Mhoni Vidente: Horóscopos de la semana del 29 de julio al 2 de agosto

Aries

Las cartas del Tarot muestran que para Aries la carta del Emperador indica que el miércoles 31 de julio será un día especialmente auspicioso. Este fin de mes traerá fuerza económica y oportunidades con la llegada de dinero extra. Será un momento propicio para enderezar el camino, planear el mes de agosto y considerar viajes. Sin embargo, deben tener cuidado con la presión alta, un problema común para Aries debido a su naturaleza acelerada y controladora. Para evitar el estrés, se recomienda rezar, caminar y darle tiempo al tiempo. En el amor, estos días serán clave, con estabilidad y dos golpes de suerte. Los números de la suerte serán 08 y 23, y los colores favorables serán el rojo y el verde.

Para Aries, es importante dejar de lado la flojera, levantarse temprano y buscar nuevas formas de aprendizaje, como estudiar otro curso o aprender un idioma. Esta preparación, combinada con buena suerte, llevará al éxito y la prosperidad. Nuevas oportunidades surgirán, especialmente de personas del extranjero, con proyectos nuevos o pagos pendientes. Además, es un buen momento para arreglar la casa y limpiar tanto el entorno físico como mental. La limpieza a finales de mes ayudará a tener estabilidad en el próximo. Aries será compatible con Leo, Sagitario y Capricornio, lo que reforzará la estabilidad amorosa y traerá propuestas de amor verdadero.

El Arcángel Miguel y los ángeles del romance estarán ayudando a Aries a encontrar un amor duradero y verdadero, lo que contribuirá a la estabilidad de pareja. Este es también el momento de saldar deudas, pagar colegiaturas y vuelos, y resolver cualquier problema financiero antes de agosto. Para atraer buenas energías, es recomendable encender una veladora blanca o roja el primero de agosto, cortarse el cabello y usar ropa nueva, especialmente en color rojo, para cortar las malas vibras y asegurar un mes de agosto placentero y lleno de infinitas posibilidades.

Tauro

La carta del Sol trae buenas noticias: estabilidad y crecimiento. Las tensiones y el mal humor del pasado se han desvanecido, permitiéndote liberarte de cargas innecesarias. Este final de julio se presentará con mucho trabajo, exámenes y la necesidad de pagar deudas. El lunes será tu mejor día, ya que una nueva oportunidad laboral se avecina. No desaproveches esta oportunidad de mejorar tu posición. Reza a tus seres queridos en el más allá, prende una veladora para ellos, y sentirás su apoyo abriendo puertas hacia la abundancia y la estabilidad. Un amor del pasado podría buscarte para cerrar círculos y avanzar. Los números de la suerte para Tauro son el 10 y el 14, y los colores favorables serán el azul fuerte y el amarillo.

Tauro, este es un momento ideal para expandir tus horizontes. Una nueva oportunidad de trabajo fuera de la ciudad o del país podría presentarse, o tal vez sea el momento de abrir un nuevo negocio. La buena suerte está de tu lado. Además, un embarazo cercano, ya sea tuyo o de un familiar, traerá mucha alegría. Aprovecha este tiempo para resolver asuntos legales a tu favor. En el ámbito amoroso, serás compatible con Virgo, Sagitario y Acuario, y estas relaciones serán estables y duraderas, con posibilidades de matrimonio o convivencia. No dejes pasar la oportunidad de adquirir un departamento o casa a través de un crédito.

El Arcángel Miguel te recuerda que tienes el poder de resolver cualquier situación complicada que hayas creado. Controla tus impulsos y carácter, ya que a veces Tauro puede generar conflictos innecesarios. Es un buen momento para estar cerca de la familia y reflexionar sobre quiénes son tus verdaderos amigos, aquellos que siempre estarán ahí para ti. Cuida tu salud, especialmente la espalda baja y los riñones, tomando suficiente agua y evitando caídas. Acepta tus errores, pide disculpas cuando sea necesario, y sigue adelante con confianza y determinación.

Géminis

La carta del As de Oros trae suerte, abundancia y estabilidad. Recibirás un dinero extra y podrás disfrutar de tus vacaciones. Aprovecha este tiempo para planear un viaje en agosto, ya sea con la familia o con tu pareja. Es importante que te diviertas y te rodees de buenas energías, ya que Géminis tiende a absorber las energías negativas de las personas a su alrededor. Para protegerte, usa una cadenita de plata, agua bendita y reza más. El martes 30 de julio será tu mejor día, con los números de la suerte 18 y 22, y los colores favorables blanco y verde. Persevera en tus metas y busca la felicidad que tanto deseas.

Estos últimos días de julio estarán llenos de trabajo extra, pero organiza bien tu tiempo para poder descansar. Considera cambiar tu celular por uno más reciente y toma un curso de sistemas o diseño. En el amor, serás muy compatible con Acuario, Libra y Capricornio, quienes te brindarán estabilidad y verdadero cariño. Recuerda que no siempre tienes que regalar cosas para ganar amor, deja que las relaciones se desarrollen de manera natural. Si estás pasando por un momento difícil debido a una separación, enfócate en ti mismo, reza y dedícate a actividades culturales como aprender idiomas. Esto te ayudará a superar la tristeza y mejorar en el trabajo.

El Arcángel Miguel te aconseja que abandones situaciones tóxicas y tomes decisiones que te hagan feliz. No dejes que el miedo al "qué dirán" te detenga. Es el momento de priorizar tu bienestar y alejarte de lo que te está dañando. Decidir ser feliz es crucial para tu salud mental y emocional. Rodéate de personas que te apoyen y te ayuden a crecer, y recuerda que mereces ser feliz y vivir en un ambiente libre de negatividad.

Cáncer

La carta del Juicio te trae la oportunidad de resolver todos tus asuntos legales, como pasaportes, visas, y pagos de impuestos. Este miércoles 31 de julio será un día clave, ya que recibirás un dinero extra y el reconocimiento en tu trabajo. Además, podrías recibir invitaciones para celebrar tu cumpleaños pasado. La buena suerte está de tu lado, y las cosas comenzarán a ordenarse. Si estás buscando quedar embarazada o lograr estabilidad con una persona, estos días son propicios. Considera también retomar estudios o dar clases, ya que relacionarte con gente joven te beneficiará. Tus números mágicos son el 04 y el 25, y los colores favorables son el rojo y el amarillo.

Pon más pasión en tu vida y dedícate a lo que realmente deseas. No dejes que el comportamiento de otros influya en tu estado de ánimo. Recuerda que lo más importante eres tú y tu bienestar. Esto te ayudará a mantenerte saludable tanto mental como físicamente. En el amor, los signos compatibles para ti son Piscis, Aries y Libra. Estos signos te ofrecerán relaciones estables y genuinas. Es importante que establezcas límites para evitar que las personas se aprovechen de ti. Cáncer, a veces tiendes a ser utilizado por otros, así que aprende a protegerte y a decir "basta".

El Arcángel Miguel te aconseja ser gentil contigo mismo. Consciéntete y compra cosas para ti, considera un cambio de look o incluso una cirugía estética. A menudo, Cáncer gasta mucho en los demás y se olvida de sí mismo. Dedica tiempo y recursos a tu propio bienestar, y esto te brindará mayor felicidad espiritual. Cuida de ti y permítete disfrutar de los frutos de tu esfuerzo, lo cual es esencial para tu equilibrio emocional y mental.

Leo

La carta de la Justicia te augura unos días de mucho trabajo extra, con nuevas juntas laborales y proyectos. Habrá supervisión de los dueños o gerentes, por lo que es crucial que te enfoques en lo que haces. Eres una pieza clave en tu trabajo, y tu opinión importa. En agosto tendrás vacaciones, así que trata de terminar todos tus pendientes para disfrutar de esos días plenamente. La Justicia también indica que recuperarás algo que creías perdido, como una demanda, una propiedad o algún documento importante. Tu mejor día será el lunes 29 de julio. Tus números mágicos son el 21 y el 23.

Recuerda celebrar tu cumpleaños y consentirte con algo especial, como un perfume o un reloj. Podrías tener problemas de cuello y espalda debido al estrés, así que sal a caminar y no te preocupes tanto. Deja que las cosas fluyan y resuelve los problemas en el momento. Controla tu mente y no intentes controlar a los demás. Los colores que te beneficiarán son el negro y el blanco, símbolos de estabilidad y comunicación. Prende una veladora blanca o roja el 1 de agosto y pide ayuda al Arcángel Miguel para que te guíe durante el mes.

Es posible que hayas terminado una relación recientemente, pero no te preocupes, esa persona se lo pierde. Concéntrate en tus logros y en ser la persona fantástica y carismática que eres. Deja atrás a quienes no te valoran. Los signos compatibles contigo son Sagitario, Capricornio y Aries, quienes te ofrecerán estabilidad amorosa y días llenos de pasión. Controla los vicios como el alcohol, el cigarro, y los excesos en la comida o el sueño. Mantén tu mente fuerte para decir no a estas tentaciones y poder crecer personalmente.

Virgo

La carta del Loco te augura momentos de madurez y de gran desarrollo personal. Este es un periodo en el que podrías tener mucha suerte, incluso ganar la lotería. Reconoce tu valor en el trabajo, aunque a veces los demás no lo hagan por envidia. Protege tu energía, ya que eres inteligente, organizado, y limpio. Evita los rencores y el control excesivo sobre los demás, y no te involucres en chismes. Tu mejor día será el martes 30 de julio. Tus números cabalísticos son el 19 y el 24, y tus colores afortunados son el rojo y el amarillo.

Es un buen momento para volver a estudiar y tomar cursos que te interesen, como francés, inglés, administración de empresas, fiscalidad o leyes. Esto te ayudará a desarrollarte aún más y a demostrar tus capacidades ilimitadas. Consiente con algo especial como un reloj o un perfume cuando recibas tu sueldo o un dinero extra. Las cartas indican que recibirás una sorpresa que te llenará de felicidad. En el ámbito amoroso, los signos más compatibles contigo son Capricornio, Acuario y Tauro, quienes te ofrecerán amor verdadero y estabilidad.

Ten cuidado con los pensamientos negativos, ya que pueden ser tus peores enemigos. Limpia tu mente de esas influencias negativas y de personas que buscan hacerte enojar o desesperarte. Asegúrate de dormir lo suficiente y resolver asuntos pendientes como pasaportes, visas o seguros sociales, ya que en agosto podrías viajar mucho.

Libra

La carta del Mundo te trae tiempos de viajes, renovación de contratos, y finalización de proyectos. Tu mejor día será el 31 de julio, cuando recibirás una sorpresa económica y laboral que te llenará de alegría. Estás organizando mejor tu tiempo y cuidando de tu salud, lo cual es excelente. El Arcángel Miguel te está ayudando a resolver problemas pasados. Revisa tus cuentas bancarias y, si no estás satisfecho con tu banco, considera cambiar. Este fin de mes será crucial para cerrar contratos y preparar auditorías. Tus números de la suerte son el 09 y el 13, y tus colores afortunados son el verde fuerte y el celeste.

Es un buen momento para caminar al aire libre y disfrutar de los rayos del sol, que te aportarán sanación. No te olvides de tus padres y mantén una comunicación constante con ellos. Cualquier ritual que realices el 1 de agosto será extremadamente efectivo. Aunque puedas estar rodeado de chismes en el trabajo o entre amigos, especialmente sobre relaciones con personas casadas, no les des importancia. Identifica de dónde provienen esos comentarios y no te dejes afectar por ellos. Sigue buscando el amor que deseas, especialmente con personas de los signos de Géminis, Cáncer o Leo, quienes te ofrecerán estabilidad y cariño.

Cuestiona siempre lo que escuchas y busca la verdad en todas las situaciones. El Arcángel Miguel te asegura que estás en el camino correcto. Todo lo que estás estudiando y trabajando está alineado con tu propósito. Aprovecha para pagar deudas y sanar tu economía. Planifica un viaje en agosto, ya que te traerá bendiciones adicionales de dinero y estabilidad.

Escorpión

La carta del Mago te trae la buena suerte que tanto esperabas. El fin de mes será brillante para ti, con energías renovadas y alineadas a tu favor. Tu mejor día será el lunes 29 de julio, cuando recibirás el reconocimiento que mereces y buenas noticias sobre un préstamo o la adquisición de una casa o departamento, lo cual es fantástico. Además, te aliviarás de problemas de espalda y huesos, lo que mejorará tu bienestar. Tendrás tres golpes de suerte: uno por nuevos proyectos, otro por cambio de casa y otro relacionado con la lotería. Tus números mágicos son el 05 y el 31, y tus colores de la suerte son el naranja y el verde.

Estos serán días de cambios positivos y estabilidad emocional para ti, Escorpión. Aprovecha para descansar la mente y resolver asuntos personales y amorosos. Es un buen momento para hacer mejoras en tu hogar, como cambiar alfombras o cortinas, ya que estas inversiones a largo plazo te traerán bienestar. En el ámbito amoroso, estarás muy compatible con personas de los signos de Piscis, Cáncer y Virgo, quienes se acercarán a ti con buenas intenciones y un amor profundo.

No permitas que las opiniones de otros afecten tu felicidad. Si tu relación es con alguien mayor, menor o del mismo género, no necesitas pedirle permiso a nadie para ser feliz. El Arcángel Miguel te envía un mensaje de cuidado y protección. Él está cuidando de ti, alejando las energías negativas, brujerías, envidias o mal de ojo que hayas experimentado. Reza más al Arcángel Miguel y prende una veladora el 1 de agosto. Córtate el cabello, usa zapatos nuevos y pisa con triunfo durante todo el mes, pues el sol y el Arcángel Miguel iluminarán completamente tu camino.

Sagitario

La carta de la Estrella indica que estás brillando con una gran estabilidad económica. Aunque el dinero esté llegando lentamente, sigue fluyendo y no te detengas en los detalles. Aprovecha este final de julio para cerrar bien el mes, ya que se avecina una recompensa económica, así como nuevos contratos y la resolución de asuntos legales, como pensiones alimenticias, divorcios o problemas de herencia. Tu mejor día será el 30 de julio, cuando experimentarás estos avances.

Tendrás tres golpes de suerte en la lotería con los números 07 y 15, y tus colores de la suerte serán el amarillo y el naranja. Estos colores te traerán nuevas oportunidades de proyectos y crecimiento. Considera estudiar más, tomar cursos adicionales o diplomados para mejorar tu preparación y evitar ser engañado en negocios. Cursos de comunicaciones, canto o conducción también te beneficiarán, ya que se te darán con facilidad.

En el ámbito amoroso, estarás muy compatible con personas de los signos de Aries, Leo y Libra, quienes te ofrecerán amor verdadero y estabilidad. Sin embargo, mantén tus planes en reserva y no compartas demasiada información sobre tus proyectos o intenciones. Esto te ayudará a evitar malas vibras y envidias. El Arcángel Miguel te recomienda realizar un trabajo de sanación energética para alinear tus chakras. Bebe mucha agua, reza y agradece a Dios, evita carne de cerdo, camina bajo el sol y cambia la disposición de tu cama para fortalecer tu bienestar espiritual. Un vaso de agua al lado de la cama también puede ayudar en este proceso.

Capricornio

La carta de la Templanza indica que es un momento de calma y equilibrio, con abundancia y estabilidad en camino. Tu mejor día será el martes 30 de julio, cuando recibirás un dinero extra, cerrarás contratos nuevos y disfrutarás de sorpresas agradables. Es un buen momento para resolver tus asuntos financieros, organizar tus viajes y cerrar proyectos pendientes.

En agosto, te espera una agenda ocupada con dos o tres viajes, así que es fundamental que organices tu dinero, pagues deudas y termines el mes con todos tus proyectos al día. Volverás a estudiar, lo cual es positivo ya que te valoras más al aumentar tus conocimientos. Mantente alejado de personas tóxicas que buscan aprovecharse de ti y busca rodearte de maestros y personas sabias que te ayuden a tomar mejores decisiones.

Ten cuidado con compartir demasiada información en redes sociales. El martes 30 de julio, tendrás dos golpes de suerte con los números 06 y 30. Los colores blanco y azul fuerte te traerán beneficios y te ayudarán a hacer cambios positivos en tus comportamientos, como reducir hábitos nocivos y mantenerte más equilibrado.

Si estás buscando pareja, los signos compatibles que se acercarán a ti serán Cáncer, Tauro y Sagitario. Para aquellos que ya están en una relación, podría haber noticias de un embarazo. Cuida tu salud, especialmente problemas en la espalda, riñones o páncreas. Bebe mucha agua, usa una faja al cargar cosas pesadas y sigue haciendo ejercicio para mantenerte en equilibrio y alejado de energías negativas.

Acuario

Para mis amigos del signo de Acuario, la carta de La Fuerza indica que estás en un momento de crecimiento y estabilidad, especialmente en el ámbito laboral. Has trabajado duro para recuperar tu equilibrio emocional y profesional, y ahora es tiempo de aprovechar esas nuevas oportunidades que se te presentan.

Tu mejor día será el 31 de julio, cuando cerrarás el mes con éxito, recibiendo reconocimiento y abriendo nuevas puertas en tu carrera. Se avecinan oportunidades en negocios relacionados con la venta de celulares o sistemas, así que no dudes en aprovecharlas. Los números mágicos para ti son el 03 y el 29, y los colores que te ayudarán a potenciar tu energía serán el amarillo y el rojo.

Evita involucrarte en problemas que no son tuyos y no des consejos innecesarios que puedan generar chismes. Los signos que traerán amor verdadero o oportunidades de casamiento en agosto serán Tauro, Géminis y Virgo. Si tienes familiares que vienen de visita, asegúrate de preparar tu hogar para que se sientan cómodos y disfruten de su estancia.

Piscis

Para mis amigos del signo de Piscis, la carta del Dinero Rápido y Fácil sugiere que estás a punto de recibir ingresos inesperados. Si estabas esperando pagos pendientes, ya sea por deudas o ventas de bienes, es probable que te lleguen pronto. Además, podrías tener suerte en juegos de azar o lotería.

Tu mejor día será el 29 de julio, cuando podrías experimentar dos golpes de suerte con los números 12 y 17. Asegúrate de usar estos números para atraer más abundancia a tu vida. Los colores que te beneficiarán son el rojo y el amarillo, que simbolizan nuevas emociones y oportunidades.

El mes de agosto traerá cambios positivos, incluyendo una invitación para viajar y una nueva oferta de trabajo el 13 o 15 de agosto, que será mejor remunerada. Utiliza este tiempo para pagar deudas y sanear tus finanzas, como tarjetas de crédito y colegiaturas, para evitar estrés financiero.

En el ámbito amoroso, los signos de Sagitario, Cáncer y Escorpio estarán cerca de ti, ofreciendo estabilidad y afecto. Evita pensamientos negativos o preocupaciones excesivas que puedan drenar tu energía. Enfócate en la felicidad y en resolver los problemas cuando surjan, sin anticipar drama innecesario.

