez”.

“Estoy muy agradecida porque son proyectos que la gente quiere mucho y está bien padre que yo los disfruto y ellos puedan gozarlos también”. Michelle es una cara fresca del entretenimiento, es parte de una nueva generación que entiende a la comedia como un vínculo de conexión con el público sin la necesidad de caer en clichés y estereotipos como se hacía en antaño.

“Me encanta hacer comedia, me siento muy cómoda, y creo que además de pasarla bien, podemos decir muchas cosas, es una manera amable de tocar temas profundos ya sea en el stand up, en la televisión o donde sea, la comedia es una manera de enseñarle a la gente parte de la realidad y que vean o analicen (tal o cual situación)”.

Para la actriz, este género se ha vuelto todo un estilo de vida. “Disfruto mucho la comedia, trato de encontrar mi manera de hacerla y de compartirla con la gente, que se sienta identificada y cómoda, eso es lo más padre para mí”.

Cuando inició su carrera, Michelle se planteó hacer una comedia real y natural. “Crecí con la comedia que ofrecía principalmente la televisión, admiro a mucha gente de ahí como Anabel Ferreira, Eugenio Derbez y mucha gente más que abrió un camino para el género de manera fresca, sana y familiar. Entonces, esa es mi tirada, creo que podemos divertirnos, podemos decir lo que queramos sin afán de ofender a nadie y sin la necesidad de usar el mal gusto, para mí eso es importante”.

Sin embargo, como artista completa que es, Michelle tiene la convicción de afrontar cualquier género, como el drama, por ejemplo. “Como actriz siempre estaré buscando a qué más jugar, qué más herramientas puedo tener para ver a dónde más me puedo meter, y siempre que haya alguna oportunidad de hacer cosas en cualquier otro género, me encantará. La comedia la disfruto porque me siento como pez en el agua, pero creo que como actriz, siempre es un reto encontrar nuevas cosas y también saborearlas igual”.