Mi única operación fue de las bubis y salió muy mal: Bárbara de Regil

Bárbara de Regil decidió enfrentar a las personas que la critican y revelar que efectivamente ha tenido una cirugía estética en los senos, pero que esa misma salió muy mal y la llevó a tener varias cirugías durante un largo periodo, casi un año ocho meses.

La protagonista de "Rosario Tijeras" aseguró que la única operación que se ha hecho en la vida "fue de las bubis y esa operación salió muy mal. Se me infectó un implante porque el doctor me puso implantes usados". El padecimiento la puso bastante mal y eso la llevó a someterse a una cirugía con la cual según iba a mejorar de salud, aunque tuvo que operarse tres veces más, "estuve casi un año ocho meses en las operaciones".

"Sufrí muchísimo", agregó la mexicana antes de señalar que tiene la nariz chueca, "y la sigo teniendo chueca tal y como se ve aquí", y se arregló los dientes de arriba. "No me opero la nariz porque me dan miedo las operaciones, porque no me aviento a meterme una plancha por algo físico y que algo me vaya a pasar porque ya lo viví y la pasé muy mal".

La actriz de publicó a través de su cuenta de Instagram que ha estado viendo todas las críticas que ha recibido por un video donde se ve cómo era ella a los 20 años, en la que luce un estilo bastante desalineado, muy diferente a la figura que tiene hoy. No obstante abrazó su pasado y dijo que a esa Bárbara del ayer la ama por las enseñanzas que le dejó.

"Esta soy yo, sí, con los dientes chuecos, con las cejas muy depiladas. Me pintaba los ojos de blanco y qué bonita me veo, qué bonita soy, qué bonita era. Esta también soy yo, de chiquita con mis orejotas", mostró la estrella de televisión en su celular.

Bárbara de Regil dijo que en esos años pasaba por una situación difícil pues tres días antes del video que se ha difundido entre sus fans y sus detractores se había incendiado su casa por un corto circuito.

"Estaba muy triste, devastada. En esta época de mi vida tomaba sol todos los días, como pueden ver. En esta época de mi vida fumaba mucho, tomaba, comía mal, no tomaba como que era alcohólica, pero tomaba como un adolescente sin control, comía muy mal".

La actriz de "Rosario Tijeras" dijo que no se cuidaba nada en su juventud, pero que eso le gustó porque "si no hubiera tenido una época de excesos y de no cuidarme", de constantes tristezas y enojos con la vida, "no sería lo que soy hoy".

La actriz mexicana invitó a sus seguidores y detractores a alimentar su mente de cosas buenas y ver por sí mismos. "Está bien que a veces tengamos errores y de repente se nos salga una grosería, pero de verdad eres todo lo que ves todo el día". "Todos tuvimos un antes y un después. Así es, son etapas de la vida. Todo te hace lo que eres hoy", punto.

AC