Mhoni Vidente: Horóscopos especiales para el mes de junio

Aries

Te sale la carta del loco. Va a ser un mes de tomar decisiones, un mes de crecer, de empezar a avanzar y dejar completamente todo lo negativo atrás, va a ser un mes de cambio de trabajo, cambio de ciudad o cambio de país. La carta del Loco nos dice que va a ser un mes de dinero fácil, te pagan el dinero que te debían y aparte habrá más abundancia.

Se viene un amor compatible del signo de Capricornio, Leo o del mismo signo de Aries, van a estar muy cerca de ti en cuestiones amorosas, probablemente te viene una propuesta de amor verdadero o propuesta de matrimonio, mantente atento. Llega, además, un crecimiento extra en cuestiones personales por ello sigue estudiando, sigue preparándote y empieza a avanzar. Harás la compra de un coche, de una casa o de un terreno para acrecentar más tu patrimonio, si estás en planes de una cirugía estética médica hazla en el mes de junio que todas las energías están a tu favor.

Tus números mágicos van a ser el número el 8 y el 11, son números cabalísticos que te van a regir completamente todo el mes de junio. Tus días mágicos van a ser el día primero, el día 7, el 13, 20 y el 27 de junio. Los colores que te van a dominar durante todo el mes son el naranja y rojo, que te dice que salgas a caminar al sol, que salgas a que te den esos rayos para cortar completamente las energías negativas.

Tauro

Ha salido la carta del mundo. El mes de junio es para salir de viaje, es conocer gente nueva y con mejor vibra o ser más positivos. La carta del mundo nos dice que vuelvas a estudiar, que termines todo lo que empieces, que seas terco, pero con las cosas positivas no con las cosas negativas, si ves que esa pareja ya no es para ti no seas terco.

Si durante este mes te enfrentas a cuestiones de trabajo, negocio, casa que no se dan ya no las cargues, tienes que empezar a avanzar. Vas a llegar a acuerdos muy importantes en papelería, arreglos en cuestiones de trabajo, proyectos nuevos, ese acuerdo que te faltaba para poder negociar se te va a dar y vas a tener una solución a un problema que has arrastrado de todo el año.

Necesitas reinventarse, ponerte a dieta, cambiar el look, utilizar más el color azul y verde que van a ayudarte a crecer más en cuestiones económicas. Durante el mes de junio tendrás dos golpes de suerte en cuestiones de lotería, tus números mágicos van a ser el número 6 y 14. La abundancia se posa sobre ti en los días 3, 5, 15, 22 y 26.

Géminis

Te viene la carta el As de oros, claro, porque sigue cumpliendo años. Es un mes que trae más abundancia, cualquier cosa que inicies se va a dar sin ninguna preocupación. Viene un contrato nuevo, es una renegociación en cuestiones de cambiarse de trabajo, aparte de la terminación de una escuela o de un estudio que tenías de hace cuatro o cinco años, incluso está la posibilidad de graduarse.

Vas a estar recibiendo regalos muy importantes y será un mes de viaje, vas a estar saliendo fuera ahora que cumple años, pero las cartas dicen que seas un poco más consciente al momento de platicar que no hables por hablar que guardes mucho tus cosas personales para que no te llenes de energías negativas que seas más espiritual que te encamines más en cuestiones de tener más contacto con tu ángel de la guardia, hacer yoga meditar un poco empezar a hacer ejercicio

Muy importante, cualquier plan que quieras hacer en cuestiones de cambiarte de casa o irte a vivir fuera, se te va a dar, en cuestiones de cirugía, médica o estética se te va a dar, cualquier situación de cambiar completamente de imagen o verte mejor se va a lograr, mucho más si usas tus colores dominantes del mes: El amarillo y el naranja. Sus números mágicos, que vienen con dos golpes de suerte, son el número 5 y el 9. Tus días mágicos van a ser el día 2, 9, 11, 21 y 26 de junio, esos días van a ser claves para poder empezar a crecer más y que llegue un dinero extra.

Cáncer

También es tu mes, por eso te sale la carta de la estrella, vas a brillar te vas a poder reinventar, va a empezar a dejar completamente esas cosas negativas que arrastraban de malos amores, malas, amistades, traiciones, deudas, muchos problemas que tuviste en el mes de mayo, porque empiezas a cumplir años después del 21 de junio.

Este mes haz lo que tú sientas que te sienta bien o que te haga sentir mejor, no prestes dinero, ya no ayudes tanto a la familia, que cada quien se rasque con lo que puede y tú libérate de energías negativas, aparte, vas a estar hablando de salir de viaje porque vas a tener un amor nuevo que va a ser foráneo y será del signo de Sagitari, Piscis, Aries o tu mismo signo.

Estás creciendo, vas por muy buena dirección, estás sabiendo hacia dónde quieres ir y sobre todo vas paso a paso y escalón a escalón, la gente te está volteando ver, te estás dando a notar por ello aprovecha tus colores dominantes que serán el amarillo y el verde. Tus números mágicos van a ser el número 3 y 16. Los mejores días del mes para ti serán el primero, el día 13, el 20 y el día 23 que serán fundamentales para liberarte de ataduras del pasado

Leo

Sale la carta del juicio. Va a ser un mes de empezar a crecer, es un mes de empezar a madurar no puedes ir en la vida conociendo una persona y luego a otra y otra tienes que empezar a madurar, saber que estás pisando en tu presente y qué quieres para tu futuro. La carta del juicio nos dice que vas a poder arreglar todas las situaciones que venías arrastrando en ámbitos legales de visa americana, situaciones laborales, todo lo que tenías atorado o con problemas, lo vas a resolver.

Cuídate mucho del estómago y del intestino que esos van a ser tus puntos débiles, también cuida tu economía, en el mes de junio no gastes por gastar, trata de sanar todos los pagos que si vas a poder salir de viaje a mediados del mes, pero va a ser un viaje con la familia por dos o tres días, protégete de las envidias, protégete del mal de ojo de personas con las que anduviste o con las personas que tuviste una relación que no pudieron soportar que se dejara.

Tus números mágicos van a ser el número 23 y 26, van a ser perfectos para que tengas el doble de suerte y rápido en todos los sentidos. El color naranja y el color blanco son tus colores en el mes de junio y te dicen que seas más creativo porque viene un cambio positivo hacia ti. Aprende a amar una sola persona, que tus días mágicos van a ser el 4, 7, 12, 20 y 25.

Virgo

Te sale la carta de la torre, hay que cuidar la casa, hay que cuidar el dinero, te viene la oportunidad de un camino nuevo en cuestiones laborales que te va a ayudar a tener más ingresos, pero hay que cuidar el dinero, nada más los gastos precisos y pagar deudas, hay que cuidar tu patrimonio porque te vienen muy buenas oportunidades al final del año, pero ahorita hay que cuidar el dinero.

No te metas en chismes familiares, no te metas en problemas con los compañeros del trabajo, que cada quien diga lo que quiera decir y tú sé original, auténtico. Vienen el amor compatible que van a estar muy cerca de ti para hablarte con sinceridad y amor verdadero, será del signo de Capricornio, Aries y Géminis

Tus números mágicos va a ser el 4 y 13, el 4 te dice poder, determinación y sobre todo crecimiento laboral y el número 13 que habrá cambios en todas las formas de pensar, a veces necesitamos cambiar radicalmente de nuestra vida, aunque nos duela tomar las decisiones precisas, pero esos cambios nos van a ayudar a crecer sobre todo porque tienes dos golpes de suerte. Tus días mágicos serán el primer día, el 13,15,22 y 28. Usa tus colores dominantes, el violeta y el rojo, para que ser más sabio,

Libra

Sale la carta del emperador. Nos dice qué vas a hacer el mejor signo en el mes de junio, vas a ser el signo que va a alcanzar completamente el crecimiento la estabilidad y sobre todo más dinero, por un puesto nuevo en lo laboral o en campañas políticas. Cualquier problema que tengas en lo legal se va a resolver, si tienes pendiente una cirugía ocular, de dientes o algo de problemas en el estómago lo puedes hacer y vas a salir muy bien.

Vienen oportunidades nuevas en cuestiones de amores y de compatibilidad con parejas nuevas del signo de Capricornio, Acuario o Géminis que se van a acercar con buenos intereses hacia ti, pero ya tienes que cortar ese mal amor que nada más era puro interés, puro pleito o enojo, tienes que empezar a soltar para poder recibir cosas nuevas.

Estás en el propósito de estar más estable económicamente, pero también en el mes de junio vas a poder realizarte más en lo laboral o ámbitos de negocio propio. Trata de cambiar el look, como te ven te tratan, por eso es muy importante que te cuides y uses tus colores dominantes que van a ser el morado y el rojo. Tus números mágicos van a ser el 10 y el 25. Tu días mágicos, en los que te va a ayudar el Arcángel Miguel serán el 2, 4, 13, 19 y 25.

Escorpión

Te sale la carta de la templanza, calma que todo se arreglar en el mes de junio Escorpio, se van a arreglar las cosas, vas a batallar, pero las vas a poder arreglar, cualquier asunto que tenías en cuestiones de escuela de trabajo o problemas en cuestiones familiares, se van a arreglar. Junio va a ser la llegada de mucho dinero, te va a ayudar para poder pagar deudas, comprar un carrito, una casita o invertirlo en un negocio.

Trata de terminar bien tu escuela, no la dejes a la mitad, no te acostumbres a dejar las cosas pendientes, trata de resolverlas y terminarlas en su mejor momento. Se más prudente al hablar, no platiques tu logros, no platiques tus metas, no platiques las relaciones que tengas de pareja. Se vienen amistades nuevas y personas poderosas que te van a ayudar a crecer más en cuestiones laborales.

Tus números mágicos van a ser los números 24 y 27. El color que te va a ayudar, va a ser el color verde y el naranja. Llegarán amores, nuevas ilusiones, compatibles y apasionadas en el mes de junio con el signo de Piscis, Tauro y Cáncer, pero cuídate de los chismes familiares. Tus día mágicos para el mes de junio serán el día 7, 10,11, 21 y 27.

Sagitario

Te viene la carta del Sol, vas a brillar más que nunca en el mes de junio, es momento de ser alguien en la vida, es de un mes con esos cambios que necesitas para empezar a avanzar, es el mes de ponerse a dieta hacerse una cirugía estética, de reinventarse completamente que todo mundo te voltea a ver qué vas a hacer el pilar completamente del zodiaco, o sea, vas a hacer la fuerza incalculable con el sol.

Nunca dejes de ambicionar pues te dará energía extra para alcanzar, lo que tú quieres en dinero, pareja, trabajo, negocio, comunicación, artista, líder todo lo que tú quieras con la ambición vas a empezar a crecer y, sobre todo, tu progreso mental tendrá mucho progreso vuelve a estudiar trata de estudiar algo que te dé conocimientos extras y que los puedas poner en acción para estar mejor.

Tus colores dominantes van a ser el amarillo y rojo nos está dando el aviso de transformaciones en el amor con seres más compatibles contigo del signo de Capricornio, Aries y Leo.Tus números mágicos van a ser los números 1 y 7.

Capricornio

Ha salido la rueda de la fortuna, vas a estar arriba, es el momento de crecimiento, es el momento de empezar a avanzar, es el momento de decir “me quito estas amistades”, “me quito estos amores”, “me quito estos problemas y quiero avanzar y ser alguien en la vida”. La carta de la rueda de la fortuna te dice prudencia con lo que hablas, guardar tu dinero, no gastarlo por gastar, no prestar y fijarse con quién te relaciones en cuestiones amorosas que el amor más compatible para ti va a ser de tu mismo signo, de Aries, Géminis o Virgo.

La pareja que traes ahorita va a estar hablando de traiciones, peleas, infidelidades y va a ser un pleito muy fuerte, trata de solucionarlo de la mejor manera y autocontrol en tu carácter, no te puedes ir enojando con todo el mundo porque después la vida da vueltas y te los vuelves a topar, no te enojes, sigue adelante, acuérdate que donde trabajas, no es tuyo, no es tu negocio, no es tu dinero, haz tu trabajo, pero no te relaciones tan intenso en el trabajo, que después en sales perdiendo.

Tus números mágicos van a ser el número 17 y el número 19, serán claves para tener abundancia. Los colores dominantes del mes serán el naranja y el blanco. Tus días mágicos van a ser los días 6, 13, 19 y 27 de junio y serán muy importantes en cuestiones de salud de la piel, de riñón o sexual, que va a ser tu punto débil en el mes de junio.

Acuario

Llega la carta del mago, va a ser un muy buen mes, pide que se te va a dar, vas a estar en crecimiento mental, espiritual y laboral. Vienen cosas muy importantes para ti vas a estar festejando el cumpleaños de una persona muy querida, un familiar que te va a dar mucha alegría, aparte, te dice es el momento de poner ese negocio que querías y que te va a dar frutos.

Cuídate mucho de los chismes, porque tú mismo eres quien los provoca, tú les das armas a los demás para que hablen de ti, sé un poco más prudente y trata de ser un poco más cuidadoso con tus metas,porque te viene una oportunidad nueva de ascenso en cuestiones laborales debido a que le caes muy bien a tu jefe eso te ayuda a crecer.

Tus números mágicos van a ser el 19 y 20 que dicen que vienen oportunidades, triunfos y reconocimientos para ti, además va a llegar ese amor, que estabas esperando y será del signo de Tauro, Virgo o libra. Tus colores dominantes van a ser el azul y el amarillo. Tus días mágicos serán el 1, 7, 15, 21 y 23 de junio.

Piscis

Te sale la carta del ermitaño, y quiere decir que vas a encontrar la luz en el mes de junio, vas a encontrar la oportunidad de crecimiento, vas a encontrar el verdadero amor y va a ser del signo de Escorpión, Capricornio o Cáncer, se va a acercar con buenos intereses y económicamente solvente, aparte, te recomiendo mucho que si estás en planes de divorcio, de separación, planes de alguna demanda, lo hagas este mes que se te va a solucionar más rápido de lo previsto.

Necesitas realizar más cosas, dejar de pensar en los demás, en la pareja, en la familia, en los amigos, trata de pensar un poco más de ti, que sea el yo puedo, el yo quiero, tú di merezco, abundancia, merezco prosperidad y merezco crecimiento y nos está diciendo que definitivamente vienen reconocimientos en cuestiones de negocio propio o de trabajo en los próximos días.

Tus números mágicos van a ser el 15 y 21. Los colores que te van a dominar van a ser el azul fuerte y el blanco que dicen que habrá dinero extra, abundancia y estabilidad. Finalmente tus días mágicos van a ser el 1, 7, 14, 21 y 30 de junio.

