Mhoni Vidente: Horóscopos de la semana del 20 al 26 noviembre

Aries

En el tarot para Aries, la carta del diablo advierte sobre la presencia de enemigos ocultos y la necesidad de cuidarse de quienes están cercanos. Advierte sobre personas del pasado, como parejas, amigos, jefes o colegas, y sugiere ser precavido con dinero fácil, posiblemente vinculado a bonos o ingresos sorpresivos, incluso anticipa un próximo viaje. Además, insta a cultivar madurez mental, enfocarse en metas claras y hacer una depuración de relaciones y pertenencias para permitir que fluya la energía positiva.

La carta también indica energías encontradas en el trabajo o la escuela, posibles malentendidos y problemas laborales, resaltando el 21 de noviembre como un día destacado y los números 15 y 21 como afortunados. Sin embargo, advierte contra prestar dinero o pertenencias y sugiere hablar de nuevos proyectos. Se destaca el color azul y naranja como dominantes y se aconseja buscar apoyo profesional para problemas de salud mental.

En el ámbito amoroso, se enfatiza la cautela y la desconfianza con las cartas 3 y 5 de bastos, aunque señala la llegada de amores compatibles, particularmente de Capricornio, Acuario y Leo. Además, se vislumbra una propuesta laboral en el gobierno o campañas políticas, instando a aceptar debido al carisma y liderazgo natural de Aries. El Arcángel Miguel se presenta como guía, recomendando mantener pensamientos positivos para atraer resultados positivos y liberar negatividades, ofreciendo apoyo para superar obstáculos emocionales y espirituales.

Tauro

En la lectura para los amigos Tauro, la carta del As de Oros augura una semana de suerte, abundancia y estabilidad. Se destaca el 20 de noviembre como un día cabalístico con invitaciones a viajes y compromisos laborales o familiares, brindando una sensación de alegría y compatibilidad con otros. Se vislumbra un progreso notorio, dejando atrás las energías negativas y enfocándose en el éxito, especialmente en lo laboral y en proyectos nuevos. Se destaca la importancia de continuar con el estudio, resaltando aptitudes en ingeniería y ventas internacionales.

A pesar de la presencia de un amor del pasado, se aconseja sanar esa relación y alejarse de ella para encontrar paz. La semana se presenta con abundancia, probablemente relacionada con ingresos extras como aguinaldos o compensaciones laborales. Los números mágicos son el 06 y el 10, mientras que los colores representativos son el amarillo y el rojo, simbolizando poder, grandeza y estabilidad.

Tauro se muestra apasionado y busca una pareja que lo complemente tanto en el ámbito de la pasión como en el crecimiento personal y profesional. Se sugiere compatibilidad con Tauro, Libra y Capricornio, aportando poder personal y estabilidad emocional.

Las cartas españolas advierten sobre chismes e intrigas, aconsejando mantenerse precavido. La carta de las bastos indica fuerza, poder y posibles ascensos profesionales. El Arcángel Miguel recomienda el perdón, liberándote de resentimientos y culpas del pasado que no te pertenecen, animándote a perdonarte a ti mismo para avanzar con mayor tranquilidad y aceptación personal.

Géminis

La carta del Loco llega para los Géminis, señalando momentos de madurez. El 23 de noviembre será un día significativo, marcado por una nueva oportunidad laboral o la posibilidad de viajar o trabajar en otro lugar. Esta carta también indica la llegada de dinero rápido y fácil, posiblemente relacionado con tu carrera profesional. Se destaca la importancia de continuar con estudios en idiomas, comercio internacional, medicina o política, áreas que te resultarán accesibles en los próximos años.

Esta semana se presenta como un momento para evitar peleas y enojos, tanto con otros como contigo mismo. Es un periodo para crecer, enfocarse en tu propio desarrollo y dejar ir lo que no te corresponde. Se aconseja evitar aferrarse a situaciones o personas que no son para ti, mostrando evolución y liberación.

Los números mágicos son el 12 y el 19, y los colores son el dorado y el azul, simbolizando fuerza. Se sugiere comprar algo de oro y vestirse con tonos azules, además de hacer ejercicio para mantener la mente clara en una semana con múltiples compromisos laborales y escolares. Es momento de actualizar documentos, realizar trámites pendientes y prepararse para viajes futuros.

En las cartas españolas, el As y el 5 de Oros auguran una suerte significativa, indicando una mejora económica importante, probablemente la venta de algo que estaba estancado. La compatibilidad se resalta con Acuario, Libra y Sagitario, animando a buscar personas afines. El Arcángel Miguel alienta a seguir adelante sin miedo ni complejos, instando a tomar decisiones que fomenten el crecimiento personal. También sugiere que cualquier procedimiento médico o estético, como cirugía dental, será exitoso.

Cáncer

La carta de la Rueda de la Fortuna emerge para los Cáncer, señalando tiempos de ascenso y crecimiento. El 22 de noviembre destaca como un día favorable, probablemente con invitaciones a viajes y compromisos familiares hasta fin de mes. Se recomienda abordar problemas de depresión, angustia o desequilibrios hormonales para buscar estabilidad emocional y establecer una relación comprometida. Se mencionan signos afines como Piscis, Escorpio y Virgo, indicando la posibilidad de nuevos amores compatibles.

En lo laboral, se espera una semana ocupada con cambios de personal, aunque tu posición se mantendrá estable. Se aconseja mejorar la calidad y profesionalismo en el trabajo. Los números mágicos son el 11 y el 29, y los colores representativos son el rojo y el azul intenso, sugiriendo intensidad en las acciones, especialmente en la capacitación y el mejoramiento personal.

Se insta a apartar los pensamientos negativos, alejarse de personas que no contribuyen positivamente y evitar involucrarse en problemas ajenos. Se aconseja cuidar las pertenencias y las finanzas, considerando cambios en sistemas de pago o bancarios para evitar complicaciones. El Arcángel Miguel sugiere desligarse de situaciones complicadas y problemas que no corresponden, enfocándose en avanzar.

Se prevé un evento familiar o celebración importante, y se percibe un buen momento para Cáncer, con una sonrisa del destino en términos de estabilidad financiera y emocional.

Leo

La carta del Mundo llega para los Leo, indicando un tiempo de crecimiento económico y cambios significativos, como mudarse de casa o cambiar de trabajo. Eres una persona en constante movimiento, y eso te renueva constantemente. Se enfatiza la importancia de mantenerse en forma y mejorar la imagen personal. Evitar chismes y problemas con personas cercanas es fundamental para mantener un entorno positivo.

El 20 de noviembre destaca como un día cabalístico en términos económicos y laborales, pero es importante cuidar la salud del sistema digestivo, ya que será un punto vulnerable en estos días. Se aconseja reorganizar el armario, deshaciéndose de la ropa que no se usa para permitir que fluyan nuevas energías.

Se prohíbe buscar a personas que causaron daño en el pasado, sugiriendo soltar esos vínculos tóxicos. Los signos compatibles en el amor son Acuario, Aries y Sagitario, indicando posibles acercamientos en ese sentido. Los números auspiciosos son el 02 y el 17, y los colores representativos son el naranja y el amarillo, irradiando una magia especial y atrayendo la atención de quienes te rodean.

Se resalta la importancia de la madurez mental, sugiriendo un equilibrio entre diversión y responsabilidad. Continuar con los estudios y no desanimarse, persistiendo en los proyectos. Se predice una semana con muchas reuniones laborales y la posibilidad de recibir ingresos adicionales como aguinaldos o bonos esperados.

El mensaje del Arcángel Miguel para los Leo es "cree y confía", instándote a tener fe en ti mismo y perseverar en tus objetivos.

Virgo

La carta del Juicio se presenta para los Virgo, señalando un momento para arreglar la documentación y empezar de nuevo. Eres hábil en lo que haces y exitoso, pero es importante centrarse en lo que realmente deseas para tu vida, sea un negocio propio o mejorar tu trabajo. Durante esta semana, resolverás asuntos legales pendientes, incluyendo temas de pensiones o trámites notariales, mostrando tu inclinación por ayudar a la familia y solucionar sus problemas.

El 22 de noviembre destaca como un día relevante, con la posibilidad de recibir un ingreso adicional, quizás por la terminación y recontratación de un contrato laboral. Los números mágicos son el 07 y el 23, y los colores representativos son el verde fuerte y el blanco, sugiriendo sanar tanto la mente como el cuerpo. Es crucial comprender que el estrés y la ansiedad pueden afectar tu sistema digestivo, por lo que se aconseja despejar la mente de pensamientos oscuros o preocupaciones que no llevan a nada.

Se vislumbra una semana de pasión y deseo con personas de signos como Virgo, Géminis y Leo. Sin embargo, se insta a cuidarse de los celos, los enojos y las inseguridades, recordando tu valía y evitando mendigar afecto o atención. El Arcángel Miguel recomienda confiar en tu intuición y razón, sugiriendo que lo que piensas y sientes es real y poderoso, instándote a seguir adelante con tus decisiones.

Se sugiere la posibilidad de vender una empresa, cambiar su nombre o mudarse a otra compañía en el futuro cercano, mostrando una fase de transformación y cambios significativos en el ámbito laboral.

Libra

La carta del Carro se revela para ti, Libra. Eres el motor del progreso, te gusta avanzar en todos los aspectos y encontrar estabilidad en tu vida, aunque en el amor, a veces te resulta difícil mantener una relación estable. Es momento de buscar la pareja ideal y el 23 de noviembre resalta como un día importante. Los signos más compatibles en el amor son Acuario, Aries y Leo. Tu afinidad con signos de fuego o aire es notoria, pero es crucial aprender a enamorarte de ti mismo y cuidarte más. Invierte en ti mismo, ya sea mediante ejercicio, un cambio de imagen o cualquier otra forma que te haga sentir bien.

Los números mágicos para ti son el 04 y el 33, mientras que los colores destacados son el rojo intenso y el verde. Se vislumbra una semana de pasión con amores fugaces, pero se advierte que no se quedarán en tu vida. Se sugiere considerar emprender un negocio relacionado con comunicaciones, diseño o moda, lo cual podría generarte ingresos considerables para la temporada navideña.

Las cartas también instan a cuidar tus inversiones, saldar deudas y prestar atención a la salud. Se recomienda realizar chequeos médicos, especialmente para revisar quistes, problemas de visión, digestión y garganta. El Arcángel Miguel te indica que tu propósito de vida es ser feliz, saludable y seguir progresando. Si se te presenta la oportunidad de realizar un curso adicional, una maestría o una compra de ropa o zapatos, tómalo en consideración. También se avizora que harás un regalo para un ahijado, sobrino o uno de tus hijos.

Escorpión

La carta del Mago aparece para ti, Escorpión. Esta carta otorga un permiso divino para seguir adelante, prosperar en el trabajo, resolver cuestiones legales, mejorar económicamente y ayudar a la familia. Es momento de dejar de imponer y comenzar a proponer. Eres el abogado, el político, el ingeniero del zodíaco; estás constantemente en desarrollo.

Tu día de mayor relevancia será el 22 de noviembre, y tus números mágicos son el 14 y el 20. Los colores auspiciosos para ti son el naranja y el azul. Si consideras una cirugía o un embarazo, es un buen momento para ello. También es propicio para proyectos nuevos, como cambiar de casa.

Tras divorcios y problemas con exparejas, se vislumbra un amor verdadero con alguien de Piscis, Cáncer o Leo. Podría haber desavenencias con tu jefe o colegas en el trabajo, pero no te enfoques en situaciones que no merecen tu atención.

Se recomienda cuidarse de problemas relacionados con alcohol, vicios o drogas, así como prestar atención a un conocido que podría enfrentar problemas legales. Las cartas españolas sugieren poner un negocio en casa para optimizar tu tiempo y recursos.

El Arcángel Miguel te insta a protegerte de la envidia, mal de ojo y brujerías. Puedes adquirir un escapulario o una imagen del Arcángel, llevar agua bendita y usar perfume antes de salir. Encender una vela roja en honor al Arcángel Miguel puede ayudarte a alejar las energías negativas y las brujerías.

Sagitario

Tu cumpleaños es un periodo de gran estabilidad emocional y un momento para destacar tus habilidades triunfadoras, tu carisma y tu éxito. La carta del Emperador destaca tu llegada inminente de oportunidades de crecimiento y el dinero que esperabas.

Es hora de no buscar a aquellos que no quieren estar en tu vida; habrá personas buscándote a ti para estar en la suya. Toma más carácter, pon en marcha negocios relacionados con comida, fotografía, video, redes sociales o ropa. El 21 de noviembre será un día muy significativo para ti, con los números cabalísticos 67 y 58 como tus números de la suerte, mientras que el blanco y el rojo intenso son tus colores de abundancia.

La carta del unicornio simboliza suerte, abundancia y prosperidad. La honestidad de Sagitario será recompensada con más valía. Prepárate para una semana intensa de trabajo, exámenes, reuniones y celebraciones. Permítete comprar ropa, zapatos y un perfume que te haga sentir bien.

Cuidado con los conflictos o problemas cercanos. Además, hay indicios de reuniones laborales, cambios de puesto o ajustes en el trabajo. Este es un momento propicio para iniciar un negocio, como uno relacionado con YouTube, además de celebrarte a ti mismo.

Sagitario, es común que los amores pasados resurjan durante tu cumpleaños. El Arcángel Miguel te aconseja: ¡decídete a ser feliz desde hoy! Busca personas compatibles contigo, como Leo, Tauro o Aries, y comprométete a ser feliz sin esperar al mañana.

Capricornio

La carta del Sol representa tu brillantez, Capricornio. Eres fuerte, con un gran ego, y es innegable que llamas la atención. Sin embargo, debes cuidarte de las envidias y las malas intenciones que pueden rodearte. A veces, es difícil discernir quién está realmente a tu lado por cariño y quién tiene motivos ulteriores. Tu día más significativo será el 24 de noviembre, y esta semana estará llena de trabajo, exámenes y asuntos financieros que resolver.

Es importante prestar atención a tu salud, especialmente a los problemas relacionados con los pulmones, la garganta o las úlceras. Cuida tu dieta, haz ejercicio y trata de evitar el estrés. Los números mágicos para ti son el 05 y el 16, y tus colores de la suerte son el naranja y el blanco. Cualquier ritual o veladora que realices tendrá un impacto poderoso en tu vida.

Puede que amores o amistades del pasado intenten regresar, pero es momento de cerrar ese capítulo y avanzar. Problemas familiares podrían surgir, especialmente con la madre, hermanos o la pareja; es fundamental resolverlos sin cargar con problemas que no son tuyos. Evita explotar en momentos decisivos y cuida tu salud, especialmente si fumas.

Las cartas sugieren preparativos para un viaje por tu cumpleaños y cambios importantes en tu trabajo. También indican la necesidad de resolver asuntos legales o pendientes del pasado. El Arcángel Miguel te aconseja tomarte tu tiempo para decidir. No te apresures; ten paciencia y no te sientas presionado por la prisa. En el ámbito amoroso, Virgo, Tauro y Aries serán signos compatibles contigo. También es posible que te pidan contribuir económicamente en una boda pronto.

Acuario

La carta de las siete de copas sugiere que es momento de enfocarte más en tu hogar, en tu familia y, sobre todo, en cuidarte a ti mismo. Es un período para avanzar económicamente, abrir un negocio o trabajar el doble para obtener una compensación económica. Podrías vender una propiedad o un automóvil, y es importante invertir ese dinero extra en el negocio que has estado planeando.

A veces, tu mente puede sabotear tus avances con pensamientos que no tienen fundamento. Si alguien ya no está interesado en ti, aceptarlo y enfocarte en lo que está a tu alcance es crucial para seguir adelante. Si buscas cambios físicos o legales, como un tatuaje, cambiar de look o resolver asuntos legales, esta semana será propicia para hacerlo.

Tu mejor día será el 20 de noviembre, y tus números mágicos son el 28 y el 30. El azul fuerte y el rojo son tus colores de la suerte. Es esencial apartarte de las influencias tóxicas, las serpientes en tu vida que no te permiten avanzar. Debes liberarte de lo que te hace daño, ya sea exceso de comida, alcohol, cigarrillos, drogas o personas tóxicas.

Estarás compatible con Géminis, Leo y Libra, especialmente con Libra. Podrías estar planeando un viaje hacia finales de noviembre para un evento familiar o reunirte con parientes en Estados Unidos. La carta del rey de oros representa una presencia protectora que te dice: "Estoy contigo, no temas". También indica que te enfrentarás a cualquier situación sin miedo.

La carta del Arcángel Miguel señala que obtendrás los resultados que esperabas, las sorpresas y soluciones favorables a tus peticiones, ya sea en un cambio de trabajo o resultados de exámenes médicos. Sin embargo, debes cuidarte de las energías negativas, los chismes y las envidias de quienes no quieren verte feliz. Tu autenticidad es valiosa, así que sigue siendo fiel a ti mismo sin preocuparte por las opiniones ajenas.

Piscis

La carta de la Torre puede señalar momentos difíciles, pero es una llamada a quererte más, encontrar estabilidad emocional y personal. Tu mejor día será el 22 de noviembre, un momento mágico para ti, que podría cambiar muchas cosas en tu vida. A veces, la suerte viene a través de cambios inesperados, aunque puedan ser dolorosos al principio. Si alguien se fue de tu vida, es posible que haya sido por tu propio bien.

No busques lo que se alejó de ti, ya sean amores, amistades o trabajos que no eran adecuados. Abre los ojos para reconocer lo que te está quitando lo negativo. Los números 09 y 36 te brindarán suerte, y los colores naranja y amarillo serán tus aliados. Esta semana, tus metas e ideas podrían hacerse realidad, trayendo oportunidades laborales y de crecimiento.

Piscis, eres un profesional en potencia en campos como la medicina, la enseñanza o las relaciones públicas. Habrá parejas compatibles, como Cáncer, Virgo o Escorpión, mostrando un interés serio en comprometerse contigo.

Es un buen momento para mejorar tu hogar, limpiar, cambiar cosas de lugar y vivir mejor. Cuídate de problemas estomacales, infecciones, el consumo de alcohol y otros vicios. Podrías recibir propuestas laborales importantes para un ascenso o un cambio positivo en tu carrera. Si estás casado, podría haber un embarazo en camino.

El Arcángel Miguel te recuerda que tienes el poder de crear tu propia realidad. Enfócate en lo positivo, crea un entorno laboral agradable o considera retomar tus estudios. No permitas que pensamientos negativos ocupen tu mente. Miguel está contigo para transformar lo negativo en positivo.

