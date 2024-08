Mhoni Vidente: Horóscopos de la semana del 19 al 23 de agosto

Aries

En las cartas del Tarot, la aparición del As de Oros sugiere suerte, triunfo y éxito para la semana. Sin embargo, será una etapa de energías encontradas, por lo que es crucial mantener la calma y evitar enojos o malestares. Es importante pensar cuidadosamente antes de hablar o expresar opiniones para evitar problemas innecesarios.

La semana promete éxitos tanto en el ámbito laboral como en el personal, destacando el jueves como el mejor día, con posibles ingresos adicionales o sorpresas económicas. Tu número de la suerte será el 03 y el 31, y los colores recomendados son amarillo y naranja.

Se te aconseja seguir haciendo ejercicio y mantenerte en buena salud, así como adaptarte a nuevas oportunidades laborales o proyectos. También es momento de gestionar trámites gubernamentales, como pasaportes o visas, y de atender asuntos fiscales. Tendrás un gran poder personal para influir positivamente en quienes te rodean. Como líder natural, eres capaz de superar problemas del pasado y avanzar.

La carta del As de Oros también indica la llegada de una nueva oportunidad laboral desde el extranjero. Además, es un buen momento para pagar colegiaturas, adquirir útiles escolares y comprar nuevos zapatos o tenis. Protege tu entorno con un perfume nuevo o agua bendita para alejar malas energías. Los signos con los que tendrás una buena compatibilidad esta semana serán Libra, Sagitario y Capricornio, quienes podrían ofrecerte estabilidad y crecimiento en el ámbito amoroso.

Si estás en una relación, podrías estar planeando un viaje para septiembre u octubre. También podrías estar cambiando el título de un vehículo o una propiedad, lo cual te ayudará a mejorar tu situación económica. Es importante para ti sanar tu mente, ya que tiendes a pensar rápido y estar en constante estrés. Dedica tiempo a relajarte, hacer ejercicio, hidratarte, meditar y creer en Dios. Esta semana traerá un movimiento poderoso de energías positivas que te permitirá liberarte de energías negativas y envidias. Recuerda protegerte de malas intenciones, ya que dolores de cabeza, insomnio y dolor en los huesos pueden ser señales de envidias o mal de ojo.

Tauro

La carta de La Torre indica que es momento de seguir construyendo tu futuro, pero con un enfoque más reservado. No compartas tus planes ni metas con los demás y enfócate en tu mundo interior y espiritual. Recuerda que no puedes complacer a todos; no es necesario demostrar cuánto tienes o quién eres a los demás. Mantente discreto para evitar la envidia, el mal de ojo o las brujerías.

El lunes será tu mejor día, y la semana estará llena de trabajo. Será el momento de avanzar en nuevos proyectos, ganar concursos o superar exámenes pendientes. Tus números de la suerte son el 02 y el 36, y los colores recomendados son azul y blanco. Si enfrentas dificultades, busca apoyo en tus padres, un médico o alguien espiritual. No te aísles; pedir ayuda y aceptar los errores es parte del proceso.

Esta semana podrías recibir el dinero que te debían, lo cual te ayudará a hacer pagos. Además, podrías estar planificando un viaje o considerando mudarte a otra ciudad o país. También recibirás propuestas para iniciar un negocio propio. No dejes de estudiar, ya que esto te ayudará a avanzar económicamente. Mantente enfocado en tu crecimiento personal y profesional.

Te será beneficioso estar en contacto con Capricornio, Virgo y Escorpio, quienes te brindarán amor verdadero y placentero. Si estás casado, podrías estar esperando un embarazo. Si estás soltero, encontrarás un amor compatible. Considera comprar un coche nuevo o vender el que tienes. Evita prestar dinero, ropa o pertenencias para no comprometer tu buena suerte.

Es esencial que aprendas a soltar lo que no te beneficia: relaciones, trabajos o vicios que ya no son para ti. Este es un momento para recibir una revelación divina y una nueva propuesta laboral o de negocios. Considera cambiar tu celular o el sistema de pago. Mantén el hábito de hacer ejercicio, ya que tu punto débil es el estómago y los intestinos. Cuida tu alimentación y descansa adecuadamente.

Géminis

La carta de La Rueda de la Fortuna indica que estás en un momento de auge, pero es crucial controlar tu mal carácter y mantener una actitud positiva. Sin embargo, es importante ser más reservado y evitar compartir demasiado sobre tus planes o involucrarte en chismes, ya que esto podría alterar tu energía.

Si has experimentado dolor en la espalda o en los huesos, esto podría ser resultado de malas energías o brujería. Para protegerte, limpia tu entorno con limón verde, usa agua bendita y aplica perfume antes de salir de casa para alejar las malas vibras. A pesar de estos desafíos, seguirás avanzando y encontrando estabilidad en tu trabajo, así como oportunidades para iniciar un negocio adicional.

El miércoles será tu mejor día. Géminis, estás atrayendo buena suerte y oportunidades laborales. Tus números mágicos para esta semana son el 08 y el 24, y los colores recomendados son azul y naranja. Considera estudiar comunicaciones, relaciones públicas, política o idiomas para abrir nuevas puertas y progresar en tu carrera. Evita conflictos familiares y peleas, y sigue avanzando con tus nuevas propuestas laborales. Mantén tu rutina de ejercicio y dieta, y si estás considerando una cirugía estética o médica, es un buen momento para hacerlo.

En cuanto a relaciones, serás compatible con Libra, Acuario y otros Géminis. Si estás en una relación, ten cuidado con posibles traiciones o celos infundados. Es importante ser claro sobre tus intenciones y expectativas con tu pareja, y buscar la verdad en la relación.

Además, Géminis, es un buen momento para soltar situaciones negativas del pasado, ya sea en el ámbito familiar, de pareja o personal. Comprender y liberar el rencor te permitirá crecer y avanzar. Si tienes la oportunidad, visita el mar o la playa para despejarte de energías negativas. También se avecina una propuesta de trabajo de una empresa asiática que podría ser muy beneficiosa para ti, así que considera aceptarla para mejorar tu situación económica.

Cáncer

La carta del Mundo sugiere que estás destinado a explorar nuevas oportunidades y a expandir tus horizontes, Cáncer. Eres apto para aprender nuevos idiomas y para manejar relaciones públicas a nivel internacional. Recibirás propuestas de trabajo de empresas extranjeras o de personas importantes de otros países. Acepta estas oportunidades, ya que estás en el camino de desarrollarte aún más. Eres excelente en administración, recursos humanos, gestión de proyectos y dirección; confía en tus habilidades.

Es hora de dejar atrás el drama y las ideas negativas sobre ti mismo. Debes dejar de minimizarte y enfocarte en ser fuerte y positivo. Tu mejor día será el lunes, y la semana será favorable para ti, con una mayor coordinación en el ámbito laboral. Considera retomar tus estudios, ya sea en una nueva carrera universitaria, en idiomas o en liderazgo, ya que esto te beneficiará en recursos humanos.

Esta semana podrías recibir un ingreso extra relacionado con una deuda laboral pendiente. Tus números mágicos son el 18 y el 23, y los colores recomendados son naranja y rojo. Mantén un enfoque en tu salud, ya que es lo más importante. Asegúrate de comer bien, dormir lo suficiente y hacer ejercicio.

Un familiar podría contactarte para invitarte a una boda o informarte sobre un embarazo en la familia, lo cual te llenará de alegría. Es importante que cuides tus finanzas y ahorres para futuros imprevistos. También es posible que una expareja del pasado busque reconciliación. Trata de sanar esas viejas heridas y aléjate de personas tóxicas. Protege tu energía usando una cadena de plata y un dije de oro para evitar envidias y malas vibras.

Esta semana serás muy compatible con los signos de Cáncer, Escorpio y Sagitario, quienes te brindarán estabilidad amorosa y la posibilidad de encontrar un amor verdadero. Para aquellos Cáncer que están en pareja, puede surgir una propuesta de matrimonio o de convivir juntos. También es posible que recibas una oferta para trabajar en el gobierno o en un rol político, lo cual te será muy beneficioso.

Haz un deseo esta semana; será cumplido pronto. Mantente firme y fuerte, controla tus emociones y sigue avanzando. La oportunidad de crecer en un negocio propio está cerca, y encontrarás un amor que será tu pareja ideal.

Leo

La carta que te ha salido sugiere que debes protegerte de enemigos ocultos. La envidia, que es uno de los sentimientos más destructivos, te afecta especialmente porque destacas y te muestras fuerte y brillante. Para protegerte, utiliza agua bendita, enciende una vela blanca y recita el Salmo 140. No confíes plenamente en nadie ni en nada; estos pasos te ayudarán a alejarte de enemigos que podrían ser familiares, amigos o incluso tu pareja.

Estás destinado a crecer, liderar y alcanzar el éxito. Aunque a veces las personas que te rodean no sean las más adecuadas, sigue adelante por tu cuenta si es necesario. Puedes lograr lo que te propongas. Tu mejor día será el martes. Tus números de la suerte son el 09 y el 30, y los colores que te beneficiarán son el naranja y el rojo.

Avanzas paso a paso, construyendo una base sólida para tu futuro económico. Es un buen momento para considerar la compra de una casa, terreno o departamento para construir tu patrimonio. Cuida de tu salud, especialmente de problemas en la espalda y los riñones; aumenta tu ingesta de líquidos y mantén una rutina de ejercicio. Evita prestar dinero o tus pertenencias, ya que esto podría afectar tu buena suerte.

Eres uno de los signos más envidiados y propensos a la influencia negativa, por lo que es crucial que distingas entre quienes realmente te desean bien y quienes no. Si estás solo o sola, un amor compatible puede surgir con Sagitario, Acuario o Aries. Si estás en una relación, podrías enfrentar problemas como rompimientos o separaciones debido a que no toleras ser controlado o celado. Asegúrate de buscar relaciones con personas completamente solteras para evitar complicaciones.

Cuidado con problemas hormonales si eres mujer, o infecciones urinarias y de riñones si eres hombre. Considera volver a estudiar una carrera universitaria o un idioma, y aprende a escuchar más atentamente a los demás para obtener mejores resultados. La carta te aconseja ser más receptivo y considerar todas las opiniones para tomar decisiones más informadas.

Virgo

La carta del Carruaje indica que es momento de seguir adelante con determinación y no detenerte, Virgo. Esta será una semana muy positiva para ti, con eventos que se desarrollarán de manera natural. Se presentarán oportunidades laborales y posibilidades de iniciar tu propio negocio. Las energías positivas estarán alineadas a tu favor, y cualquier trámite relacionado con pagos, deudas, compra o venta se resolverá favorablemente.

Es una semana propicia para recibir ese regalo que has estado esperando, especialmente con el inicio de tu temporada de cumpleaños. Considera planificar un viaje para celebrar tu cumpleaños; esto te permitirá disfrutar más de la convivencia con tu familia. Deja atrás el pasado y enfócate en construir un presente mejor y un futuro prometedor. Tu cumpleaños te traerá un buen impulso, y las energías estarán alineadas a tu favor.

Tu mejor día será el miércoles, que será especialmente favorable para recibir dinero extra y nuevas ofertas de trabajo. Tus números mágicos son el 19 y el 32, y los colores recomendados son rojo intenso y verde. Este es un buen momento para cambiar de look, ponerte a dieta, o realizar cualquier cirugía estética. Recuerda que la mejor inversión es en ti mismo. Considera actualizar tu celular o comprar nuevos zapatos. También podrías recibir dinero extra de juegos de azar o lotería, y un regalo inesperado de un nuevo amor, posiblemente de Aries, Tauro o Capricornio, que te brindará estabilidad y amor verdadero.

Si estás en pareja, podrías estar hablando de estabilidad y, posiblemente, de un embarazo. Un regalo inesperado, como una mascota, te traerá mucha alegría. Además, es importante que te hagas notar más; no te escondas ni te minimices. Busca asociaciones y socios que te ayuden a crecer y avanzar.

Finalmente, tu mente ha estado muy activa últimamente, lo que puede estar afectando tu descanso. Considera hacer un curso de metafísica, yoga o aumentar tus prácticas de meditación y oración. Sal a caminar y encuentra formas de alinear tus energías para mejorar tu bienestar general. ¡Felicidades y que disfrutes de una semana llena de éxitos y alegrías!

Libra

La carta del Mago te trae un mensaje de buena fortuna y crecimiento. Las energías y los astros están a tu favor, así que es un buen momento para invertir en ti mismo. Considera comprarte algo nuevo como una bicicleta, una moto o un coche. No solo ahorres, también gástalo en ti mismo, planea un viaje o unas vacaciones con la familia, y disfruta de eventos como espectáculos. Este tipo de inversiones en ti te ayudarán a lograr una mayor estabilidad.

También podrías ser invitado a una boda como padrino o madrina. No te dejes afectar por los comentarios negativos; si las críticas provienen de personas mediocres, no les des poder ni importancia.

En cuanto a relaciones amorosas, podrías encontrarte con amores nuevos y fugaces, que se centren más en lo físico que en una relación duradera. Además, tendrás suerte en juegos de azar con los números mágicos 15 y 22. Los colores recomendados son verde y rojo intenso. Tu mejor día será el jueves, que será especialmente favorable para tu trabajo y para recibir dinero extra.

Cuida tu salud comiendo más frutas y verduras, bebiendo más agua y manteniéndote activo. La clave para cambiar tu vida y ser feliz está en tus manos. Aunque los doctores pueden ayudar, tu bienestar depende de tus hábitos y decisiones.

Considera plantar un árbol o adoptar una mascota como un acto simbólico de cambio positivo en tu vida . En cuanto a relaciones, serás muy compatible con Acuario, Géminis y Leo, quienes aportarán estabilidad y buena amistad a tu vida.

Si estás en una relación, podrías enfrentar problemas como un posible divorcio o traiciones. Habla abiertamente antes de tomar decisiones drásticas y busca una visión más elevada para tu vida. No te conformes con lo que tienes; aspira siempre a lo mejor y busca tu estabilidad mental y crecimiento económico.

En resumen, mantén una visión ambiciosa y trabaja en tu desarrollo personal para lograr tus objetivos. ¡Buena suerte!

Escorpión

La carta del Sol trae consigo un mensaje de luz, estabilidad y crecimiento para ti, Escorpión. Aprovecha esta energía positiva para liberarte de la negatividad y el mal carácter. Deja atrás los corajes y pensamientos negativos; es momento de enfocarte en hábitos saludables, como una mejor alimentación, ejercicio regular y continuar con tus estudios para alcanzar el éxito.

Tu mejor día será el lunes, cuando la buena suerte estará a tu favor. No la dejes escapar y sé más reservado con tus éxitos y logros. Protege tu trabajo, estabilidad financiera y paga tus deudas. Invierte en ti mismo comprando ropa nueva, zapatos o cambiando de look, y asegúrate de cubrir tus necesidades personales.

Los números mágicos para ti son 01 y 20, y los colores recomendados son verde y blanco. Esta semana trae oportunidades importantes en el ámbito laboral, así que aprovecha al máximo estas oportunidades. Es fundamental que te alejes de conflictos familiares y busques comprender mejor a las personas a tu alrededor. Deja atrás los problemas del pasado y avanza con una mentalidad más fuerte y positiva.

Este es un momento crucial para ti, y estás en la posición ideal para convertirte en un líder en áreas como la política, el empresariado o la enseñanza. Continúa tu formación en áreas como derecho, ingeniería o política para potenciar tu crecimiento profesional.

En cuanto al amor, podrías estar muy cerca de Piscis, Cáncer o Virgo, quienes aportarán estabilidad y apoyo emocional. Si estás en una relación, podrías enfrentar un embarazo en puerta y una mayor estabilidad amorosa. Recuerda que los Escorpiones tienden a buscar constantemente compañía, ya que son muy sentimentales.

Además, pide un deseo que podría cumplirse casi inmediatamente. Considera comprar una cadena de oro o plata y un dije de cruz para protegerte de malas vibras. Usa perfume para mantener las energías positivas y considera adquirir una nueva computadora o celular para aprender cosas nuevas. Tu deseo y milagro están a punto de cumplirse, así que mantén la fe y sigue adelante con confianza.

Sagitario

Te llega la carta de la Templanza, que te invita a mantener la calma y a reflexionar sobre tus próximos pasos. Esta semana es crucial para tomar decisiones importantes tanto en el ámbito personal como en el laboral. Aunque experimentas abundancia y estabilidad, es recomendable que seas reservado con tus logros y planes. La envidia puede afectar tu bienestar, por lo que protegerte es esencial.

La semana será favorable para el trabajo y la recompensa económica, además de la venta de algo que has tenido en oferta desde hace tiempo. También podrías recibir una oferta laboral o de negocio de alguien de otra ciudad o país. Aprovecha para planificar unas vacaciones para diciembre o enero, ya que esto te ayudará a relajarte y visualizar tu futuro con mayor claridad.

Resuelve cualquier problema legal o de divorcio de inmediato para liberar las energías negativas que te afectan. Tu número mágico es 17 y 28, y los colores recomendados son azul intenso y blanco. Tienes un gran potencial para crecer económicamente y para liderar, así que realiza cambios positivos en tu comportamiento: levántate temprano, haz ejercicio, toma más agua y convierte lo negativo en positivo.

Si estás soltero o soltera, los signos de Leo, Aries y Géminis estarán cerca de ti, ofreciendo estabilidad y amor verdadero. Sin embargo, ten en cuenta que los Sagitarios tienden a buscar nuevas parejas tras un período de enamoramiento. Es importante que trabajes en tu relación actual, mostrando más compromiso y madurez.

Finalmente, es momento de enfocarte en ti mismo y priorizar tu bienestar y felicidad. La carta sugiere un despertar de nueva conciencia que traerá estabilidad, nuevas ideas y una renovada fe en ti mismo. Tu mejor día será el martes, así que aprovecha para implementar los cambios positivos que has estado considerando.

Capricornio

Te sale la carta de los As de Copas, que simboliza un nuevo comienzo lleno de emociones positivas y cambios significativos. Esta semana se perfilan para ti importantes avances, especialmente en lo que respecta a la compra de una casa o un departamento. La estabilidad económica que esperabas está en camino, y tu mejor día será el jueves, cuando verás cómo tu estabilidad financiera comienza a fortalecerse.

Este es un momento crucial para liberarte de vicios, malas amistades y situaciones negativas que has arrastrado. La madurez y el crecimiento te llevarán a mirar hacia el futuro con optimismo. Las oportunidades laborales se presentan con gran fuerza, y debes aprovecharlas al máximo. Además, tu crecimiento espiritual y recuperación económica serán notables.

Se recomienda que cambies de celular, actualices tu computadora y continúes tu educación, particularmente en áreas como leyes, sistemas o relaciones públicas. Estas acciones te ayudarán a crecer más y a abrir nuevas puertas. También es probable que recibas una invitación de un amigo del extranjero para participar en un negocio relacionado con la compra o venta de ropa o zapatos.

Tus números mágicos son 04 y 10, y tus colores de suerte son azul intenso y amarillo. Estos elementos te guiarán hacia la resolución de problemas antiguos, aliviando un peso que has cargado durante mucho tiempo. Es importante que no te aferres a pensamientos y problemas del pasado que no te pertenecen; aprende a soltar y a no cargar con las dificultades ajenas.

Te vendrá un dinero extra, así que guarda lo que puedas, revisa tus asuntos bancarios e impositivos, y prepárate para ofrecer apoyo o consejos a un familiar que atraviesa un divorcio. El signo de Capricornio, conocido por su sabiduría y consejos, será muy solicitado en esta área.

En el ámbito amoroso, estarás muy compatible con Aries, Virgo y Escorpio. Estos signos pueden ofrecerte estabilidad y amor verdadero. Para los Capricornio en pareja, se vislumbra un embarazo en puerta o una estabilidad amorosa más sólida. Planea un viaje para tu cumpleaños, ya que esto te dará una gran satisfacción.

Finalmente, se acerca un regalo inesperado de Dios que te traerá mucha felicidad. También tendrás encuentros con personas influyentes que te ayudarán a crecer económicamente y te ofrecerán estabilidad espiritual. Aprovecha estos momentos para fortalecer tu crecimiento personal y profesional.

Acuario

La carta de la Estrella indica que experimentarás suerte, estabilidad y crecimiento. Sin embargo, es importante que no te confíes demasiado de tus amistades o compañeros de trabajo, ya que podrían sentir envidia y recelo hacia tu progreso. Tu luz personal está brillando y todo lo que tocas parece volverse oro, lo que genera envidia en quienes te rodean. Como Acuario, eres naturalmente extrovertido y tienes muchos conocidos, algo que es parte de tu esencia. Mantén tus metas y planes en reserva, protégete con un limón verde en la bolsa, usa agua bendita, mucho perfume y considera cortarte el cabello.

Tu día más favorable será el martes, y la semana traerá reconocimientos, estabilidad económica, y la posibilidad de retomar estudios universitarios o participar en un concurso que podrías ganar. También podrías resolver asuntos relacionados con pasaporte, visa o residencia en estos días. Una expareja del pasado podría intentar contactarte para discutir, pero es mejor dejar eso atrás y evitar problemas innecesarios.

En cuanto a cuestiones económicas y estabilidad, los números 27 y 41 son significativos. Los colores rojo intenso y rosa mexicano simbolizan nuevos proyectos y prosperidad en el trabajo. Es un buen momento para renovarte, mantener pensamientos positivos, mejorar tu alimentación, dormir bien y despertar a una nueva conciencia que te ayudará a crecer.

Si estás soltero, podrías encontrar un amor compatible de signos como Virgo, Libra o Géminis. Si estás en una relación, podrían surgir planes de matrimonio o embarazo. Considera comprar una casa, un terreno, plantar árboles o adoptar una mascota, ya que a Acuario le encanta ayudar a los demás y a los animales. Además, el tarot sugiere que es el momento de viajar, disfrutar del presente y tener fe en que Dios está apoyándote. Pronto, alguien influyente en el ámbito laboral o empresarial podría llegar a tu vida y ofrecerte una oportunidad para crecer y fortalecer tu posición.

Piscis

La buena suerte te acompaña, Piscis. Esta semana promete ser muy estable para ti. La carta del Loco sugiere que podrías recibir dinero de manera rápida y fácil, ya sea por la lotería, el cobro de una deuda antigua, o incluso por un ascenso laboral. Es posible que también te sorprendan con una ganancia significativa, como un coche, una casa, o un terreno, o que resuelvas temas relacionados con una herencia. Aprovecha esta racha de suerte y estabilidad económica, y trata de no dejarte llevar por pensamientos negativos o dramas personales, especialmente si tienes dudas sobre la fidelidad de tu pareja.

Tu mejor día será el lunes, y los números 12 y 66 traerán suerte. Los colores amarillo y rojo te son favorables, y podrían indicarte que están cerca los viajes o el encuentro con un amor que provenga de otra ciudad o país. Considera iniciar hábitos saludables, como caminar más o hacer ejercicio, y busca nuevas formas de entretenimiento, como ir al cine o visitar la plaza. También es un buen momento para hacer cambios en tu hogar, como redecorar, pintar o reorganizar los muebles para renovar las energías.

Podrías ser invitado a un evento importante, como un quinceañero, un cumpleaños o una boda, y este tipo de eventos traerá buena suerte. Además, estarás en condiciones de ahorrar para comprar un coche a finales del año. Las camionetas blancas o rojas suelen ser de tu agrado.

Aprovecha septiembre para realizar un breve viaje con tu familia, aunque solo sea por dos o tres días, para fortalecer la estabilidad. Si estás soltero, podrías encontrar un amor compatible con los signos de Cáncer, Escorpio o Capricornio. Para aquellos en pareja, se avecinan noticias de matrimonio, embarazo o estabilidad amorosa. Es fundamental que manejes tus emociones con cuidado para evitar desgastar el amor rápidamente.

Las cartas sugieren que te dediques a ser feliz y a mejorar tu vida en todos los aspectos. Enfócate en tu desarrollo personal y profesional, y considera estudiar campos como medicina, dermatología, estilismo, enseñanza, diseño o arquitectura. Se te ofrecerá la oportunidad de trabajar en el gobierno o en una institución educativa, así que acéptala. Un movimiento poderoso se avecina, que te permitirá crecer económicamente y podría involucrarte en un nuevo proyecto internacional con personas influyentes.

Con información de Mhoni Vidente

 

