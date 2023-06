Mhoni Vidente: Los horóscopos del fin de semana del 16 al 18 de junio

Aries

La influencia de la luna menguante para este fin de semana es de purificación y limpiar todo lo que tenemos a nuestro alrededor, esta fase de la luna ayuda a eliminar lo que no era para este signo como un mal amor, amistades tóxicas y de nuestro cuerpo limpiarlo de todos los parásitos, así que no lo dudes son tiempos de limpieza.

Al signo de Aries lo domina sus emociones sentimentales, también lo domina la luna con los impulsos, es decir, que no sabe controlar sus enojos y arrebatos antes situaciones que no puede explicar y eso le hace mucho daño en su persona, por eso Aries tiene que aprender a ser controlado en todas las formas de su vida.

Tramitas tu permiso de residencia extranjera, tendrás un golpe de suerte con los números 23 y 44, trata de usar más el color rojo y amarrillo para atraer la abundancia, fin de semana de trabajo extra y estar poniendo en orden tu casa, un amor del signo de tierra llega para quedarse.

Tauro

La influencia de la luna menguante en este viernes es de buena suerte, es decir, esta fase de luna te ayuda a cerrar negocios y nuevos contratos que tendrás más dinero en tu cartera, esta fase se recomienda que te cortes el cabello y uses un jabón neutro al momento de bañarte, tomar mucha agua natural todo el dia para limpiar tu cuerpo y espíritu.

La luna sobre el signo de tauro me dice que les da seguridad y fuerza, es decir, la seguridad para ser exitoso en su nivel laboral y estar siempre con las fuerzas necesarias para salir adelante de cualquier problema.

Serán días de estar arreglando papelería de tu título profesional y regresar a tomar curso y diplomados , te llega la invitación para salir a cenar por parte de un amor nuevo, recibe un dinero extra por la venta de un coche, tendrás un golpe de suerte con los números 08 y 77, trata de usar más color verde intenso y blanco que este te ayudar aumentar más la abundancia, fin de semana de mucha fiesta, intenta ir a todas que te vas a divertir mucho.

Géminis

La influencia de la luna menguante en el signo de aire nos dice que es el momento de quitar cicatrices del corazón y saber perdonar, empezar desde hoy un nuevo camino para ser feliz, esta luna menguante te recomienda que debes de limpiar tu cuarto y mover tu cama de lugar para que las buenas energías te sigan con más fuerza.

Deberás tener fuerza de voluntad y separarte de esa persona que no te ayuda a estar en paz, la luna menguante les da a este signo mucha ayuda energética para que pueda realizar todo lo que tiene en planes, es decir, que la buena suerte va estar de tu lado, en cuestión amorosa la luna al signo de géminis lo hace ser muy sexual y siempre busca parejas solo para tener sexo nada formal.

Viernes de estar en juntas de trabajo y la llegada de un dinero extra por la venta de una propiedad, te llega un regalo que no esperabas por parte de un amor nuevo, ten cuidado con lo que comés en estos días que puede venir una infección estomacal por tanto calor, recibe un dinero extra por lotería con los números 01 y 27, trata de usar más el color amarrillo y naranja que eso te va ayudar a crecer más en lo económico.

Cáncer

La luna menguante te va ayudar a tener el verdadero amor cerca de ti, es decir, esta fase de la luna a los cáncer les va beneficiar a tener el amor a sus pies, se recomienda prender una vela de color rojo y pedir lo que tanto deseás, cortate el cabello para renovar tu energía y te darás cuenta que esta fase de luna te ayudara a estar mejor, tambien a realizar cualquier dieta y ejercicio que quieras empezar sin duda te ayudara estar mejor.

El signo de cáncer está en el momento de crecer más en su patrimonio y seguir con sus proyectos de negocios y trabajos nuevos que se les va dar sin tropiezos, la luna que es su regente mayor del signo de cáncer es en lo económico y les va llegar la oportunidad de crecer más en lo profesional.

Reciben un dinero extra por cuestiones de lotería con los números 13 y 44, trata de usar más el color verde y azul así que los cáncer siempre van a estar protegidos por la luna para llegar a ser exitosos, fin de semana de ocuparte más en tu persona es decir ya ponerte a dieta y seguir adelante con varios negocios que tiene en planes, te busca un amor nuevo que va ser muy compatible contigo, ya no pienses más es tiempo de poner un negocio propio y buscar.

Leo

La influencia de la luna menguante para este signo nos indica que es el momento que el oro y el dinero brille en tu vida por eso se te recomienda que con un billete la cantidad que tu deseás le pongas perfume, lo pases por todo el cuerpo y ponerlo en tu cartera y después gastarlo que eso la luna menguante te va multiplicar todo tu dinero.

También deberás hacer ayuno este viernes o sábado con puro líquido para limpiar tu cuerpo de todas las impurezas, otra cosa que los influye la luna menguante es que la buena suerte los rodea y más en cuestión de juegos de azar y lotería con los números 06 y 55, son muy buenos psicólogos, es decir, siempre dan el mejor consejo de aliento para seguir adelante ante cualquier problema.

Cuidate de los vicios sigue mejor con el ejercicio y buena alimentación para que este verano te veas de lo mejor, sales de vacaciones con tu familia, te compras ropa y decide cambiar tu look, para los Leo que están en pareja traten de no pelear y estar un poco más relajados en su vida sentimental, trata de usar más el color rojo y naranja que eso les va ayudar a estar con más suerte en lo económico.

Virgo

La influencia de la luna menguante en este signo nos dice que son tiempos de quererte más, es decir, ponerte en primera persona desde hoy decir yo quiero, yo puedo , yo deseo , yo tengo y dejar a un lado estas tratando arreglar los asuntos de los demás, te recomienda que te pongas mucho perfume antes de salir de casa y cortarte el cabello para renovar energías y cualquier deuda que tengas trates de quitarla de tu vida.

La luna menguante hace a este signo a recordar mucho el pasado y tener muy presente lo que no fue, por eso debe de cambiar de actitud y ponerse las pilas para que puedan estar al cien en todo lo que vayan a realizar, recomienda siempre a los signo de virgo pensar más de dos veces lo que vayan a decir y hacer para no caer en cuestiones de rompimientos amorosos.

Viernes de mucho trabajo atrasado y ponerse al día ,te invitan a salir de viaje a visitar a unos familiares, te llega un dinero extra en la lotería este domingo con los números 20 y 99, trata de usar más el color amarrillo y azul fuerte que eso va atraer más la abundancia en tu vida.

Libra

La influencia de La luna menguante a este signo de aire le ayuda a limpiar su organismo de enfermedades, es decir, estar más saludable por eso se les recomienda tomar mucha agua y ponerse agua bendita en la frente y nuca para que la buena suerte te rodee más tiempo.

Esta fase de la luna para Libra te la beneficiar a quitarte personas que no te quieren solo te utilizan, por eso se te recomienda prender una vela blanca y pedir que se te dará, a los Libra se les recomienda no caer en provocaciones de tus amigos y no hablar por hablar es mejor ser prudentes en su ambiente de trabajo, pero también la luna los hace ser muy carismáticos, es decir, que siempre van a tener amigos a su alrededor y estar en los mejores eventos sociales y más que son el comunicólogo del zodiaco.

Te invitan a salir a pasear con tus amigos tu ve solo cuidate del sol y el calor, te llega la propuesta de un trabajo extra, recibe un dinero con los números 03 y 78, trata de usar más el color amarrillo y azul que eso te va atraer más fortuna.

Escorpión

La luna menguante a este signo lo va ayudar a hacer cambios positivos en cuestión laboral, es decir, si quieres cambiar de trabajo se te va dar sin ningún problema, y tambien esta fase de la luna menguante al signo de escorpión es la llegada de mucho dinero extra, así que a mentalizarse millonarios que eso les va ayudar a estar mejor

Se te recomienda hacer dieta de jugos y líquidos y ponerte agua bendita en la nuca y frente como renovación de tu energía, en los juegos de azar con los números 04 y 71, trata de jugarlos este domingo para que tengas más suerte, usar más el color azul y rojo que eso te va atraer la abundancia.

También la luna menguante los afecta en su sexualidad, si tienes una pareja estable los hace buscar otra relación extra para satisfacer su deseo sexual, días de comprar ropa y cambias de look para estar más a la moda, trata de hacer ejercicio y empezar una dieta que como te ven te tratan. Cuidate de problemas legales trata de siempre resolver todo lo que tengas pendiente, un amor del signo de fuego llegara a tu vida para quedarse.

Sagitario

La luna menguante influye en este signo en querer comerse al mundo, es decir, sentirse fuerte y exitoso, por eso se les recomienda que en estos días compren un boleto para salir de viaje para que tu mente se mentalice que va seguir adelante en todo lo que desea.

Esta fase de la luna menguante se les recomienda prender una vela roja y pedir lo que tanto deseás que será cumplido, cortarse el cabello para renovar energías, se les recomienda a los sagitarios que siempre estén con pies de plomo para no dejar ir su imaginación con sus proyectos que todavía no estén realizados, es decir, no llenarse de envidias de las personas que los rodea.

Cambio de residencia para que puedan crecer más en lo profesional , te viene un dinero extra por lotería con los números 23 y 40, trata de usar más el color blanco y naranja para puedas atraer más la suerte en tu vida, un amor nuevo se atraviesa en esta en este fin de semana para tener unos días de pasión.

Capricornio

La luna menguante hace a este signo tener pensamientos muy elevados de ser alguien poderoso en la vida y como el capricornio todo lo que piensa se realiza, así sin duda vendrán nuevas oportunidades de tener puestos de jerarquía.

Se les recomienda en estos días hacer ejercicio para quemar las toxinas y ponerse a dieta, quitar de su vida las malas amistades y amores tóxicos que solo te quitan tiempos, no olvides cortarte el cabello para renovar tu buena vibra, también la luna menguante los afecta en cuestión de problemas mentales, es decir, que puedan entrar en depresión fácilmente y que los hace usar drogas o alcohol para elevar ese autoestima por eso en ese momento el capricornio debe de empezar una rutina de ejercicio y aprender a ser más espiritual para no caer en ese tipo de tentaciones.

Días de estar con muchas sorpresas agradables en tu vida te va buscar un amor que te hará sentir de lo mejor, te llega un dinero extra por lotería este martes con los números 21 y 30, trata de usar más el color rojo y amarrillo para estimular más buena suerte.

Acuario

La influencia de Luna menguante en este tercer signo de aire los hace ser muy ambiciosos, es decir, buscar siempre el bienestar de él y de su familia, también la luna los hace pensar en tomar decisiones importantes para hacer un mejor futuro y lograr tener el amor verdadero en su vida,,

La luna menguante los hace ser sexuales e infieles con tendencia a tener problemas con su pareja sentimental, por eso se les recomienda no provocar esa situaciones de infidelidad en su vida y volverse enamorar de su pareja actual.

Fin de semana de estar muy alegre con buenas noticias a tu alrededor, te llega la invitación a salir de viaje en estos días, recibe un dinero por la venta una propiedad, ten cuidado con las envidias de tus amigos recuerda que siempre van a querer lo que tu tiene, así que trata de no platicarles tanto como te va y que vas hacer, te viene un golpe de suerte el jueves con los números 02 y 15, trata de usar más el color naranja y blanco que eso te ayudar atraer más la abundancia.

Piscis

La influencia de la luna menguante sobre el signo de piscis es un efecto transformador hacia lo positivo, por eso cuando esta fase de luna este signo de piscis se convierte en otra persona y saca lo mejor de sí para avanzar en su vida.

Se te recomienda que te cortes el cabello y uses ropa nueva para que buena energía esté más fuerte contigo y dejar la cena a un lado para que puedas adelgazar. Son días de estar arreglando un crédito bancario para poder comprar una casa y estar viviendo de la mejor manera y tener ya una estabilidad económica.

Recibes un dinero extra por un pago atrasado de tu sueldo, ten cuidado con las fiestas trata de no tomar tanto alcohol y cuidarte de no comer demasiado, te viene un golpe de suerte este domingo con los números mágicos que son 08 y 76, trata de usar más el color azul fuerte y verde que eso les va atraer más la abundancia, un amor del pasado vuelve para quedarse, trata de analizar bien esa propuesta de trabajo nuevo recuerda que no todo lo que brilla es oro.

MF