Horóscopo Negro para HOY 21 de julio; segunda parte

LIBRA (23 septiembre-22 octubre).

Venga, Libra, no dejes que Mercurio retrógrado te robe la buena vibra que llevas arrastrando desde hace días. Sí, hay dramas. Sí, hay lío mental. Y sí, hay cosas que te están descolocando más de la cuenta. Pero tú sabes mejor que nadie que lo importante no es lo que pasa, sino lo que haces con ello. Así que si algo te está robando la paz, recuérdate que no todo merece tanta energía tuya. Hay contratiempos, sí. Pero tú estás preparado para adaptarte como nadie cuando lleguen (si es que llegan).

ESCORPIO (23 octubre-21 noviembre).

Escorpio, esta semana tu misión sagrada es una: descansar, desconectar y recargar esa batería que tienes a medio gas. Sí, ya sé que tú sientes que si no empujas tú, todo se queda parado. Pero déjame decirte algo con cariño: no puedes salvarlo todo, y mucho menos a costa de ti mismo. Estás metido en mil frentes, con mil cosas abiertas, y tu cabeza no se apaga ni por un segundo. Pero ¿de qué sirve tanto esfuerzo si te estás olvidando de ti? No te sigas ensuciando las manos en asuntos que, sinceramente, no lo merecen. Tú también tienes derecho a decir: hoy no puedo más.

SAGITARIO (22 noviembre-21 diciembre).

A ver, Sagi, esta semana vas con la verdad por delante. Como siempre, pero más. Estás en ese mood de “no me voy a callar más nada” y quien no lo entienda o se pique… pues es su problema. Puede que alguien venga a reprocharte por no haberlo dicho antes pero tú, con la calma que da saberse en paz, vas a responder: porque ahora es cuando me ha dado la gana. Fin. Si a alguien le incomoda tu verdad, quizás es porque ya no debería estar en tu vida.

CAPRICORNIO (22 diciembre-21 enero).

Capri, lo sé. Esta semana tu mente va de un lado a otro sin parar. Estás entre el sí y el no, entre tirarte a la piscina o quedarte en la orilla mirando. Y eso te tiene agotado mentalmente. Pero escúchame, mi consejo como alguien que te conoce mejor que nadie: hazte una lista, literal, con pros y contras. Si no pones orden en tu cabeza, te vas a quedar paralizado sin saber qué hacer. Y tú no eres de los que se dejan llevar por el corazón sin más, tú necesitas claridad, necesitas lógica. Así que deja el drama y ponte a escribir, que cuando lo veas en papel vas a saber exactamente lo que tienes que hacer.

ACUARIO (22 enero-19 febrero).

Acuario, confía en el proceso, aunque esté siendo un infierno a ratos. Ya lo sé, llevas semanas (o mejor dicho, siglos) peleando por tener lo que te mereces, currándotelo, luchando contra viento, marea y tus propias paranoias mentales. Pero justo cuando parece que las cosas se están estabilizando… Llegan noticias que te descolocan, cambios que no viste venir, emociones que no sabes ni cómo gestionar. Respira. Si necesitas parar, hazlo. No te culpes por tomarte un descanso. Lo necesitas. Pero lo que no puedes perder, ni por un segundo, es la confianza en ti. Esa es tu gasolina esta semana.

PISCIS (20 febrero-20 marzo).

Piscis, esta semana llegan nuevas ilusiones. Sí, esa emoción bonita en el pecho, esas ganas de volver a soñar, de imaginar lo que viene, de entregarte. Pero también, gracias a Mercurio retrógrado, se despiertan fantasmas. Gente del pasado que aparece como si nada. Mensajitos, recuerdos, tentaciones que ya conoces y que no te hicieron bien. No, Piscis. Ni se te ocurra mirar atrás. No vuelvas a donde te rompieron. Lo que tienes ahora entre manos es especial, tiene luz, tiene verdad. No lo estropees por una nostalgia absurda.

Con información del Horóscopo Negro

