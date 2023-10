Mhoni Vidente: Horóscopos de la semana del 29 de octubre al 3 de noviembre

Aries

En las cartas del tarot para Aries, se pronostica que la semana estará marcada por la aparición de la carta del Mundo, indicando un período propicio para la firma de contratos. También se aconseja a Aries que evite preocuparse por cosas que probablemente nunca sucedan, como enojos infundados o traiciones imaginarias.

Es crucial que Aries busque la tranquilidad mental y se relaje, centrándose en el trabajo, la disciplina, una alimentación saludable y el ejercicio. La carta del Mundo sugiere que nunca es tarde para buscar el aprendizaje, como tomar cursos de inglés, marketing u otros que desee para reinventarse.

a será el martes, con números mágicos 17 y 28, señalando la importancia de controlar el temperamento y liberarse de energías negativas, especialmente rencores pasados. La semana estará llena de trabajo y concentración en la firma de contratos y nuevos negocios, lo que requerirá un esfuerzo considerable. El color naranja se asocia con creatividad y cambios positivos, y se recomienda caminar por las mañanas, rezar, meditar y considerar tener una mascota para mejorar la calidad de vida.

Se anticipa que un amor del pasado podría aparecer, pero se aconseja dejar atrás relaciones antiguas. Además, Aries planea comprar boletos de avión para unas vacaciones al final del año, lo que es una excelente forma de organizar el tiempo y la vida. Es fundamental resolver asuntos legales, como impuestos, documentación bancaria, títulos de propiedades, pasaportes o visas.

Las cartas sugieren que los signos más compatibles para Aries esta semana son Leo, Sagitario y Capricornio, lo que promete relaciones apasionadas y oportunidades de negocios.

Tauro

Para mis amigos del signo Tauro, la carta del as de oros se presenta, marcando una semana de logros y éxito en el ámbito profesional. Esta es la oportunidad para tu crecimiento económico, y es esencial que no dejes que nadie influencie tus decisiones. Eres quien tiene el control y debes definir claramente lo que deseas. En esta semana, te enfrentarás a un considerable trabajo, pero ten cuidado con las tensiones en el entorno laboral, como chismes y personas negativas. Debes alejarte de estas influencias y enfocarte en construir tu futuro.

El jueves será tu mejor día, con los números mágicos 05 y 29, lo que sugiere la importancia de comunicarte de manera inteligente y evitar respuestas impulsivas o perjudiciales hacia otros. Siempre es un buen momento para aprender y crecer, especialmente en el ámbito económico y de abundancia. A pesar de tu gusto por viajar y explorar nuevos lugares, en este momento, es crucial concentrarte en ganar dinero, trabajar duro y mantener tu rutina de ejercicio, ya que tu debilidad se encuentra en el estómago e intestino.

La carta también menciona los colores rojo y naranja como representativos de iluminación en tu vida y crecimiento personal. Una energía divina te está ayudando a fortalecer tu espiritualidad y alejar las malas vibraciones. Además, se vislumbra la posibilidad de un contrato con personas de otras ciudades o países que aportará abundancia y riqueza.

Si estás casado, es probable que haya un embarazo en camino. En cuanto a las relaciones amorosas, se sugiere que no te sabotees a ti mismo con prejuicios basados en la edad, el estado civil o las circunstancias personales de tu pareja potencial.

Géminis

Para mis amigos del signo Géminis, la carta de la Rueda de la Fortuna indica que es el momento de ascender y comenzar un período de crecimiento. Debes dejar de prestar atención a los chismes y las expectativas de la familia, aunque debes mostrarles respeto, ya que es tiempo de enfocarte en construir tu propia vida de la mejor manera posible. El miércoles será un día especialmente favorable, con números mágicos 13 y 15. Los colores que te acompañarán son el blanco y el azul.

El número 13 simboliza cambios totales y positivos en todas las áreas de tu vida, incluyendo hábitos de alimentación y sueño, así como el contacto con personas positivas. Además, el color blanco y azul sugiere una fuente divina y posibles recomendaciones de personas influyentes que podrían ofrecerte un nuevo puesto o avanzar en tu carrera.

No dudes en darte algunos gustos, como comprar un perfume, viajar o adquirir ropa nueva. Sin embargo, lo más importante esta semana es cambiar la disposición de tu habitación, mover el colchón y los espejos para renovar las energías. No te estanques, continúa avanzando y creciendo.

Los signos compatibles para ti esta semana son Libra, Acuario y Piscis, quienes te brindarán equilibrio y estabilidad. A veces, buscas relaciones apasionadas, pero es importante que evites aquellos amores oportunistas que solo buscan intereses personales.

Busca el amor verdadero, aunque tome tiempo. Esta semana es propicia para emprender un nuevo negocio o proyecto que te proporcione abundancia. También es un buen momento para encontrar una excusa para viajar al extranjero y ganar dinero fuera de tu país.

Cáncer

Para mis amigos del signo Cáncer, la carta del Juicio te insta a asumir el control de tu vida y tomar tus propias decisiones, independientemente de la influencia de otros, ya sea tu pareja o tu familia. Debes tener la fortaleza mental y la claridad para saber qué te hace feliz y hacia dónde te diriges.

Tu mejor día será el lunes, con números mágicos 06 y 17. Los colores que te acompañarán son el azul y el naranja.

Es importante que busques tu verdad interior y comprendas tus metas y necesidades para ser feliz. Si sientes que tu matrimonio ya no funciona, considera separarte o divorciarte para comenzar de nuevo en otro lugar.

Esta semana, se vislumbran nuevos acuerdos en el ámbito laboral. La vanidad es una de las características de Cáncer, por lo que cuidar de tu apariencia, seguir una dieta y hacer cambios para sentirte mejor contigo mismo puede aumentar tu autoconfianza y proyección.

Las cartas también sugieren la llegada de alguien de fuera de tu ciudad o país, posiblemente del signo de Piscis, Aries o Escorpio, que se acercará a ti para tratar temas relacionados con el amor o la estabilidad. Puede haber una deuda pendiente que se pague esta semana, lo que te proporcionará la oportunidad de mejorar tu hogar, comprar ropa, buscar atención médica de un cirujano estético y estimularte para crecer aún más.

Leo

Para mis amigos del signo Leo, la carta de la Torre indica que estás avanzando significativamente. Esta semana es el momento de crecimiento, ya que los planes y proyectos que has estado ideando finalmente se materializan. Los últimos días del mes se caracterizan por un intenso trabajo y la presencia de energías en conflicto.

El jueves será tu día más propicio, con números mágicos 11 y 09, que representan dos golpes de suerte. Tus colores afortunados son el verde y el azul fuerte, que simbolizan la necesidad de sanar tu cuerpo, espíritu y mente.

Tienes un talento innato para la creatividad, la organización y el liderazgo, lo que sugiere que consideres estudiar Ciencias Políticas, Ingeniería o algo relacionado con el marketing. En el ámbito amoroso, los signos compatibles para ti serán Sagitario, Acuario y Aries.

Además, es posible que recibas propuestas de matrimonio o de relaciones amorosas más formales por parte de personas que acabas de conocer. Es importante que cuides de tu espalda baja, especialmente los riñones, manteniendo una buena hidratación.

Asegúrate de descansar adecuadamente para enfrentar una semana de intenso trabajo, ya que se espera que llegue un golpe de suerte con una significativa cantidad de dinero en estos días.

Virgo

Para el signo de Virgo, se presenta la carta de la Estrella, lo que indica que esta semana es un momento para destacar. Se enfatiza la importancia de mantener pensamientos positivos y evitar preocuparse por cosas que aún no han sucedido o adelantarse a eventos futuros que pueden no ocurrir.

Es una semana propicia para enfocarse en el trabajo, en el crecimiento personal y en estimular la abundancia, así como en mantener buenas relaciones con las personas que te rodean. Tu desempeño en el trabajo será reconocido favorablemente por tus superiores y colegas, ya que eres valorado por ser un organizador, administrador y vendedor talentoso.

El miércoles se perfila como tu mejor día, con números mágicos 10 y 25, y los colores dorado y plateado te acompañarán. Se sugiere utilizar prendas de oro o plata, ya que estos colores pueden fomentar la abundancia en tu vida. Además, esta semana implica un cierre de mes y la oportunidad de realizar acciones positivas para tu crecimiento. Es importante dejar atrás el drama y la tragedia, ya que estos no son apropiados para ti. Tu sonrisa, amistad genuina y disposición para ayudar a los demás sin condiciones son algunas de tus mejores cualidades.

En cuanto a la compatibilidad, los signos de Tauro, Capricornio y Acuario estarán cerca de ti en cuestiones amorosas y podrían contribuir a tu crecimiento económico e intelectual. Se sugiere considerar el estudio, actualizar tu teléfono móvil y sanar relaciones pasadas para avanzar en la vida.

Libra

Para mis amigos del signo Libra, en las cartas aparece la Reina de Copas, lo que indica que esta semana tu enfoque girará en torno a tu hogar y tu familia. Será un período para cuidar de tus padres, atender a tu casa, resolver asuntos de deudas, pintar y adquirir nuevos elementos para el hogar. Todo lo relacionado con tu residencia estará en el centro de tu atención, estimulando tu crecimiento. Este es el momento propicio para considerar la independencia y vivir solo o sola, lo que te brindará madurez y una oportunidad significativa.

El miércoles será un día importante en cuestiones laborales o en campañas políticas, marketing u otras áreas que te ayudarán a crecer profesionalmente y ganar más dinero. Se te recomienda no dudar en volver a estudiar, como tomar un diplomado, una maestría o aprender un nuevo idioma, ya que el conocimiento es valioso y es una cualidad que resalta en ti debido a tu naturaleza equitativa.

El lunes será tu día más destacado, con números mágicos 12 y 30, lo que señala un momento oportuno para crecer económicamente y atraer más abundancia. Los colores rojo y amarillo estarán presentes, simbolizando la transformación y la purificación. Es el momento de dejar atrás las energías negativas y liberarte de pensamientos dañinos. Visualiza deshacerte de esas energías negativas arrojándolas al fuego y purificándote.

Es importante no dejar que los celos y la incertidumbre afecten tu mente ni que sobreanalices tu relación de pareja. Si sientes que la relación ya no te satisface, busca maneras de mejorarla y sanar. También se prevén oportunidades de amores más compatibles con personas de Géminis, Leo y Acuario, quienes pueden ofrecer estabilidad y ayudarte a crecer. Tu potencial es extraordinario, solo necesitas rodearte de personas que te brinden energía positiva y te impulsen a ser aún mejor.

Escorpión

Para mis amigos del signo Escorpión, la carta del Carruaje te impulsa a continuar avanzando sin temor. Te encuentras en una etapa de crecimiento, madurez e inteligencia, y ya no puedes permitirte cometer errores ni perder el tiempo. A lo largo de esta semana, sigues celebrando tu cumpleaños, y este es un buen momento para mimarte un poco. Date el lujo de comprarte cosas, como un perfume que te haga sentir mejor y te estimule a crecer.

Aunque esta semana parece estar llena de trabajo, pendientes atrasados, regaños de tus superiores y algunas molestias laborales o académicas, no debes prestarles demasiada importancia. En su lugar, celébralo junto a tus amigos y familiares con una cena y una copa, sintiéndote pleno en esta etapa de tu vida. Reconoce que estás viviendo años que muchas personas desearían alcanzar y que tú tienes el poder de darle forma a tu vida.

El jueves se perfila como tu mejor día, con números mágicos 04 y 23, y los colores amarillo y rojo te acompañarán. Busca estabilidad mental, ya que en ocasiones, tu mente puede traicionarte y llevarte a decir o hacer cosas que no deseas. Mantener un equilibrio mental y trabajar en tu crecimiento personal te ayudará a prosperar económicamente. Tienes el poder en tus manos y una mente aguda que te permite conquistar tus objetivos. Eres un líder, un político, un empresario exitoso y alguien con la capacidad de lograr lo que desees.

Puedes esperar días de abundancia económica significativa en los próximos días, por lo que es un buen momento para ahorrar y pagar deudas. Además, aprovecha para hacer mejoras en tu hogar y tu entorno, ya que disfrutas arreglando las cosas. En cuanto a las relaciones, te llevarás especialmente bien con Piscis, Cáncer y Virgo, quienes te brindarán estabilidad, crecimiento espiritual y amoroso, y la pasión que anhelas. Sin embargo, debes ser cauteloso en las calles y prevenir accidentes, evitando caídas y tomando precauciones.

Sagitario

Para mis amigos del signo Sagitario, en las cartas aparece la figura del Emperador, lo que destaca tu fuerza, poder, inteligencia y carisma. Este es tu momento, Sagitario, el momento de la reinvención, de no detenerte y de empezar a crecer económicamente. La carta del Emperador te revela que posees una gran capacidad y que estás preparado para triunfar en cualquier desafío. No dejes que la duda o el miedo se interpongan en tu camino, pues tienes lo necesario para alcanzar el éxito en todos los aspectos de tu vida.

Tu día más favorable será el martes, con números mágicos 03 y 07, lo que simboliza tres oportunidades de suerte. Tu voluntad es tu principal fortaleza, y si deseas alcanzar el éxito, mantén tu determinación y mentalidad enfocada en tus objetivos. Los colores rojo y blanco te acompañarán durante esta semana, resaltando la pasión en tu trabajo y estudios, así como la importancia de inyectar entusiasmo en tu vida diaria. Esto implica dar lo mejor de ti en tu trabajo, tus estudios, hacer ejercicio y aprovechar la oportunidad de tomar cursos, como cursos de inglés o de arte. Además, la espiritualidad y el carisma son recursos que debes explotar.

En cuanto a las relaciones, encontrarás compatibilidad con Leo, Aries y Tauro. Es el momento de fomentar relaciones estables y permitirte ser querido por otros. No busques el amor de manera obsesiva, ya que la amistad y el cariño no se compran, se construyen de manera genuina. Recuerda que el dinero que obtienes es fruto de tu esfuerzo, así que adminístralo con responsabilidad.

Es probable que tengas la oportunidad de viajar por motivos laborales y que, al final del año, puedas disfrutar de unas vacaciones. Aprovecha estas oportunidades para el crecimiento personal y disfruta de tus logros.

Acuario

La carta del Mago llega para bendecir a mis amigos del signo Acuario, prometiéndote más abundancia, estabilidad y crecimiento en tu vida. Este lunes será tu mejor día, a pesar de ser una semana de mucho trabajo, estarás rodeado de reconocimiento y la atención de quienes te rodean. Además, recibirás ese dinero que te debían y te sentirás muy seguro y satisfecho contigo mismo, con la sensación de que la buena suerte está de tu lado.

Es posible que tengas la tendencia a recordar mucho a las personas y situaciones del pasado, lo cual puede ser un desafío. No obstante, es fundamental aprender a desapegarte del pasado y las experiencias que ya no tienen relevancia en tu vida. En su lugar, enfócate en construir un futuro y un presente mejores. Recuerda que el momento de ser grande es hoy, y cada día es una oportunidad para lograrlo.

Tus números mágicos para esta etapa son el 27 y 36, y los colores que te favorecen son el azul y el verde. Cualquier ritual que realices en los días 31 o 1 estará lleno de magia y propiciará abundancia y estabilidad en tu vida.

Es esencial que dejes atrás la necesidad de venganza o resentimiento, ya que solo envenenan tu corazón y tu mente. En lugar de eso, permite que las cosas fluyan y continúen avanzando. Esta semana, puedes esperar oportunidades laborales que te permitirán avanzar y promocionarte a un puesto superior.

Tauro, Géminis y Escorpión serán signos compatibles contigo en términos de estabilidad y crecimiento. No te preocupes por lo que los demás piensen de ti, ya que eres auténtico, liberal y estás en busca de tu propia felicidad sin importar las opiniones ajenas. Sigue adelante con confianza, ya que estás en el camino correcto.

Piscis

La carta del Sol brilla intensamente para mis amigos del signo Piscis, instándote a continuar brillando y disfrutando de la estabilidad que tanto anhelas. En tu camino vienen cosas sumamente positivas y un crecimiento en todos los aspectos de tu vida. Esta semana se perfila como una semana mágica en la que la buena suerte, la estabilidad, y la realización de tus deseos están de tu lado.

Tú sabes lo que significa una semana mágica, ya que será un período en el que te sonreirá la suerte y te reencontrarás con alguien que se había alejado. Además, tus superiores notarán tu valioso trabajo y te lo harán saber. A pesar de que a veces te sientes agotado y te esfuerzas en exceso, es importante recordar que esto vale la pena, ya que eres alguien destinado a lograr grandes cosas. Como Piscis, tienes una conexión especial con lo divino y puedes pedir lo que necesitas con confianza.

El miércoles será tu mejor día, y tus números afortunados serán el 20 y 23. Los colores que te beneficiarán son el azul fuerte y el amarillo. En momentos en los que necesites apoyo, no dudes en buscar consejo de amigos y familiares. Recuerda que no siempre puedes cargar con todo por ti mismo. Estás en un período de crecimiento y perfección en todos los aspectos, incluyendo tu bienestar físico y mental.

En cuestiones de relaciones, estarás muy compatible con Cáncer, Leo y Escorpión, quienes se acercarán a ti con interés genuino en la estabilidad, sinceridad y pasión en el amor. No temas a los cambios en tu vida, ya que estos son una oportunidad para crecer. Si ves que tu relación laboral no progresa, no dudes en buscar nuevas oportunidades y cambios en tu vida, como mudarte de casa, encontrar un nuevo empleo, iniciar un negocio o retomar tus estudios. Este es el momento de explorar y lograr tus metas, Piscis.

Con información de Mhoni Vidente

MF