Mhoni Vidente: Horóscopos mágicos del 4 al 9 de junio

Aries

Te viene la carta del carruaje, no te detengas, sigue adelante y sé más inteligente al momento de dar una opinión, de contestar y de tomar sobre todo una solución a algún problema. Esta semana se muy inteligente al momento de contestar, que vienen oportunidades nuevas en cuestiones de cambio de casa, de ciudad, vienen situaciones que te van a ayudar a desenvolverte más en el trabajo y estudio.

Trata de ser más ambicionista, ambiciona esta semana, hoy domingo grita voy a adelgazar. Dedícate a tu carrera universitaria, a proyectos de trabajo o negocio propio, enfócate en seguir, siempre trata de terminar lo que empieces para que tengas cerrados esos círculos y empezar a avanzar.

Alguien del pasado, te va a buscar en cuestiones amorosas, vas a estar muy compatible con los signos de Capricornio, Géminis y Virgo, van a estar muy cerca de ti y que nos está diciendo que tus números mágicos van a ser el número 1 y 30. Tu mejor día va a ser el día martes. Tus colores van a ser el color rojo y naranja

Tauro

Te viene la carta de la estrella, vas a seguir brillando, traes mucha fuerza, traes mucha condición de ser alguien. Esta semana va a ser de muchas juntas laborales, pero a ti te van a estar reconociendo lo que estás haciendo.

Para empezar a crecer quítate mentalidades del pasado sobre todo mediocridades, esa falta de conciencia y, sobre todo, llénate de valor, de fuerza y entusiasmo toda la semana para seguir con tu proyecto personal, recuerda que tú eres muy bueno para hacer negocios.

Para el Tauro que está en pareja le salen pleitos fuertes o distanciamiento en cuestiones de amor, así que sé un poco más inteligente al contestar. Va a ser una semana de exámenes escolares así que trata de estudiar más y enfócate en lo que quieres hacer. Cambia el celular por uno más reciente, pero trata de no pagar tanto, recuerda que tu casa es base para estar mejor, vas a estar arreglando tu casa, vas a estar comprando muebles, cambia los muebles de lugar mueve las energías para que tú estés más tranquilo y sobre todo cuídate de problemas del intestino de estómago o de úlceras trata de ir con tu médico y mantenerte lo más saludable que puedas en estos cuatro o cinco días de la semana.

Tu mejor día va a ser el día miércoles, tus números mágicos serán el 6 y 24 con dos golpes de suerte y los colores dominantes que te van a acompañar serán el color morado y blanco.

Géminis

Te sale la carta del As de oros; es tu mes, sigues cumpliendo años, traes mucha fuerza, traes estabilidad económica y crecimiento, sobre todo la carta del As de oros nos está diciendo que viene una propuesta nueva en cuestión en laboral, una propuesta nueva de cambio de casa y sobre todo la llegada de un dinero que te debían o la compensación.

Llega el progreso la abundancia sin límites, te vas a dar a notar ante los demás por buen trabajo y tu desempeño, tu carisma, tu forma de vestir, tu forma de ser en cuestiones de plática te va a estar ayudando a crecer más como persona. En cuestiones amorosas, vas a estar muy compatible con los signos de Capricornio, Aries y Libra, tú déjate querer si te busca un amor del pasado, pues se vale regresar.

Tu mejor día va a ser el lunes, o sea, todas las semanas, vas a tener bastante suerte con tus números mágicos que van a ser el número 7 y 21 con dos golpes de suerte. Tu color va a ser el color morado y blanco te dice, cuídate del mal de ojo y de las envidias trata de protegerte con un limón con agua bendita o ponerte mucho perfume antes de salir

Cáncer

Te sale la carta del Diablo, cuídate de los enemigos ocultos, cuídate de las personas que te hablan bien, no confíes tanto. Esta semana que va a ser revisión de tus jefes, auditoría y vas a tener bastante trabajo, aparte ya están hablando de ti para darte un mejor puesto o ascenderte en los próximos días, eres muy capaz en todo lo que haces nada más trata de concentrarte, visualizarte en el éxito

Vienen amores nuevos del signo de Piscis, Virgo o de tu mismo signo, estarán muy cerca de ti en cuestiones de amor sincero, estabilidad y con una magia nueva que te pondrá muy bonita. Toda esta semana se va a estar dando para poder transformar tu vida a lo positivo, quítate energías positivas, sobre todo, no prestes dinero, no debas tanto y trata de renovar completamente tu guardarropa.

Tu mejor día va a ser el jueves que te van a invitar a salir de viaje en los próximos días y ya lo vas a estar organizando. Llegará dinero fácil en la lotería con tus números mágicos que van a ser el 11 y 18. Tu color va a ser el color amarillo y el color verde.

Leo

Te vienen las cartas de la torre, estás edificando algo nuevo, importante en esta semana que vas a tener triunfos y éxitos, pero sé muy inteligente al momento de tomar ese proyecto de trabajo que te va a hacer crecer mucho en todos los sentidos. Cuídate de la gente chismosa, que está alrededor de ti no son los que están fuera, son los que están bien cercas, te andan chismeando hablan de ti porque tú mismo provocas ese chisme o tú les das esa arma.

Cuídate mucho de problemas de espalda o de riñón, trata de ir con tu médico, que la carta de la Torre también te dice que tienes que proteger tu familia, los tienes que apoyar y sacarlos adelante en cualquier situación. Te van a dar la visa, el pasaporte o la residencia, los trámites legales en estos días.

Tu mejor día va a ser el miércoles. Tus números mágicos van a ser el número 23 y 26 Los colores dominantes para ti en esta semana van a ser el color plateado y el azul fuerte.

Virgo

Te sale la carta del Loco, es un tiempo de madurar, son tiempos de crecer en cuestiones personales y ya buscarte una pareja estable; a veces el signo de Virgo no busca parejas estables, busca casados, divorciados o con esa situación porque no quieren ningún compromiso, pero es un tiempo de buscar a alguien con quien quedarse signo de Virgo y formar una familia, también vas a estar hablando de comprar una casa, un terreno o un coche.

Te vienen cambios radicales en la forma de pensar, o sea, tienes que cambiar comportamientos negativos, tienes que quitarte manías y sacar adelante tus virtudes y tu forma de ser, recuerda que vas a tener dos golpes de suerte en cuestiones de dinero y que si estás buscando que ese amor sea completamente compatible contigo nunca doblegues las manos por alguien que quieres estar, si tu amor deseado es del signo de Acuario, Piscis, Tauro o de tu mismo signo, quiere decir que es un amor verdadero.

Tu mejor día va a ser el día martes. Tus números mágicos son 05 y 13 en cuestiones de lotería. Los colores dominantes de esta semana que te van a estar ayudando son el violeta y amarillo.

Libra

Te sale la carta de la muerte, es un cambio radical y fundamental en toda la semana, se vienen cosas muy importantes que te van a hacer crecer, pero qué tienes que tomar decisiones, aunque duelan. La carta número 13 es abundancia y estabilidad económica que te sale un cambio de casa o que vas a estar remodelando.

En la semana vas a completar las metas que estabas pidiendo, busca tener esa oportunidad de trabajo o de negocio propio en los próximos días que te van a funcionar, traes el ángel más fuerte detrás de ti, el Arcángel Miguel, gracias al número 13 te va a estar ayudando a quitarte energías negativas y personas tóxicas, que últimamente te estaban rodeando. Recuerda trata de sanar tu economía, pagar las deudas del coche o de la casa y seguir progresando, porque ya mero te vas de vacaciones.

Tu mejor día va a ser el día martes. Tus números mágicos van a ser el número 10 y 17 que te está diciendo que los sueños siempre se hacen realidad. El color blanco y el color azul fuerte te van a dominar y apoyar a lo largo de la semana.

Escorpio

Te sale la carta del mundo, es el momento de tomar esa fuerza y salir adelante de cualquier problema. Toda la semana, vas a estar brillando en cuestiones de trabajo o de proyectos nuevos. Te vienen amores extranjeros o amores de otra parte que te van a estar conquistando, pero tu mejor compatibilidad va a ser el signo de Piscis, Cáncer o Leo déjate querer, recuerda, no puedes mezclar tanto la sensualidad con el amor, busca el amor verdadero y después el sexo para que no tengas ningún problema.

Te van a reconocer tus logros, vienen méritos en estos días, la llegada de un dinero extra y sobre todo la venta de una propiedad o de un coche y ese dinero te va a estar llegando. Trata de poner limitantes a la amistad o con la familia y cada quien arregle sus problemas, no andes cargando problemas, vas creciendo, vas escalón por escalón, nada más trata de sincronizar tu tiempo, levántate más temprano, haz ejercicio y vete a la escuela.

Tu mejor día va a ser el día lunes. En los números nos está diciendo que vienen dos golpes de suerte con el número 20 y 27. El color que te va a dominar va a ser el color amarillo y verde.

Sagitario

Te sale la carta del Sol, esto significa que vas a seguir brillando, traes muy buena fuerza, traes energía extra, le caes mejor a las personas te has vuelto más carismático eres una persona que está brillando mucho.

Vas a estar preparando maletas para salir de viaje, pero te proponen poner un negocio en el ámbito de discotecas, comidas o algo relaciones públicas que se te va a dar muy fácil, pero busca un equilibrio en tu vida, no puedes o tomar mucho alcohol y después no tomar nada, no puedes hacer mucho ejercicio y después no hacer nada, tienes que buscar un equilibrio, tienes que aprender a dormir, a hacer ejercicio, comer bien, no tener tantas deudas salir adelante.

No salgas con tantas personas al mismo tiempo, en cuestiones amorosas, que te hace confundirte mucho el amor, por eso búscate una persona más compatible que va a ser del signo Aries, Leo o Virgo.

Tu mejor día va a ser el día miércoles. Tus números mágicos van a ser los números 2 y 8 el color que te va a estar dominando va a ser el color naranja y verde.

Capricornio

Sale la carta del emperador, es una semana de sentirse grande, es una semana de tener logros, es una semana de reacomodar los sentimientos que tenías o las cosas negativas que sentías por las demás personas, nos dice la carta del emperador que te llega un dinero extra o te quieren subir de puesto o de ascenso, que tomes esa oportunidad de crecer en cuestión laborales que puedes con eso y con más que te apliques más.

Se un poco más consciente al momento de actuar, ten más confianza en lo que estés haciendo que lo vas a lograr, se un poco más honesto con tu vida y con los que te rodean que a la mentira dura hasta que la verdad llega trata, de no ser tan infiel o no causar ningún problema en cuestiones de pareja que tu estabilidad.

Tu mejor día va a ser el martes aparte. Tus números mágicos van a ser el número 16 y 19 con dos golpes de suerte, tu color va a ser el color blanco y el rojo intenso.

Acuario

Te sale la carta del mago, pide que se te va a dar. Se más reservado, no platiques tus planes ni tus logros, porque las envidias las traes muy cerca, se muy inteligente al momento de invertir, que te va a estar buscando un amor del pasado para pedirte perdón y se vale perdonar a la gente, pero no se vale regresar, sigue el adelante y sigue conociendo personas más compatibles que van a ser del signo de Aries, Tauro o libra, van a estar muy cerca en cuestiones amorosas

En las cartas nos dice que que vas a tener un poder extra en esta semana para poder convencer a los demás de hacer lo que tú quieres hacer, o sea, tener un negocio o un trabajo, vas a tener ese ese carisma extra en estos días, pero cuídate mucho de problemas de intestino o de úlceras trata de cambiar la alimentación y duerme más que últimamente te has estado desvelando. Va a ser una semana de renacer si estuviste pasando por situaciones complicadas de dinero, esta semana vas a tener más estabilidad.

Tu mejor día va a ser el martes que va a ser una semana de éxito y triunfos. Tus números mágicos van a ser el número 04 y el 14. Tu color va a ser el color amarillo y rojo.

Piscis

Sale la carta de las de bastos, poder, fuerza, crecimiento laboral y crecimiento económico. Te busca un amor del pasado que es Géminis, Cáncer o Escorpio para proponerte matrimonio, estabilidad amorosa y sobre todo amor verdadero. La carta de las Bastos nos dice que definitivamente va a ser una semana de muchos logros, de no enojarse, de ser un poco más comprensivo.

Uno llega más lejos con voluntad que con inteligencia, si tú tienes voluntad lo vas a lograr Piscis, voluntad de adelgazar, voluntad de acabar tu carrera, tu voluntad en cuestiones de comprar un coche. Uno llega más lejos con voluntad que con inteligencia y que se vale ser materialista

Tu mejor día va a ser el día lunes. Tus números mágicos van a ser el número 03 y 15. Los colores que te van a estar ayudando en estos días son el azul y el rojo.