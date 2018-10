Mi carrera no se basa en hablar de la vida ajena: Maca Carriedo

Luego de que saliera del programa "Intrusos", la conductora Maca Carriedo sigue construyendo una carrera alejada de los espectáculos y dispuesta a hacer nuevas cosas. En entrevista, Carriedo explicó lo sucedido con sus compañeros, en particular con una situación que sucedió con Aurora Valle, otra de las conductoras del programa, lo cual la llevó a dejar la emisión.

"Yo no estuve a gusto con una situación que pasó con Aurora y decidí no permitirla, simple y sencillamente fue eso. Gracias a Dios soy una persona que tiene mucho trabajo y no pasa nada, en cuanto salí en la misma empresa me dieron otro espacio. Simplemente hay que saber poner límites y cuando algo simplemente te colma el plato y ya no quieres pues pones el alto, y eso hice y estoy muy feliz de haberlo hecho".

Maca explicó que además de seguir en otros proyectos como "La Saga", su salida le permitió replantearse sus pasos frente a los reflectores y al mismo tiempo, le dio la oportunidad de conocer a personas con las que le gustaría trabajar más adelante, sin dejar de lado su gratitud con Carmen Armendáriz, productora de "Intrusos".

"Estoy muy agradecida con Carmen Armendáriz y también te tengo que decir que yo respeto mucho a quien lo hace, pero mi carrera no se basa en hablar de la vida ajena, bastante tengo yo en mi vida y bastante trabajo como para concentrarme en la vida de los demás. Me gustaría enfocar más mi carrera como lo he hecho, tengo otros proyectos, estoy muy feliz y justo esto me ha acercado a personalidades como Joaquín López-Dóriga, he estado en su programa, tenemos por ahí algunas ideas y yo estoy mucho más contenta y segura de que por ahí es, no es en los espectáculos, que los respeto mucho pero no me acomoda".

Sobre el ingreso de Atala Sarmiento a "Intrusos", expresó: "Atala me cae muy bien y nos llevamos muy bien. Desde que empezó todo lo de 'Intrusos', que fue muy atropellado desde el principio, que iba Atala, que iba yo, que luego por qué no Atala...Ella y yo nunca dejamos de estar en contacto durante ese tiempo y de reírnos de lo que pasaba y cuando sucedió eso yo fui la primera en escribirle y decirle: 'si quieres, vas'. El día que ella empezó en Intrusos yo la felicité porque nos encontramos en los pasillos de Televisa, nos reímos muchos y a ella le deseo toda la suerte, a mis compañeros la verdad es que también y a Carmen mucho agradecimiento, creo que es una fregona".

