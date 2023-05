Mhoni Vidente: Horóscopos del 7 al 12 de mayo

ARIES

El As de oros, va a ser una semana exitosa, de grandes logros, de quitarte energía negativa. Tienes que perdonarte del pasado. Viene una recompensa económica.

Cuídate de la presión alta y baja. Te viene una invitación a salir de viaje, a estar mejor. Alivio y reparación de todo.

Regresa el que se fue. Hay que reparar lo que está mal en el cuerpo, la mente y el espíritu para que funcione.

Sé más creativo, vuelve a estudiar, viene un logro que estabas esperando de tiempo atrás. Cuídate del alcohol o en cuestiones de drogas.

Colores mágicos: Naranja

Números mágicos: 10 y 17

Tu mejor día: Martes

TAURO

La carta del Sol te pide que brillas más que nunca, sigue con tu objetivo claro y formalidad, que nada te detenga. Va a ser semana de trabajos nuevos y dinero extra. Los regaños y consejos debes tomarlos como buenos consejos para salir adelante. Te invitan a salir de viaje, tú vete.

Cuidado con problemas de intestino, úlceras o estómago. Las cartas te dicen que trates de ser positivo todos los días de esta semana.

Cámbiate de casa, de trabajo, busca lo positivo en todas las formas. Tienes un poder personal increíble, concéntrate.

Cuidado con los problemas y pleitos y con amores tóxicos y prohibidos.

Colores mágicos: rojo intenso

Números mágicos: 07 y 14

Tu mejor día: miércoles

GÉMINIS

Te sale la carta del loco, tienes que pensar qué quieres para toda tu vida. Va a ser una semana de cambios positivos. Quítate energías negativas, protégete, prende una veladora roja. Éxito rotundo en todo lo que vayas a hacer.

Va a ser una semana de sobrevivir por los dolores del pasado. Vas a sobrevivir si rezas, meditas y te levantas dando gracias.

La estabilidad va a estar contigo si te atreves a cambiar y te quitas cosas que te estorban. Sigue avanzando que vas para adelante.

Te regalan una mascota.

Si estás casado, embarazo en puerta.

Colores mágicos: Azul intenso y rojo

Números mágicos: 03 y 08

Tu mejor día:

CÁNCER

Te viene la carta de la Estrella, toda la semana es tuya, vas a brillar. Tienes que ser más consciente de qué quieres para tu vida. Córtate el cabello, cambia el look, ponte a dieta. estás en momento de crecimiento, tienes que ser original, estudia para maestro, diseño. Cuidado con las traiciones de amigos o familiares, no platiques tanto tus cosas.

Vienes una comunicación importante en estos días, vas a soñar con alguien que ya murió o vas a tener una revelación de tu ángel de la guarda.

Alguien te va a decir una verdad que tenía escondida desde hace tiempo y eso te va a ayudar a sanar tu alma. Si te quieres operar los ojos o arreglarte los dientes hazlo esta semana.

Colores mágicos: verde

Números mágicos: 05 y 21

Tu mejor día: Viernes

LEO

El mundo es tuyo, Leo. Creételo. Eres elegante, apasionado, todo el mundo te rodea. Aprovecha esa forma de ser para llegar lejos y obtener lo que necesitas.

Vas a tener una visión muy importante esta semana. Corta con esa persona si ves que no te hace crecer y no te acompaña en tu éxito. No tienes que estar en una relación sólo porque fue muy buena esa persona contigo, tienes que saber hacia dónde vas para ser feliz.

Va a venir algo muy importante en cuestiones de migración, cambios, papeles. La carta del mundo dice que pongas ese negocio que tanto necesitas. Realízate más en cuestiones laborales.

Va a ser una semana entregada en lo espiritual. Suerte en lotería, juegos de azar, suerte en vender algo que tenías pensado.

Colores mágicos: blanco y morado

Números mágicos: 09 y 33

Tu mejor día: lunes

VIRGO

Esta semana la suerte es tuya, pide que se te va a dar. Pide lo que quieres: un trabajo, una pareja, salud, estabilidad. Pon un negocio, eres líder. Te busca un amor del pasado con el que tuviste muchos problemas, ya no vuelvas, ten más carácter. Renacimiento total, limpia la mente rezando, caminando. Cambia de look. Aprovecha la buena energía.

Ilusiones nuevas vienen esta semana como amores compatibles y nuevas oportunidades laborales.

Cuídate de problemas psíquicos, mentales y de cuello. Somos lo que pensamos. Te sale la carta del negocio propio, la carta de quitar energías negativas y personas que nada más te estorban.

Eres muy bueno para rentar locales, para vender casas, carros. Aprovecha esa nueva etapa que se te va a dar sin límites.

Colores mágicos: amarillo

Números mágicos: 01 y 15

Tu mejor día: martes

LIBRA

Cuidado con los enemigos ocultos, a veces la misma gente que está alrededor tuyo te afecta. Cómprate un celular nuevo. Dinero extra. Si tienes algún proyecto trata de hacerlo en estos días. Trata de tener plantas en tu casa para que tengas esa emoción de vivir

Es tu momento de brillar. Es tu momento de conseguir tu pareja ideal, ya no tienes por qué ser la segunda o la tercera, tienes que darte la posición de primera persona en todos los sentidos: en el trabajo, en la pareja, en la salud, en todas partes.

Cárgate algo de plata para cortar toda la mala energía. Cuidado con los pleitos familiares, pleitos de dinero, pleito de herencia. Estudia algo de redes sociales y de comunicación.

Colores mágicos: rojo intenso

Números mágicos: 06 y 33

Tu mejor día: lunes

ESCORPIÓN

Te viene la carta de la torre, que estás construyendo algo que vale la pena. Te van a pagar lo que te deben. Te está dominando la luna llena, la energía positiva, quítate energía negativa. Va a ser una semana de arreglar asuntos de papeles y de cuestiones laborales.

Ya es hora de que te compres una casa. Viene una tempestad de abundancia en esta semana, sigue ahorrando, ya no te busques energías negativas de una persona. Empieza a quitarte lastres de tu vida.

Una fuente divina te va a ayudar a crecer. Vienen amores más compatibles que te van a hacer sonreír. Vas a firmar papeles y vas a estar arreglando asuntos en cuestiones legales. Cuídate de problemas de dolor de espalda, riñones y páncreas.

Colores mágicos: azul intenso y blanco

Números mágicos: 04 y 19

Tu mejor día: jueves

SAGITARIO

Te sale la carta de la fuerza y vas a tener esa energía para poderlos vencer. Es el momento de crecimiento económico. Eres el alegre, carismático y que siempre da buenos consejos, pero te equivocas en el amor no eres el papá ni la mamá de nadie. Va a ser una semana de mucho trabajo.

Una gracia divina viene para ti, algo kármico del pasado que hiciste bien. Tienes una misión en la vida de que todo mundo te admire, te reconozca. La luna llena va a ser tu guía en estos días.

Va a ser una semana de fiestas, reuniones y sabrás que alguien de la familia está embarazada y te va a dar mucha alegría.

Colores mágicos: naranja

Números mágicos:12 y 40

Tu mejor día: viernes

CAPRICORNIO

El As de bastos, el poder, la fuerza y la determinación, este es tu año. Deja el alcohol, las malas amistades y concéntrate hacia dónde vas. Calma tu carácter y tus impulsos. Si esa persona te dejó y no te valoró ya dale vuelta a la página.

Ten valor para tomar las decisiones, pero son cosas que te van a dar felicidad, paz o tranquilidad a futuro. Cuídate de la piel. No te metas en problemas que no son tuyos, no te metas con personas que te pueden meter en conflictos legales.

Cuidado con las víboras, los chismes y las intrigas. Pueden ser familiares y amigos. Libérate de ataduras, realízate en tu trabajo, en tu escuela y como persona.

Va a ser una semana muy apasionada y habrá encuentros con personas muy compatibles. Te busca alguien de la familia para que lo ayudes.

Colores mágicos: verde.

Números mágicos: 13 y 30

Tu mejor día: martes

ACUARIO

Te sale la carta de la rueda de la fortuna y vas a estar arriba. Es una semana se quitarte mortificaciones, quitarte rencores y cosas del pasado. El cuerpo se desgasta cada que uno piensa hacia atrás. Dios te va a dar el milagro que esperas, pídelo y será cumplido casi de manera inmediata. Sigue haciendo ejercicio y duerme a tus horas. Comprender es aliviar, trata de tener amor propio. Puedes ser codo con todos, menos contigo mismo.

Propuesta de amor verdadero, amor nuevo que está en puerta.

Colores mágicos: Rojo intenso

Números mágicos: 11 y 25

Tu mejor día: Miércoles

PISCIS

Te viene la carta del carruaje. te está dominando la luna, deja los celos, deja de controlar a todos y a todas, es el momento para ti, es el momento de quererte. Te invitan a una boda, bautizo o cumpleaños. La gracias del oro y la plata va a ser contigo. Cualquier cambio que hagas como de casa o arreglar papeles, poderte embarazar todo se te dará.

Vienen amores nuevos y compatibles, trata de transformar tu vida a lo positivo desde que amanezca, repite que vas a tener amor, salud y abundancia. Purifica tu alma.

EL 5 de oros en abundancia y estabilidad, seguirás creciendo. Libérate de personas tóxicas que te hacen mucho daño. Cuidado con casadas o casados que nada más te van a causar muchos problemas.

Colores mágicos: azul fuerte

Números mágicos: 05 y 18

Tu mejor día: jueves