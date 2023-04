El miércoles el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reapareció en redes sociales luego de que el domingo pasado tuviera que abandonar su gira al sureste del país tras sentirse mal y dar positivo a COVID-19, además de que surgieran rumores sobre un desmayo o infarto.

A través de su cuenta de Twitter publicó un video explicó que sí tuvo un "desmayo transitorio" porque se le complicó el COVID, virus al que ya dio positivo tres veces.

"Tengo COVID, se me complicó porque me fui a una gira muy intensa que inicié en Veracruz, hubo cambio de clima, fui después a Quintana Roo, estuve en Chetumal, Cancún, Mérida y ahí me hizo crisis porque se me bajó la presión", dijo en el video.

A inicios de años, la astróloga Mhoni Vidente hizo una predicción sobre el mandatario federal mencionando que iba a presentar una recaída de salud.

Luego de esto, la astróloga volvió a hablar sobre el tema a través de un video publicado en su cuenta de Facebook y dio detalles de lo que viene en la salud de López Obrador.

"El 13 de noviembre cumple 70 años, su número cabalístico es el número trece y el número tres, por eso yo había hecho una predicción desde el año pasado que... el año más fundamental para López Obrador iba ser el 2023, y da la casualidad de que se enferma el 23 de abril", dijo Mhoni Vidente.

Mhoni Vidente da detalles sobre la salud de López Obrador

En el país se comenzó a especular que el Presidente estaba grave de salud, por esa razón, Mhoni Vidente decidió dejar en claro qué es lo que tiene el mandatario.

"Tiene COVID por tercera vez, recordemos que tiene las tres vacunas. A parte cuando le da la enfermedad del COVID ya tenía como dos días que venía sintiéndose mal", mencionó la astróloga.

Mhoni Vidente mencionó que el desmayo ocurrió durante la mañana del domingo justo cuando terminaba de desayunar, pero esto ocurrió debido a que tenía la presión alta y supuestamente le había dado como un tipo infarto cerebral.

"Y el señor Presidente le da COVID el día domingo en la mañana, después de desayunar dicen que se siente mal se marea y se cae sentado, estaba sentado y cae del lado derecho, por eso dicen que le dio un infarto y no. El traía presión alta, esa vez del domingo le dio la presión alta y le da como un infarto cerebral", detalló.

Finalmente dijo que López Obrador no se va morir, saldrá adelante en un par de días aparecerá nuevamente, pero que debe cuidarse cada vez más debido a que ya es una persona de la tercera edad.

"El Presidente no se va morir, ya dejense de especulaciones, el Presidente a lo mejor en un tiempo de su vida todos nos tenemos que morir, pero ahorita pronto no. A lo mejor va quedar con secuelas del COVID, con secuelas de problema de habla o problemas de motores, pero no le veo ningún infarto", finalizó.

MF