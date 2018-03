Mi nombre me enorgullece, dice Fernanda Familiar

A través de mensajes en su cuenta de Twitter, Fernanda Familiar aclaró lo ocurrido en San Miguel de Allende, luego de que se diera a conocer que fue detenida por elementos de tránsito.

Tras las críticas que recibió en redes sociales por una supuesta actitud prepotente ante la detención, la conductora había decidido abandonar las redes sociales, pues “los insultos y los señalamientos mentirosos no son algo con lo que pueda vivir cotidianamente”, escribió la tarde de ayer jueves.

Sin embargo, este viernes publicó una serie de mensajes donde aclara:

“No soy la persona de la blusa morada. Llegué a defender a un menor golpeado por un policía llamado Brandon. En todo momento pedí calma y ayuda. Yo no estaba en el auto, estaba en la casa con mis hijos”, escribió.

IMPORTANTE ACLARACIÓN

Fernanda Familiar — Fernanda Familiar (@qtf) 30 de marzo de 2018

También agradece la disculpa que le ofreció el Secretario de Seguridad de San Miguel de Allende:

“Agradezco profundamente la disculpa que me ofrece el Secretario de Seguridad de San Miguel de Allende, sobre la brutalidad ejercida sobre nosotros y las acciones que va a tomar. Gracias Secretario por considerar el caso”.

Dijo que aquellos quienes la conocen, saben cómo es y cómo se comporta.

“Agradezco infinitamente las muestras de solidaridad, cariño y confianza para conmigo y mi familia. Aquellos quienes me conocen, saben quién soy y cómo me comporto. Gracias siempre. No olvidaré su apoyo. Mis hijos y yo lo apreciamos. Fernanda Familiar. Mi nombre me enorgullece”.

GC