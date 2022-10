Michelle Maciel presenta su nuevo sencillo "Ando Bien Ü"

El cantante y compositor Michelle Maciel es un joven sonorense que a sus 24 años empieza su carrera de forma ascendente. En tan solo dos años ha lanzado 14 sencillos con los que captó la atención de la gente y con la fuerte y carismática personalidad que lo caracteriza está dejando huella en quien lo escucha.

“Ando Bien Ü” es una canción inspirada en el triste momento de cuando sales con alguien que te gusta mucho pero no te corresponde, no existe un compromiso por parte de la otra persona y eso hace que las cosas no lleguen a nada formal. Puntualmente habla de una relación de pareja que no avanza porque la otra persona no está lista o ya tiene a alguien más.

Al respecto el artista comenta: “La letra habla de cuando la otra persona quiere tener una relación, pero no contigo, entonces estoy yo, cantando arrepentido de haberme enamorado, poniéndome pedas y sufriendo, pero sin perder la dignidad”.

El cantautor e influencer ha destacado con temas como: “El Tatoo”, “LMQMH, “Horny” feat Luison y “No Sabía Cuánto” a dueto con Edén Muñoz, canción que ya rebasa los siete millones de views en Youtube y 15 millones de reproducciones en Spotify. Su más reciente sencillo “Escorpión” al lado de Ramón Vega, se encuentra en el Top 50 del Billboard. Michelle Maciel está logrando con su estilo y su propuesta, traer algo diferente e innovador a la escena musical.

FS