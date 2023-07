Mhoni Vidente: Horóscopos del día 23 de julio hasta el día 28 de julio

Aries

En las cartas te sale el As de oros, significa que vas a traer suerte toda esta semana, que podrás hacer cambios importantes, te van a estar invitando a salir de viaje. Tienes que empezar a decir la palabra si puedo, si quiero, quiero tener todo, eso te va a traer más abundancia y estabilidad.

Tu mejor día va a ser el martes, tus números mágicos van a ser los números 01 y 25 que indican que siempre vas a ser el primero, siempre vas a hacer el líder, por eso es muy importante tener buena imagen, conocer más, porque a la gente le gusta seguirte y aprender de ti, te van a llegar dos golpes de suerte en esta semana, trata de arreglar asuntos en cuestiones bancarias, paga tus deudas y sana más tu economía, no confíes tanto y sé más ambicioso a lo que quieras, visualízate donde quieres estar.

El color que te va a estar dominando en la semana será el naranja y rojo, son colores fuertes y determinantes que te ayudan a subir completamente en cuestiones de creatividad y cambios positivos. En cuestiones amorosas los signos que serán compatibles contigo serán Capricornio, Géminis y Virgo van a estar cerca de ti en cuestiones de logros sentimentales, de estabilidad, en cuestiones amorosas y sobre todo de tener una relación más placentera.

Tauro

Te sale la carta de la rueda de la fortuna y te toca estar arriba, te toca estar avanzando, te toca empezar a crecer, no hacerle caso a tantos chismes, no hacerle caso a tantos problemas que venías arrastrando en cuestiones de personas tóxicas o personas que no te deseaban lo mejor.

Tu mejor día va a ser el miércoles cuando va a haber Junta laborales para cambios de puesto, para que empieces a avanzar, recuerda trata de seguir estudiando y tomar un curso de inglés para que te realices más. Tus números mágicos van a ser el número 29 y 30 que te recomiendan sacar adelante todo lo que tenías en cuestiones de problemas, legales o situaciones que no podías resolver, endereza el camino o oblígate a ti mismo a ser un poco más disciplinado.

El color que te va a estar dominando durante la semana será el azul fuerte y blanco que son señal de que te cuides de las serpientes y de las víboras, te cuides mucho de la gente, envidiosa y del mal de ojo que te está rodeando, libérate y empieza a avanzar que definitivamente las cartas te están dando la fuerza necesaria para romper cualquier hechizo o cualquier problema que venías pasando de tiempo atrás tú si no es compatibles en

Géminis

Te sale la carta del mago. Va a ser una semana de recompensas, de logros, de éxitos, de triunfos en las manos, ya quítate esa pesadez, quítate esa mentalidad de fracaso, quítate esa mentalidad que no te deja avanzar, recuerda que tú tienes dos pensamientos por ser el gemelo, pero que sea más fuerte el positivo y no el negativo.

Va a ser una semana de salir de viaje por cuestiones laborales, pero va a ser rápido, vas y vienes. Tu mejor día va a ser el jueves, tus números mágicos van a ser el número 02 y 16 y te dice que trates hacer cosas en cuestiones de negocios propios o de trabajo, cosas de lo que más te guste, relaciones públicas, comunicación algo de enfermería, sp, algo de venta de ropa, cosas que te llenen y eso te va a estar manteniendo más alegre.

Son momentos de madurez, son momentos de ver hacia el futuro, tu patrimonio, tu estabilidad y tu trabajo. Tu color va a ser el color azul fuerte y el color amarillo, esos colores estan diciendo que vas a tener mucha ayuda espiritua, que vas a tener mucha ayuda de la gente que está ya con Dios o que ya murió que trates de pedir para que te pueda descenderezar en el camino y quitarte esas malas vibras o esas personas negativas.

Cáncer

Te sale la carta la templanza, calma que todo pasa, acabo de pasar tu cumpleaños y estás de buena suerte. Quítate el estrés, quítate las amarguras, cambia de pensamiento eres muy bueno en lo que haces. Te van a estar buscando amigos muy fraternos que te van a ayudar en cuestiones de negocio o de trabajo, un amor muy importante va a llegar en estos días para darte una buena noticia.

Tu mejor día va a ser el lunes, tus números mágicos van a ser el 10 y 19 que te está diciendo que empieces a realizarte en cuestiones profesionales, en cuestiones de tu trabajo, en cuestiones de negocio propio. Trata de pensar más en ti, trae la prioridad de yo primero para que puedas realizarte en estos días en todo lo que tengas pendiente de trabajo empieza a ahorrar junto a tu dinerito, cómprate una casa, después un patrimonio, algo más estable que te haga sentir que tu dinero está valiendo y que tu trabajo está progresando.

Tu color de la semana va a ser el color verde y amarillo que te está diciendo que cualquier ritual, cualquier veladora, cualquier cosa que quieras hacer te va a estar funcionando de la mejor manera. Tus signos más compatibles van a ser Piscis Escorpio y el signo de Aries, van a ser tus signos más compatibles en cuestiones amorosas, te viene una propuesta verdadera de alguien de fuera o alguien muy cercano a ti, no le digas no al amor, pero tampoco no le digas tanto que sí o sea se controlado.

Leo

Te sale la carta de la estrella, muchas felicidades, estás cumpliendo años y te estás festejando, vienen regalos muy importantes de amores que estaban olvidados o amores que te van a salir de sorpresa, aparte, van a ser días de construir cosas para tu futuro, tu patrimonio y tu trabajo, va a ser la etapa de más abundancia para el signo de Leo vas a estar brillando en todo lo que vayas a hacer.

Tu mejor día va a ser el día miércoles, tus números mágicos van a ser el número 07 y 14 que nos está diciendo que vas a tener dos golpes de suerte, que te va a llegar ese dinero y te van a pagar una deuda de hace mucho, que ya la tenías casi perdida, recuerda que tu cuerpo es tuyo, tú sabes qué haces con él, si te quieres tatuar, si te quieres cambiar el look, si te quieres superar todo esto es tuyo nada más se consiente con un poco más de madurez.

Tu color semanal va a ser el verde y naranja, son colores fuertes y de compromiso, o sea, comprométete a ser feliz, comprométete a ser exitoso, comprométete a tener esa madurez para crecer, comprométete contigo mismo que vienen amores compatibles del signo de Géminis, Sagitario y Acuario van a ser los signos más compatibles, que te van a dar amor, te van a dar estabilidad y que próximamente vas a estar hablando de ser padre o madre en este tiempo.

Virgo

Te sale la carta del mundo, es tiempo de viajar, son tiempos de moverse, son tiempos de cambiar a ser más positivo a creer más en ti, a tener esos logros, a cambiarte de casa, de trabajo, todos los cambios que quieras hacer son válidos en esta semana, recuerda no acordarse del pasado, cada vez que te acuerdas de cosas negativas del pasado y te lo traes al presente, lo vuelves a vivir, por eso es muy importante dejar el pasado y lo negativo atrás.

Tu mejor día va a ser el miércoles, tus números mágicos van a ser el número 13 y 23 dos números muy fuertes que llegan con tres golpes de suerte y te dicen cambios positivos en tu mentalidad, en tu actitud, deja ese drama, empieza a dejar el chisme, empieza a dejar cosas que no te dejan nada positivo y empezar a ocuparte más en ti y en lo que te puede dejar más estabilidad. Tu color va a ser el color rojo intenso y el color blanco que va a ser una semana de pasión de amores nuevos del signo de Cáncer, Aries y Géminis.

Libra

Te sale la carta del sol y te está diciendo salte de vacaciones, salte a la naturaleza, trata de quitarte esas energías negativas, corta todo lo malo empieza a crecer económicamente, empieza a crecer como persona, ocúpate más de ti y olvídate de los demás.

Tu mejor día va a ser el día jueves, tus números mágicos van a ser el número 17 y 22 que te salen dos golpes de suerte y nos está diciendo que los sueños se hacen realidad, nunca dejes de soñar libra, nunca dejes de pensar que puedes see grande, siempre trata de tener en la mente tu objetivo más claro y empieza a avanzar.

Tu color dominante va a ser el rojo intenso y el color amarillo. Si estás atravesando por una situación de divorcio de separación o enojo, trata de no darle tanta importancia, dale más importancia a tu felicidad y no a lo negativo que tus signos más compatibles van a ser Tauro, Géminis y Acuario.

Escorpio

Te sale la carta de la justicia, cualquier problema legal lo vas a poder resolver, cualquier situación que tenías en cuestiones de papelería atrasada se van a poder actualizar, cualquier situación de pasaporte visa o migración se te va a dar, aparte ese caso que estabas llevando, esa situación que no se podía resolver se va a resolver en estos días.

Viene una propuesta nueva de trabajo y una propuesta nueva en cuestiones de campañas, políticas o de publicidad, trata de decirle que sí a todo que tu mejor día va a ser el lunes y tus números mágicos van a ser el 05 y 18 con un golpe de suerte. Se vale tener miedo escorpión, pero no se vale mantenerse en el miedo, hay que experimentarlo, pero atreverse a vencerlo, hay que vencer los temores, los miedos las inseguridades para que puedas tener el éxito que tanto deseas.

Tu color va a ser el plateado y dorado, son colores fuertes, todo el color plateado y dorado te van a ayudar a cortar todas las malas vibras. Vas a recibir sorpresas muy agradables en estos días y tus signos compatibles van a ser Leo, Piscis y Cáncer.

Sagitario

Te viene la carta del juicio. Va a ser una semana de arreglar todo, arreglar todos los asuntos pendientes, hacer la graduación, recibirte de la escuela, ir a varios eventos, arreglar asuntos laborales, asuntos de juzgados, es el momento de arreglar todo lo que tenías pendiente con todo mundo para que puedas avanzar, a veces lo que tenemos en el pasado no nos deja avanzar porque nos atrapa.

Tu mejor día va a ser el viernes, tus números mágicos van a ser el número 11 y 20 con un golpe de suerte en cuestiones de dinero y aparte te van a ofrecer trabajo en cuestiones de comunicaciones, de arte o maestro, que les digas que sí, que te vayas comprando tu boleto de avión para cuando cumplas años te puedas ir de viaje y festejarlo que si estás en un concurso del que tú quieras, lo vas a ganar,

Traes doble suerte en cuestiones de concursos tu color dominante va a ser el amarillo y azul fuerte que viene un poder especial en estos días, un poder un poder carismático, toda la gente te va a estar diciendo que sí, a todo lo que tú quieras hacer por ese poder carismático.

Capricornio

Te sale la carta del emperador, va a ser una semana de traer los egos arriba, va a ser una semana de sentirte fuerte y poderoso, va a ser una semana de darte esa recompensa. En cuestiones laborales la carta del emperador te recomienda que te concentres, no te distraigas, ve tu camino hacia adelante y empieza a progresar.

Tu mejor día va a ser el martes, tus números mágicos van a ser el 03 y 15 con dos golpes de suerte. Te viene una recompensa económica, un dinero que no esperabas, aparte, te van a estar invitando a varios eventos, graduaciones, cumpleaños, incluso hoy te van a estar invitando a salir de viaje, haz lo que necesitas para divertirte

Tu color va a ser el azul fuerte y el color naranja. Es momento de cómprate unos tenis, comprate unos zapatos, que está semana se trata de empezar a avanzar, quítate enojos, pleitos y rencores del pasado, todos necesitamos de todos y tratamos de empezar a avanzar, trata de tener más comunicación con la gente que te rodea y siempre estar diciendo la verdad, aunque duela, aunque a veces es muy difícil decir, pero te vas a quitar muchas cosas del pasado o muchas cosas que te van a estar pasando.

Acuario

Te sale la carta del carruaje. Avanza no te detengas, no tengas miedo que la buena suerte es tuya, va a ser una semana de mucho trabajo, de mucho estrés, pero lo vas a poder lograr, lo vas a poder vencer.

Tu mejor día va a ser el jueves, tus números mágicos van a ser el número 08 y 21 con 3 golpes de suerte. Te ofrecen un trabajo en cuestiones de ventas de casas, carros o terrenos, aceptalo eres buenísimo todo lo vendes, te ofrecen también, hacer algo de publicidad o algo de campañas políticas.

Quítate la pena de encima que tu color va a ser el blanco y verde e indican que en esta semana habra abundancia, estabilidad, mejores propuestas y sobre todo ilusiones nuevas con tus amores compatibles que son Sagitario, Tauro y Libra.

Piscis

Te sale la carta del loco. Es el momento de madurar, es el momento de tomar decisiones, es el momento de quitarte esas malas decisiones que venías tomando, cambia de carro, cambia de casa, cambia de actitud y cambia de trabajo, también es muy buena suerte en cuestiones de dinero fácil por lotería, por cuestiones de azar, por cuestiones de concursos y que nos dice que te vas a sacar una casa o un carro en un sorteo grande.

Tus números mágicos van a ser el número 09 y 27 estan diciendo que tengas dos trabajitos, que eso te va a ayudar a tener más estabilidad económica y a poder pagar deudas del pasado, que tu color va a ser el color naranja y amarillo son colores de felicidad, de progreso y de abundancia económica.

Va a ser una semana donde tu mejor día va a ser el miércoles, tus signos compatibles van a ser el signo de Libra, cáncer y Escorpión van a ser los signos que te van a dar esa estabilidad, ese amor placentero, pero ya empieza a quitarte el drama de encima, quítate ese malestar del pasado.

io