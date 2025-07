Horóscopo Negro para HOY 21 de julio; primera parte

ARIES (21 marzo-20 abril).

A ver, Aries, esta semana tú solo quieres una cosa: Paz. Pero con Mercurio retrógrado rolando por ahí, la paz no va a estar de tu parte. Tú la buscas, la persigues, la deseas… pero ¿ella a ti? Pues sinceramente parece que no, que no quiere nada contigo. No desesperes, Aries, que esto es solo una fase. Ya sabes que Mercurio retrógrado está unos días haciendo de las suyas, poniendo tu mundo patas arriba y después se va. Va a pasar. Respira. No lo pagues con nadie, porfa.

TAURO (21 abril-20 mayo).

Tauro, no te encierres más en ti mismo, no te quedes dando vueltas en esa cabecita tuya como si dentro estuviera la única verdad. Porque después de todo lo que has vivido este 2025, lo último que necesitas es volverte tu propio obstáculo. Deja de perseguir a gente que no te ha dado nada, literal. Ahora solo deberías estar persiguiendo una cosa: tu libertad. Y sí, eso asusta, pero también libera. Da el paso. Atrévete. No vas a caer, vas a volar. Una vez que des el paso, nada va a ir mal, te lo prometo. Pero tienes que atreverte.

GÉMINIS (21 mayo-21 junio).

Géminis, ¿cuándo fue la última vez que no estabas metido en una crisis existencial? Porque llevas empalmando una con otra bastante tiempo. No te gusta la vida que tienes ahora mismo y lo sabes. Pero ¡hey!, no te frustres: eso significa que algo dentro de ti está empezando a despertar. Algo que quiere más, que está harto de conformarse. Esta semana comienza una etapa diferente, una en la que vas a dejar de mirar para otro lado y vas a pelear a lo grande por tu felicidad. Ya no más quedarse callado, ya no más dejar que la vida decida por ti. Vas a por todas, y esta vez es por y para ti.

CÁNCER (22 junio-22 julio).

Cáncer, basta ya de vivir mirando lo que te falta. Esta semana tu misión es clara: cambiar el foco. Deja de pensar tanto en lo que no tienes, en lo que no llega, en lo que “debería ser” y empieza a mirar de verdad todo lo que sí está. Porque a veces se te olvida, pero eres una persona increíble. Tienes defectos, claro, como todos. Pero también tienes un corazón que no te cabe en el pecho, eres una persona que lo da todo cuando quiere de verdad. Empieza a agradecer más. A la vida, a la gente que te rodea, a ti mismo. Agradece hasta tus pequeñas victorias diarias, que ahí está el verdadero poder.

LEO (23 julio-22 agosto).

Se escuchan rugidos a lo lejos… Eres tú volviendo a ser tú. Esta semana arranca tu temporada, Leo, y el mundo entero lo va a notar. Comienza tu era, la del mejor signo del Zodiaco, la de las personas que aman con el corazón en la mano, que caen y se levantan como si nada, que no piden permiso para brillar. El martes el Sol entra en tu signo y se activa tu sistema solar interior: energía a tope, intuición afilada, autoestima por las nubes. Tú ya lo estás sintiendo: algo muy importante está por venir.

VIRGO (23 agosto-22 septiembre).

¿Tú dando segundas oportunidades? ¿Tú, el que hace una cruz para siempre y no sueles perdonar? Pues sí, Virgo, estás cambiando y para bien. Te estás dando cuenta de que no todo tiene que ser blanco o negro, de que hay grises que también valen la pena. Esta semana estás aprendiendo algo que para ti es casi revolucionario: no hace falta tener el control absoluto de todo para que algo salga bien. Estás soltando, confiando, y ¡sorpresa! las cosas están saliendo mejor de lo que esperabas.

Con información del Horóscopo Negro

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO