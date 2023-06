Mhoni Vidente: Horóscopos mágicos del 18 al 23 de junio

Aries

Te viene la carta del mundo, es el momento de estar preparando las maletas esta semana vas a ver hacia dónde vas y hacia dónde quieres caminar, si esa persona no es tan compatible contigo, búscate personas más compatibles en todos los sentidos, en amistad, en pareja, en trabajo, en negocios para que puedas fluir y te puedas desenvolver bien en planes muy importantes.

En esta semana tu mejor día va a ser el día martes, tu color va a ser el verde fuerte y el color rojo que te dice que habrá amores nuevos y compatibles y que vendrán en estos días que tengas más compasión contigo mismo. Tus números mágicos van a ser el 02 y 27 que nos está diciendo que trates de madurar más. No digas todo que sí, aprende a decir que no para que no abusen de tu buen carácter, de tu nobleza. Sea más inteligente en tus negocios.

Tauro

Te sale la carta del sol. Es una semana de estar brillando, de estar mejor económicamente, de empezar a avanzar en todos los sentidos, te tienes que quitar de problemas que venías arrastrando de tiempo atrás. Va a ser una semana de mucho trabajo, de cambio de puestos y cambio de gerentes o directores de la empresa. Andas preparando vacaciones para finales de mes con la familia y amigos que eso te va a divertir mucho.

Tu mejor día va a ser el día miércoles, tus números mágicos van a ser el número 19 y el 11 con dos golpes de suerte, pero trata de controlar tu carácter, trata de tener autocontrol, disciplina y éxito, las tres palabras que te van a seguir esta semana. Cuidado con los amores del pasado que una persona que te quiso mucho te está haciendo brujería o está hablando mal de ti, ojalá que puedas quedar en paz.

Tu color va a ser el blanco y el naranja, que indican que habrá nuevos amores compatibles del signo de Acuario, Virgo o Sagitario, se van a acercar a ti con buenas intenciones, sin embargo, trata de estar más en Comunión con el espíritu santo o con tu ángel de la guardia. El dinero te llega a manos llenas que incluso vas a poder invertir, vas a poder crecer económicamente, pagar tus impuestos, tus deudas, sana tu economía y empieza a avanzar

Géminis

Siguen cumpliendo años, todavía hay unos días, te sale la carta de la estrella, sigues brillando, pero acuérdate que cuando la gente está hablando mucho de ti con muchos chismes, mal de ojo o envidias es que te estás dando notar. Vas a saber de una invitación o una boda y vas a tener planes de viaje para el mes de julio, pero de una vez vas a empezar a comprar los boletos.

Tu mejor día va a ser el lunes, el color que te va a dominar va a ser el color blanco y morado que te dice que trates de ser más sensible al momento de decir las cosas, es decir, no ser tan agresiva o tan agresivo, si ves que esa relación de pareja ya no funcionó es hora de darle vuelta a la página y conocer gente más compatible, pero antes lo que tienes que hacer es enamorarte de ti para que puedas avanzar en la vida.

Los números mágicos van a ser los números 04 y 07, que indican que vas a tener un poder extra esta semana para que puedas realizar tus exámenes y tu trabajo, ya estás en el momento de progresar y crecer, buscar un patrimonio y buscar una estabilidad, te está dando la posibilidad de administrar tu vida y estructurarla, hay que administrar tu tiempo para que te alcance el día en todos los sentidos: a hacer ejercicio, comer bien, ver a tus padres, a tu familia, a tu pareja, salir a caminar, date tiempo para ti.

Cáncer

Te viene la carta del as de oros. Empieza tú era, ya vas a empezar a cumplir años a partir del día 21, así que tu mejor día va a ser el 21 de junio, que ese día va a ser cabalístico para que empieces a desarrollar más cosas. Yo sé que estás preocupada o preocupado por un familiar en cuestiones de enfermedad, de problemas, de divorcio o que no tiene trabajo, ya se va a solucionar, con tu ayuda, es una señal de que tú vas a poder tener la posibilidad de empezar a crecer

Tu color va a ser el color rojo y el color azul intenso e indican que viene un crecimiento muy importante en lo espiritual y en lo laboral, pero piden que te concentres muy bien y que no agaches la cabeza, siempre ponen alto completamente tu trabajo, tu mentalidad defiende tus razones de ser feliz.

Tus números mágicos van a ser los números 05 y 16 que nos dice que tengas valentía, ante todo para tomar soluciones, cuando uno tiene valentía para tomar las soluciones empieza a crecer y cuídate de las traiciones de las personas del pasado, parejas, amores o amigos, cuídate mucho de las tradiciones.

Leo

Te sale la carta de la templanza. Va a ser una semana de pensar dos veces lo que vayas a hacer, va a ser una semana de tomar decisiones, pero sin enojarte y sin desesperarte. La carta de la templanza nos dice que por fin te vas a quitar esa brujería, mal de ojo o envidia que venías arrastrando de tiempo atrás.

Saca adelante todas las comunicaciones que tenías atoradas, si tenías problemas de decir lo que sientes a alguien durante esta semana será ideal. En la semana verás verdades y mentiras, se van a sacar a relucir, ¿quién te ha dicho mentiras?, y ¿quién te ha dicho verdad?

Es el momento de tener el mensaje divino en tu vida para saber tu existencia y hacia dónde vas que Tu mejor día va a ser el miércoles y te va a ayudar a tener relaciones políticas, empresariales y con gente de poder para que puedas crecer más. Tus números de la suerte van a ser el 08 y el 30, por su parte los colores que te van a dominar serán el blanco y azul fuerte.

Virgo

Te sale la carta del Sol. Vas a poder brillar y vas a poder salir adelante. Estás en el momento de sentir que las cosas se están alineando, traes muy buena suerte, que si te quieres cambiar de trabajo, hazlo. Estás en el momento ideal, viene un dinerito extra para que empieces a crecer y recordar que el pasado se quedó atrás y así debes dejarlo atrás completamente.

Esta semana va a ser de mucho trabajo, por lo tanto, para sobrellevar la semana usa tus colores dominantes que van a ser el naranja y el verde que indican que seas más creativo en tu vida. Cambia de look, comprate ropa, vístete diferente, llama la atención. También va a ser una semana muy amorosa, muy placentera y que te vas a estar sintiendo bien.

Tu mejor día va a ser el día martes, tus números mágicos van a ser el número 15 y 27 y piden de ti que seas un poco más materialista, que busques el dinero, la ambición, el crecer, que eso se vale también.

Libra

Te sale la carta del juicio. Va a ser una semana de arreglar papeles pendientes del pasado, papeles de escuela o pagar colegiaturas. Una semana de concentrarte hacia dónde vas y qué quieres tener para ser feliz. Tu mejor día va a ser el martes, tus números mágicos van a ser los números 01 y 14 que te dice que la ambición ante todo para poder salir adelante.

Cuídate de las personas que te hablan bonito y que te ofrecen cosas que son irreales, no caigas en fraudes, no caigas en mentiras y sobre todo mantén seguro tu trabajo y tu negocio, vas a saber de un familiar que le vas a estar ayudando a conseguir trabajo o poner un negocio.

Tu color va a ser el color blanco y naranja, que son los colores de la felicidad y de la tranquilidad, busca ilusiones nuevas, sal más, conoce más gente, métete a estudiar inglés, métete a estudiar algo como cortar el cabello, algo de comunicaciones que te va a ayudar a desenvolverte más.

Escorpión

Te sale la carta de la fuerza. Traes muy buena suerte, traes mucha abundancia y traes prosperidad en cuestiones de dinero. Si estás pensando en vender, rentar o comprar un terreno es el momento ideal para que empieces a progresar económicamente. Tienes que cuidarte de la piel y del cabello que van a hacer tus puntos débiles.

En esta semana no te hagas ninguna cirugía estética ni dental, no te cortes el cabello, espérate hasta que pasen estos tiempos, hazlo en tu mejor día que va a ser el miércoles, tus números mágicos van a ser el número 18 y 21 que nos dice que habrá resultados en todas las relaciones públicas, políticas y económicas.

No tengas temores al que dirán, sé auténtico. No te divorcies, no te desesperes, tenle paciencia, a tu pareja que las cosas se van a poder arreglar. Tu color va a ser el color amarillo y el color azul que te dice poder personal y alegría extra.

Sagitario

te viene la carta del Loco. Es tiempo de madurez mental, madurez en cuestiones de persona, si ves que esa gente con la que te juntas no te ayuda y no te saca de ningún problema, no son tus amigos o no son nada para ti, trata, por eso trata de cambiar radicalmente de personas, aléjate, de amores tóxicos, aléjate de la familia, envidiosa, que a veces no te deja crecer.

Estás en el momento de reinventarte, tu mejor día va a ser el día jueves, tus números mágicos van a ser el número 13 y el 19 e indica que habrá cambios radicales y totales en esta semana, por eso te dice que vienen dos golpes de suerte. Te vas a sentir mejor contigo mismo, es decir, que vas a poderte desarrollar más y te vas a quitar problemas del pasado.

El color que te va a dominar va a ser el color azul y el color plateado, colores que debes usar para cortar lo negativo. Trata de ser más sensible, no caigas en las trampas de fraude, de mentiras o que te quieran ver la cara. Otra recomendación abre muy bien los ojos que va a ser una semana de exámenes, así que te pones a estudiar.

Capricornio

Te sale la carta del mago. Pide que se te van a dar las cosas y se te están alineando. Vienen viajes muy pronto en donde te vas a sentir mejor, recuerda no decir mentiras y no creerte las propias mentiras que tú dices, trata de ser más consciente de hacia dónde vas y qué quieres para estar mejor. Va a ser una semana de escuela, de exámenes, de mucho trabajo, de auditorías, de estar de muchas presiones, pero estás hecho para eso.

Tu mejor día va a ser el martes, tus números mágicos van a ser el número 26 y 30 que nos dicen que trates de guardar dinero, sana tu economía y paga tus deudas, además búscate gente que te ayude a crecer, que sean complemento para ti para que te puedas desarrollar. Muy importante que no te pelees con tus padres, ni con tu familia que ellos siempre van a ver por ti.

El color que te va a dominar va a ser el amarillo y el rojo, que viene algo de magia. En esta semana que se van a empezar a alinear todo lo que te rodea, habrá una transformación positiva y sobre todo ilusiones nuevas de trabajo, cambios de pareja, vas a poderte reinventar y sobre todo un renacimiento.

Acuario

La carta del emperador nos dice que eres la fuerza, la determinación y el crecimiento total. En esta semana todo lo que estés haciendo para mejorar como quitarte esas energías negativas, que nada más te inundan la cabeza de coraje o de rencores te va a ayudar, tú deja todo lo que pasó en el pasado y empieza a avanzar.

Va a ser una semana, sobre todo el lunes; que va a ser tu día mágico, de mucho trabajo, de poderse reinventar, de sentirte mejor en cuestiones de salud. Tus números mágicos van a ser el número 03 y 17, con dos golpes de suerte. Cómprate la casita, cómprate un terreno, cómprate es un departamento, empieza a hacer inversiones, empieza a tener un patrimonio que te va a ayudar a sentir mejor.

Los colores que te van a estar dominando van a ser el azul intenso y el amarillo y te piden que tengas más comunicación con todos, o sea, no te cierres a hacer cambios, trata de comunicarte que viene alguien que te va a ayudar mucho en cuestiones, políticas, de emprendimiento o negocio propio y te va a dar la mano en estos días.

Piscis

Te viene la carta del diablo. Cuídate de los enemigos ocultos, cuídate de las traiciones en el trabajo, cuídate de las envidias, pero no todo es maldad, esta carta también es la carta del dinero, de la lotería, de las deudas, del dinero fácil, de la estabilidad económica, te van a pagar un dinero para que puedas cambiar tu coche, cambiarte de casa, incluso vas a poder poner un negocio.

Tu mejor día va a ser el día miércoles y tus números mágicos van a ser el número 09 y 22 que nos está diciendo que habrá un golpe de suerte en cuestiones de lotería y que te van a decir una verdad muy importante. El color que te va a dominar es el color rojo y el color amarillo. Va a ser una semana de pasión, de planear casarte, va a ser una semana de planear ya tener hijos que vas a poder lograr salir adelante de cualquier problema laboral o de escuela.

Puedes hacer cualquier transición en cualquier ámbito, cambiar el look, cambiarte de trabajo, cambiar de casa, cambiar tu papelería, cambiar todo lo que tengas pendiente y todo hacia lo positivo, no a lo negativo y acuérdate que es muy importante que tomes cursos de sanación, cursos de angelología, metafísica, que eso se te da muy fácil.

