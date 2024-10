Mhoni Vidente: Horóscopos para el fin de semana del 11 al 13 de octubre

Aries

Este fin de semana contarás con buena suerte, así que te sugiero jugar a la lotería con tus números mágicos: 06, 19 y 23. Tus colores de la suerte son el azul y el blanco, ¡podrías ganar! El viernes habrá reuniones en tu trabajo para reorganizar el personal, así que asegúrate de tener todo en orden.

Para los Aries que están estudiando, se avecinan exámenes, así que esfuérzate para aprobar todas tus materias. Ten cuidado con el sobrepeso; es importante que sigas una dieta saludable y te mantengas activo. Disfrutarás de tres días llenos de momentos con tu pareja, y si estás soltero, podría llegar un amor muy compatible.

Te invitarán a un viaje relacionado con el trabajo la próxima semana, así que empieza a preparar tu maleta. Un amigo te propondrá un negocio; no dudes en aceptar, ya que siempre estás buscando mejorar tu situación económica. Además, recibirás un perfume como regalo.

Tauro

El viernes será un día especial para ti, ya que se concretarán varias cosas que esperabas en el ámbito laboral. Recuerda ser prudente y no compartir tus planes para evitar envidias. Aunque eres sociable, tiendes a guardar rencor, así que trata de dejar atrás los problemas del pasado y disfrutar del presente.

Un compañero de trabajo tiene sentimientos hacia ti; es buena idea aclarar tus emociones con él. Te pagarán una deuda pendiente y recibirás una invitación para una fiesta este sábado. No subestimes tus habilidades para hacer negocios, ya que eres el mejor vendedor del zodiaco; organiza tu tiempo para mejorar tu economía.

En el amor, podrías tener conflictos con tu pareja por celos; considera tomarte un tiempo si es necesario. Los Tauro solteros seguirán viviendo relaciones pasajeras sin compromiso, centradas solo en el placer. Tus números mágicos son 00, 19, y tu color es el naranja.

Géminis

Este fin de semana estarás ocupado poniéndote al día con el trabajo y las materias de la escuela. Es fundamental que organices bien tu tiempo para evitar presiones innecesarias.

El viernes, realizarás pagos atrasados de tu tarjeta de crédito y de colegiaturas. Un amigo te invitará a una fiesta; trata de asistir, pero evita los excesos para no afectar tu salud. Recuerda que la ansiedad y los nervios son puntos débiles para los Géminis, así que continúa con tu rutina de ejercicios y dieta saludable.

Podrías recibir dinero extra gracias a la lotería con los números 10 y 23, y el color rojo atraerá abundancia a tu vida. En el amor, disfrutarás de una relación más armoniosa con tu pareja. Si eres soltero, un amor de Aries o Acuario podría llegar a tu vida. También resolverás asuntos legales a tu favor, pero evita decir mentiras para no complicarte.

Cáncer

El 11 de octubre, tu energía estará algo revuelta, así que te aconsejo llevar un limón verde en tu bolsa y ponerte perfume antes de salir para protegerte de esas influencias. Este fin de semana, te enfocarás en reorganizar tu vida sentimental, dejando atrás a las personas que te perjudican.

Aunque los Cáncer suelen ser pacientes, llega un momento en que es necesario rodearse de gente más positiva. Te invitarán a un viaje el domingo, aunque será cerca de casa. Si una persona ya no te quiere, es mejor seguir adelante.

También te harás algunos arreglos estéticos, ya que te gusta lucir bien, y aprovecharás para organizar tu casa y deshacerte de lo que ya no usas. Además, empezarás un curso de arte e idiomas los fines de semana. Para los Cáncer solteros, podría aparecer un amor nuevo de Piscis o Escorpio, muy compatible contigo. Tus números de la suerte son 12 y 37, y tu color es el verde.

Leo

Este fin de semana, experimentarás energías encontradas, así que intenta mantener pensamientos positivos y alejarte de personas que no te benefician. El viernes recibirás una oferta de trabajo bien remunerada; enciende una vela roja y pide a tu ángel lo que deseas, y verás que se cumplirá.

Te invitarán a salir con un nuevo interés amoroso, y recuerda que tu sensualidad te hace atractivo. Cancelarás un viaje que tenías planeado, y un amor del pasado, de Sagitario o Acuario, te contactará para hablar sobre retomar la relación. Presta atención a tu salud, ya que podrías tener problemas de presión alta y estrés; busca relajarte y salir con amigos.

El domingo tendrás un golpe de suerte con los números 13 y 40, y tu color es el blanco. Ten cuidado de no confiar demasiado en personas recién conocidas, ya que podrían traicionarte. También es un buen momento para dedicar más tiempo al estudio, especialmente para tus exámenes finales.

Virgo

Este fin de semana será afortunado para ti, así que es un buen momento para realizar pendientes, como buscar un trabajo mejor remunerado. Para atraer suerte, pon un dije o cadena de plata. Celebrarás a un familiar, y tus festejos son muy esperados porque siempre eres servicial. El viernes tendrás mucho trabajo pendiente y deberás actualizar tus documentos de pago.

El sábado, salirás a una fiesta y te invitarán a una cena; asegúrate de comprarte ropa nueva para lucir bien. Recibirás una invitación para un viaje que será a finales de año, así que ve preparándolo. Un amigo te sorprenderá con un regalo inesperado, y tendrás un golpe de suerte con los números 21 y 99, usando el color amarillo. Tus padres te informarán sobre un divorcio familiar, y podrías considerar adoptar una mascota.

Libra

Este fin de semana es ideal para reinventarte y dejar atrás todo lo negativo de la semana pasada. Es un buen momento para hacer una lista de lo que no deseas en tu vida y depurar lo que no te beneficia. Recibirás una propuesta para un viaje en diciembre, así que empieza a prepararlo, ya que será una gran experiencia.

No te compliques tanto en el amor; permítete ser querido y notarás cómo mejora la paz con tu pareja. Para los Libra solteros, un amor apasionado de Aries, Géminis o Acuario llegará, muy compatible sexualmente contigo. No descuides tu salud; es recomendable que te hagas un chequeo médico para despejarte de preocupaciones.

Tendrás un golpe de suerte con los números 07 y 88; tu color es el naranja. Además, sé más discreto con tu dinero para evitar envidias. Tu mamá te buscará para pedirte un favor o invitarte a una fiesta familiar.

Escorpión

Ignora los chismes y trata de no ser tan sensible ante situaciones que no puedes controlar. Tu signo tiende a ser vulnerable a malas energías y envidias, así que mantente fuerte y disimula cualquier daño que sientas; así saldrás victorioso de cualquier situación incómoda.

El viernes será un día mágico para ti, ya que recibirás una sorpresa económica. Tendrás la oportunidad de conocer personas afines en el amor y te llegará una propuesta de negocio. Decidirás arreglar y pintar tu casa; mover los muebles también ayudará a que la energía fluya.

Para los Escorpión con pareja, evita pelear por celos infundados; la confianza es esencial en una relación. Tus números de la suerte son 00 y 66, y tu color es el verde. Este fin de semana, modera el consumo de alcohol y comida para cuidar tu salud.

Sagitario

El viernes será un día mágico, ya que estás en tu mejor etapa del mes; recibirás una oferta de empleo y dinero extra. Te aconsejo no comentar tus planes para evitar envidias. El fin de semana será divertido, lleno de salidas con amigos y familia; es importante fortalecer esos lazos.

Ten cuidado con tu relación; habla claramente y define tu situación amorosa para disipar dudas y celos. Si ves que la relación no avanza, considera tomarte un tiempo. Te comprarás un nuevo celular y renovarás tu plan de pagos, además de arreglar documentos de visa y pasaporte para un viaje de fin de año.

Para los Sagitarios solteros, llegará un nuevo amor del signo de Sagitario o Leo, muy compatible contigo. Tendrás un golpe de suerte con los números 15 y 33; tu color es el naranja.

Capricornio

El viernes estarás en reuniones con tus jefes para discutir un nuevo proyecto y posibles cambios de puesto. Recuerda que estás en una etapa de crecimiento laboral. En cuanto a tus estudios, es importante que te esfuerces más para lograr tus objetivos profesionales.

Este fin de semana lo dedicarás a ti mismo, buscando disfrutar al máximo. Con tu pareja, la compatibilidad será excelente; y los Capricornio solteros vivirán una fase de conquistar a varias personas. Cuida tu dinero y comienza a ahorrar; también deberás organizar los documentos de tu licencia de conducir y seguro del coche.

Estás planeando un viaje para finales de mes con tu pareja. Un amor de Libra o Sagitario querrá hablar contigo sobre algunos rumores, así que asegúrate de aclarar las dudas de tu pareja. Tendrás un golpe de suerte con los números 22 y 67, y tus colores son el amarillo y el blanco.

Acuario

Este fin de semana estarás lidiando con muchos pensamientos contradictorios, especialmente en el amor. Tu signo a menudo tiene dificultades para dejar atrás relaciones pasadas y abrirse a nuevas aventuras. Se recomienda que trabajes en el desapego y elijas mejor a las personas a tu alrededor, especialmente si son de Tauro o Géminis.

El viernes tendrás mucho trabajo y estarás cerrando un proyecto, así que evita distracciones para cumplir con tus pendientes. El sábado asistirás a un curso para actualizarte profesionalmente; cuida tus ingresos y gasta solo lo necesario. Un familiar te invitará a un viaje en noviembre.

No intentes impresionar a los demás; es mejor ser humilde y dejar que tu personalidad brille. Tendrás un golpe de suerte con los números 18 y 91, y tu color es el rojo.

Piscis

Este fin de semana será de buena suerte para ti, especialmente porque tus números mágicos son 11 y 13. Te recomiendo jugar a la lotería, ya que la abundancia estará de tu lado, y utiliza más el color blanco. El viernes recibirás una propuesta de trabajo mejor remunerado; tu signo está rodeado de energías positivas, así que organiza mejor tus gastos y comienza a ahorrar para el futuro. En el amor, vivirás momentos intensos y apasionados.

Te invitarán a una fiesta este sábado, ¡así que ve y disfruta! No seas tan indeciso; saca tu visa y pasaporte para poder viajar con tu familia a fin de año. Para los Piscis solteros, llegará un amor de Cáncer o Libra, que será muy compatible contigo. También recibirás una mascota que te llenará de alegría, y es importante que evites problemas ajenos y envidias de quienes buscan aprovecharse de ti. Cambiarás tu look y te comprarás ropa nueva para lucir espectacular.

Con información de Mhoni Vidente

MF